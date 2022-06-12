Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
Brasileiro Série B

Vasco vence Cruzeiro no Maracanã lotado e se consolida ainda mais no G4

Após 17 jogos de jejum, Getúlio garantiu a vitória com cabeçada aos 23 minutos do primeiro tempo; cruz-maltino sobe para 24 pontos, quatro atrás do líder

Publicado em 12 de Junho de 2022 às 18:59

Agência FolhaPress

Vasco vence Cruzeiro por 1 a 0 no Maracanã e se consolida no G4 da Série B do Brasileiro Crédito: Divulgação | Paulo Souza
Em partida marcada por disputa acirrada por cada palmo do campo do Maracanã, o Vasco venceu o Cruzeiro por 1 a 0, com gol de Getúlio, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A vitória ficou com o time mais eficiente na hora de concluir.
Empurrado por uma multidão de mais de 63 mil torcedores que lotou o estádio, os vascaínos tentaram pressionar, mas encontraram um rival que soube encurtar os espaços e que também achou brechas para agredir. O atacante Getúlio, todavia, deixou a sua marca em uma bonita cabeçada que abriu o placar no clássico, após 17 jogos sem marcar.
Getúlio marcou de cabeça aos 23 minutos do primeiro tempo no Maracanã Crédito: Divulgação | Paulo Souza
Em determinados momentos do jogo, o Cruzeiro teve até 65% de posse de bola, mas nem por isso conseguiu entrar muitas vezes na área do Vasco. Foram poucas oportunidades criadas e, quase sempre, com finalizações ruins.
O técnico do Cruzeiro, Paulo Pezzolano, até abriu mão do esquema com três zagueiros para colocar três atacantes em campo, mas não mudou muito o cenário do jogo.
Com o resultado, o Cruz-maltino manteve a terceira posição, pulou para 24 pontos e se consolidou ainda mais no G4. O desafio agora é fora de casa, contra o Londrina, no próximo sábado (18).
Já os mineiros seguem na ponta da competição, mas com o vice-líder Bahia a três pontos de distância. Na próxima rodada, o Cruzeiro recebe a Ponte Preta, na quinta-feira (16).

VASCO

Thiago Rodrigues; Gabriel Dias (Weverton), Quintero (Danilo Boza), Anderson Conceição e Edimar; Yuri, Matheus Barbosa (Juninho), Nenê (Palacios); Gabriel Pec, Figueiredo e Getúlio (Raniel). Técnico: Emílio Faro.

CRUZEIRO 

Rafael Cabral; Geovane Jesus (Rafael Santos), Oliveira e Zé Ivaldo; Leo Pais (Rafa Silva), Willian Oliveira, Neto Moura, Fernando Canesin (Filipe Machado) e Matheus Bidu; Jajá (Daniel Júnior) e Edu. Técnico: Paulo Pezzolano.

CARTÕES DA PARTIDA

  • Cartões amarelos: Matheus Barbosa (VAS); Geovane, Neto Moura (CRU).

Veja Também

Na estreia de Dorival Júnior, Fla perde para o Inter com direito a gol relâmpago

Flu decepciona em casa e perde para o Atlético-GO no Maracanã

"É uma final", diz técnico do Brasil sub-20 sobre jogo contra o Uruguai

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama Campeonato Brasileiro Brasileiro Série B
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a Terra mudou em 58 anos: o que revelam as fotos icônicas das missões Apollo 8 e Artemis 2
Trégua no Irã: Trump volta a dizer que não pretende prorrogar cessar-fogo
Mercado livre de energia, ações, investimento, rede elétrica
Crise silenciosa no mercado de energia acende alerta no setor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados