"Além do Neymar, ninguém está garantido", diz Richarlison sobre Copa do Mundo

Richarlison esteve presente na vitória da Seleção sub-20 no Kleber Andrade nesta sexta (11) Crédito: Henrique Montovanelli/FES

O capixaba Richarlison é um dos jogadores que tem o prestígio do técnico Tite. Presença constante nas últimas convocações da Seleção Brasileira principal, o atacante do Everton, da Inglaterra, frequentemente contribui com gols e boas atuações. Apesar disso, o "Pombo" acredita que ainda não está totalmente garantido na disputa da Copa do Mundo de 2022.

A competição acontecerá entre os meses de novembro e dezembro, ou seja, até o pontapé inicial ainda faltam cinco meses e meia temporada europeia. Muito por isso, o atacante capixaba ainda não se coloca como nome certo na lista final. Ele, porém, já crava a ida do craque Neymar.

"Eu acho que, além do Neymar, ninguém está garantido. Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para acontecer, então vou continuar trabalhando forte para eu esteja na convocação final. Mas claro que, quanto mais perto estiver, estiver sendo convocado é melhor para mim. Essa última convocação foi muito importante, cheguei e fiz gols, joguei bem, acho que isso já define um pouco a cabeça do professor", afirmou o capixaba, celebrando a boa fase com a camisa verde e amarela.

Para Richarlison, só Neymar é nome certo na Copa do Mundo Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Richarlison acredita que a Seleção Brasileira está muito bem preparada para a disputa da Copa do Mundo e citou dois fatores determinantes para isso. A boa fase de muitos atletas que já são praticamente figuras certas no Mundial e a longevidade do trabalho de Tite, o que dá uma cara ao time.

"A gente está mais preparado do que nunca. A gente apanhou muito durante esses anos, então agora é a hora de alegrar nosso povo, alegrar a nossa gente. Acho que a gente tem tudo para fazer um grande mundial, claro que vai ser no meio da temporada para a gente na Europa, mas a gente está preparado. Temos uma equipe muito boa, com jogadores que vêm atuando junto desde a última Copa, então a gente vai chegar bem forte para a Copa", completou.

ATACANTE DESPISTA SOBRE TRANSFERÊNCIA

O nome de Richarlison vem sendo constantemente ligado a rumores de transferências na Europa. Nas últimas semanas, o atacante capixaba foi especulado no Real Madrid, no Chelsea e no Liverpool. Ele, porém, despistou sobre uma troca de time e garantiu estar focado apenas em aproveitar as férias com a família.

"Não estou sabendo de nada! Estou de férias, com a cabeça só na minha família. Vim ver o jogo do sub-20 porque é muito importante. Quando eu estava no sub-20 eu era doido para que alguém que estivesse na principal fosse ver algum jogo nosso, então é importante estar aqui prestigiando, estar perto deles, para que eles possam ter um incentivo a mais, para que eles possam trabalhar mais forte e estar na seleção principal também", disse.

RICHARLISON DIZ VER EVOLUÇÃO NO NOVA VENÉCIA

O atacante capixaba é um dos acionistas do Nova Venécia, time sensação do Espírito Santo e que está na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Mesmo morando longe e com um fuso horário desfavorável, Richarlison garantiu que acompanha as partidas da equipe capixaba e percebe a evolução do time.

"Tenho acompanhado sim, assisto praticamente todos os jogos. Eu vejo a evolução, claro que os jogadores vão se destacando e algumas peças vão saindo, porque os clubes maiores vão contratando. Acho que é importante para os jogadores estarem atuando. Estamos fazendo o certo", argumentou.

Richarlison também valorizou a chance de o Espírito Santo sediar um grande evento internacional como está sendo o Torneio Internacional, tanto para o desenvolvimento do futebol capixaba quanto para dar a chance aos torcedores do Estado poderem assistir partidas de competições de maiores calibres.