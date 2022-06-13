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Novo Treinador

Vasco contrata Maurício Souza, ex-auxiliar do Flamengo, para suceder Zé Ricardo

Técnico nunca comandou uma equipe no profissional e chega ao clube sob grande desconfiança da torcida

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 16:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 jun 2022 às 16:23
Maurício Souza é o novo treinador do Vasco
Maurício Souza é o novo treinador do Vasco Crédito: Vasco/Divulgação
O Vasco anunciou, nesta segunda-feira (13), a contratação de Maurício Souza para assumir o cargo de técnico do clube, no lugar de Zé Ricardo, que aceitou uma proposta do Shimizu S-Pulse, do Japão. Souza chega a São Januário acompanhado do auxiliar João Eduardo, com vínculo válido até o final da atual temporada, para sua primeira experiência como treinador de um time profissional.
O novo técnico vascaíno passou os últimos anos trabalhando no Flamengo, clube no qual comandou diversas equipes das categorias de base antes de integrar a comissão técnica do time principal. Foi treinador interino na reta final da temporada 2021, após a demissão de Renato Gaúcho, mas acabou desligado pela diretoria quando Paulo Sousa - demitido na semana passada - foi contratado, pois o português trouxe sua própria comissão.

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Maurício Souza chegou a ir para o Atlhetico-PR, também como auxiliar, em passagem curta encerrada no mês passado. Antes de trabalhar no time paranaense e no Flamengo, teve outras experiências no Rio de Janeiro, sua terra natal. Além de ter trabalhado nas categorias formação do Botafogo, vestiu a camisa do próprio Vasco como atleta do futsal adulto, em 2001, e foi treinador da base cruzmaltina da modalidade, em 2007.
O técnico encontrará um Vasco invicto na Série B, com seis vitórias, seis empates e 24 pontos, campanha responsável por deixar o time na terceira colocação. O único foco da temporada é devolver o clube à primeira divisão nacional, em um ano em que as expectativas giram em torno da concretização da venda da SAF vascaína à 777 Partners.

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