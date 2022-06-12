Vasco vence Cruzeiro no Maracanã lotado e se consolida ainda mais no G4

Em partida marcada por disputa acirrada por cada palmo do campo do Maracanã, o Vasco venceu o Cruzeiro por 1 a 0, com gol de Getúlio, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A vitória ficou com o time mais eficiente na hora de concluir.
Empurrado por uma multidão de mais de 63 mil torcedores que lotou o estádio, os vascaínos tentaram pressionar, mas encontraram um rival que soube encurtar os espaços e que também achou brechas para agredir. O atacante Getúlio, todavia, deixou a sua marca em uma bonita cabeçada que abriu o placar no clássico, após 17 jogos sem marcar.
Em determinados momentos do jogo, o Cruzeiro teve até 65% de posse de bola, mas nem por isso conseguiu entrar muitas vezes na área do Vasco. Foram poucas oportunidades criadas e, quase sempre, com finalizações ruins.
O técnico do Cruzeiro, Paulo Pezzolano, até abriu mão do esquema com três zagueiros para colocar três atacantes em campo, mas não mudou muito o cenário do jogo.
Com o resultado, o Cruz-maltino manteve a terceira posição, pulou para 24 pontos e se consolidou ainda mais no G4. O desafio agora é fora de casa, contra o Londrina, no próximo sábado (18).
Já os mineiros seguem na ponta da competição, mas com o vice-líder Bahia a três pontos de distância. Na próxima rodada, o Cruzeiro recebe a Ponte Preta, na quinta-feira (16).
VASCO
Thiago Rodrigues; Gabriel Dias (Weverton), Quintero (Danilo Boza), Anderson Conceição e Edimar; Yuri, Matheus Barbosa (Juninho), Nenê (Palacios); Gabriel Pec, Figueiredo e Getúlio (Raniel). Técnico: Emílio Faro.
CRUZEIRO
Rafael Cabral; Geovane Jesus (Rafael Santos), Oliveira e Zé Ivaldo; Leo Pais (Rafa Silva), Willian Oliveira, Neto Moura, Fernando Canesin (Filipe Machado) e Matheus Bidu; Jajá (Daniel Júnior) e Edu. Técnico: Paulo Pezzolano.
CARTÕES DA PARTIDA
- Cartões amarelos: Matheus Barbosa (VAS); Geovane, Neto Moura (CRU).