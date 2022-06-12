"É uma final", diz técnico do Brasil sub-20 sobre jogo contra o Uruguai

Ramon Menezes afirmou que encara a partida contra o Uruguai como uma decisão Crédito: Foto FC / Pedro Vale / CBF

Apesar de ser um campeonato de teor amistoso e em formato de quadrangular, o Torneio Internacional do Espírito Santo terá uma espécie de final neste domingo (12), quando o Brasil enfrenta o Uruguai. Isso porque o vencedor da partida garante o título da competição, já que as duas equipes chegam à última rodada com chances matemáticas de conquistar a taça.

Com a vitória desta sexta-feira (12) sobre o Equador , o Brasil chegou aos 6 pontos e só pode ser alcançado pelo Uruguai, que venceu o Paraguai por 1 a 0 e tem 4 pontos na tabela. Para a Seleção Brasileira, basta apenas um empate, mas os uruguaios precisam da vitória a qualquer custo para levar a taça. Por isso, o técnico Ramon Menezes acredita que o clima é mesmo de decisão de campeonato.

"É uma final, nós sabemos disso. É lógico que aqui é uma preparação, é muito importante a gente jogar contra esses adversários. Vai ser um jogo difícil como foi contra o Paraguai, como foi esse jogo contra o Equador. Agora é recuperar os atletas, nós temos dois dias até o jogo. A gente já sabia de tudo isso, a maior dificuldade vai ser o adversário, vamos respeitar o adversário, mas o Brasil, jogando aqui, com os atletas que temos, nós temos condições de fazer uma grande exibição e é isso que nós esperamos aqui", argumentou o treinador.

Seleção Brasileira sub-20 fará a "final" do Torneio Internacional do ES contra o Uruguai neste domingo Crédito: Ricardo Medeiros

Ramon Menezes promoveu um revezamento de capitães nas partidas contra Paraguai e Equador. Na estreia, Kayke começou com a faixa, que chegou a estar no braço de Marcos Leonardo durante os 10 minutos em que ele esteve em campo no segundo tempo antes de ser expulso. Já contra os equatorianos, Andrey usou a braçadeira.

O técnico canarinho valorizou o aspecto de liderança presente em vários atletas brasileiros e destacou isso como fator preponderante para buscar a vitória e o título neste domingo.

"Nós temos líderes aqui, temos alguns jogadores que exercem a função de capitão mesmo não tendo a braçadeira. Isso é muito importante, isso é bom. Hoje o Andrey teve a oportunidade de ser capitão, o Kayke teve no primeiro jogo. O Marcos Leonardo também é um líder do nosso grupo. Isso também faz parte da nossa preparação, da nossa observação em relação a todos os atletas", ressaltou Ramon.

"TODOS SOMOS LÍDERES"

Andrey não participou do jogo contra o Paraguai por ter atuado apenas um dia antes ao ajudar o Vasco a vencer o Náutico pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta sexta-feira (10), em contrapartida, ele começou a partida como titular e já recebeu a faixa de capitão.

O volante cruz-maltino endossou o discurso do técnico Ramon Menezes e destacou que vários atletas do elenco possuem a mentalidade de liderança, algo que ele também elencou como fundamental para conquistar as vitórias.