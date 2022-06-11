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Torneio Internacional do ES

Sem sustos, Brasil sub-20 goleia o Equador no Kleber Andrade

Seleção bateu o Equador por 4 a 1 com gols de Matheus Nascimento, Kayky e Matheus Martins duas vezes nesta sexta (10)

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 22:35

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

10 jun 2022 às 22:35
Matheus Nascimento abriu o caminho para a vitória do Brasil e fez a festa da torcida no Kleber Andrade
Matheus Nascimento abriu o caminho para a vitória do Brasil e fez a festa da torcida no Kleber Andrade Crédito: Henrique Montovanelli/FES
Com tranquilidade e sem sustos, o Brasil aplicou mais uma goleada ao vencer por 4 a 1 o Equador nesta sexta-feira (10), no Kleber Andrade, em Cariacica. Os gols brasileiros foram marcados por Matheus Nascimento, Kayky e Matheus Martins, duas vezes. Cuero descontou para o Equador.
O Brasil tinha a chance de ser campeão do torneio já nesta sexta-feira. Para isso, porém, precisava torcer para um empate entre Uruguai e Paraguai, jogo inaugural dessa rodada do torneio que começou às 18h30, além de vencer o Equador. O Brasil até fez o dever de casa, mas os uruguaios venceram por 1 a 0 e adiaram a festa brasileira.
A definição do campeão ficará mesmo para o domingo (12), quando o Brasil medirá forças com o Uruguai, às 20h30. Para o time canarinho garantir a taça, basta apenas a vitória ou o empate. Já os vizinhos da Baía do Prata precisam vencer a qualquer custo para levar o troféu para casa. Equador e Paraguai, que se enfrentam também no domingo, não têm mais chances de título. 

O JOGO

Diante dos olhares dos 3.849 torcedores que compareceram ao Klebão, o Brasil começou o jogo com tudo e abriu o placar com menos de 1 minuto. Matheus Nascimento recebeu passe de Marlon na ponta direita da grande área e tocou na saída do goleiro para fazer o primeiro gol brasileiro, o terceiro dele na competição.
O gol não tirou o ímpeto do Brasil que continuava em cima. A Seleção teve chances com Caio e Matheus Martins, mas parou em defesas do goleiro equatoriano e nos zagueiros.
O Brasil mantinha a posse de bola e dominava o jogo. Atrás no placar, o Equador tentava subir a marcação, mas deixava brechas atrás. E foi assim que o Brasil ampliou. Andrey achou linda enfiada de bola para Matheus Martins, que entrou sozinho na área e bateu na saída do goleiro, aos 20 minutos. Sem sustos, o Brasil foi para o intervalo com a tranquila vitoria parcial por 2 a 0.
Brasil administrou o jogo com tranquilidade para chegar à vitória
Brasil administrou o jogo com tranquilidade para chegar à vitória Crédito: Henrique Montovanelli/FES
A vantagem construida no primeiro tempo não acomodou a Seleção, que novamente marcou com 1 minuto. Matheus Martins roubou a bola do zagueiro, invadiu a área e bateu na saída do goleiro, marcando também o terceiro gol dele em dois jogos.
Apesar do domínio brasileiro, o Equador conseguiu diminuir depois de falha da zaga. Aos 25, o zagueiro Kayke recuou mal e Justin Cuero aproveitou para fazer o gol equatoriano. O Brasil, porém, diminuiu logo depois, aos 26, com Kayky. Ele aproveitou cruzamento da esquerda e só empurrou para a rede.
O Brasil apenas administrou a vantagem nos minutos finais e saiu de campo com mais uma boa vitória.

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