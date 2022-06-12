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Queda livre

Na estreia de Dorival Júnior, Fla perde para o Inter com direito a gol relâmpago

Rubro-Negro sofreu um gol com apenas 40 segundos e foi dominado pelo Colorado no Beira-Rio na noite deste sábado. Derrota por 3 a 1 é a terceira seguida do time

Publicado em 12 de Junho de 2022 às 08:43

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jun 2022 às 08:43
Dorival Júnior estreou com derrota no comando do Flamengo. Neste sábado (11), o Internacional venceu por 3 a 1, no Beira-Rio, pela 11ª rodada do Brasileirão, e dorme no G4. Wanderson, duas vezes, e Pedro Henrique, fizeram os gols do Inter. Andreas Pereira fez o gol do Fla.
Flamengo
Andreas Pereira fez o gol do Flamengo na derrota para o INter Crédito: Jorge Guerino Lansarin/Agência Enquadrar/Folhapress
A vitória do Colorado foi construída com um gol marcado antes do primeiro minuto de jogo. Foi o 15º jogo de invencibilidade do time gaúcho, considerando todas as competições que disputa. Já o Rubro-Negro perdeu o terceiro jogo consecutivo no Brasileirão.
Com 18 pontos, o Inter pula para o terceiro lugar na classificação, mas pode deixar o G4 com os jogos de domingo. Já o Flamengo é 15º com 12 pontos.
O próximo jogo do Inter será na quarta-feira (15), contra o Goiás, fora de casa. Já o Flamengo recebe o Cuiabá, no mesmo dia, no Rio de Janeiro.

EM CIMA DA HORA

Sem tempo para um treino sequer, Dorival Jr. optou pela escalação de medalhões em sua estreia. Ele promoveu a volta de Diego Alves, que não teve culpa nos gols, e apostou em David Luiz e Filipe Luís, jogadores que já vinham perdendo espaço com as chegadas de Pablo e Ayrton Lucas, respectivamente.
O time fez uma partida recheada por erros técnicos individuais e por muito pouca inspiração. Um pouco melhor arrumado na etapa final, o time de Dorival até tentou uma reação, mas faltou qualidade para criar possibilidades reais.
O jogo foi marcado por temperaturas baixas. O frio da capital do Rio Grande do Sul, potencializado pela proximidade do Beira-Rio com o Guaíba, derrubaram os termômetros. A temperatura em Porto Alegre durante o jogo esteve abaixo de cinco graus, mas a sensação térmica foi bem inferior.

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