Sem sustos, Brasil sub-20 goleia o Equador no Kleber Andrade

Matheus Nascimento abriu o caminho para a vitória do Brasil e fez a festa da torcida no Kleber Andrade Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Com tranquilidade e sem sustos, o Brasil aplicou mais uma goleada ao vencer por 4 a 1 o Equador nesta sexta-feira (10), no Kleber Andrade, em Cariacica. Os gols brasileiros foram marcados por Matheus Nascimento, Kayky e Matheus Martins, duas vezes. Cuero descontou para o Equador.

O Brasil tinha a chance de ser campeão do torneio já nesta sexta-feira. Para isso, porém, precisava torcer para um empate entre Uruguai e Paraguai, jogo inaugural dessa rodada do torneio que começou às 18h30, além de vencer o Equador. O Brasil até fez o dever de casa, mas os uruguaios venceram por 1 a 0 e adiaram a festa brasileira.

A definição do campeão ficará mesmo para o domingo (12), quando o Brasil medirá forças com o Uruguai, às 20h30. Para o time canarinho garantir a taça, basta apenas a vitória ou o empate. Já os vizinhos da Baía do Prata precisam vencer a qualquer custo para levar o troféu para casa. Equador e Paraguai, que se enfrentam também no domingo, não têm mais chances de título.

O JOGO

Diante dos olhares dos 3.849 torcedores que compareceram ao Klebão, o Brasil começou o jogo com tudo e abriu o placar com menos de 1 minuto. Matheus Nascimento recebeu passe de Marlon na ponta direita da grande área e tocou na saída do goleiro para fazer o primeiro gol brasileiro, o terceiro dele na competição.

O gol não tirou o ímpeto do Brasil que continuava em cima. A Seleção teve chances com Caio e Matheus Martins, mas parou em defesas do goleiro equatoriano e nos zagueiros.

O Brasil mantinha a posse de bola e dominava o jogo. Atrás no placar, o Equador tentava subir a marcação, mas deixava brechas atrás. E foi assim que o Brasil ampliou. Andrey achou linda enfiada de bola para Matheus Martins, que entrou sozinho na área e bateu na saída do goleiro, aos 20 minutos. Sem sustos, o Brasil foi para o intervalo com a tranquila vitoria parcial por 2 a 0.

Brasil administrou o jogo com tranquilidade para chegar à vitória Crédito: Henrique Montovanelli/FES

A vantagem construida no primeiro tempo não acomodou a Seleção, que novamente marcou com 1 minuto. Matheus Martins roubou a bola do zagueiro, invadiu a área e bateu na saída do goleiro, marcando também o terceiro gol dele em dois jogos.

Apesar do domínio brasileiro, o Equador conseguiu diminuir depois de falha da zaga. Aos 25, o zagueiro Kayke recuou mal e Justin Cuero aproveitou para fazer o gol equatoriano. O Brasil, porém, diminuiu logo depois, aos 26, com Kayky. Ele aproveitou cruzamento da esquerda e só empurrou para a rede.