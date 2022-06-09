Brasil sub-20 goleia o Paraguai e faz a festa da torcida no Kleber Andrade

Seleção Brasileira-Sub-20 goleia o Paraguai no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros

A torcida compareceu e apoiou a Seleção Brasileira sub-20 na vitória por 5 a 2 sobre o Paraguai na noite desta quarta-feira (8). O estádio Kleber Andrade , em Cariacica , recebeu cerca de 2,8 mil torcedores que puderam ver uma boa exibição dos comandados do técnico Ramon Menezes pelo Torneio Internacional do Espírito Santo.

Os gols brasileiros foram marcados por Caio, Kaiky, Matheus Martins e Matheus Nascimento duas vezes. A cena curiosa da partida ficou por conta de Marcos Leonardo, que entrou no intervalo de jogo e, aos 10 do segundo tempo, foi expulso. O Brasil volta a campo contra o Equador na sexta-feira (10) e fecha a participação no torneio no domingo (12), enfrentando o Uruguai.

A competição, que reúne Brasil, Uruguai, Equador e Paraguai serve como preparação para o Sul-Americano Sub-20, que será disputado no início de 2023. Este, por sua vez, garante vaga na Copa do Mundo da categoria.

O JOGO

O primeiro tempo foi movimentado e o Brasil abriu o placar logo aos 3 minutos com Caio, que recebeu passe dentro da área e bateu forte no canto. O Paraguai, porém conseguiu o empate aos 9 em falha da zaga brasileira e virou aos 17 em golaço de fora da área.

Aos 23, Matheus Nascimento foi derrubado na área e o juiz marcou o pênalti. O próprio atacante do Botafogo bateu e fez o segundo gol do Brasil. O centroavante alvinegro ainda marcou mais um aos 36 minutos, depois de aproveitar rebote e soltar uma bomba para o fundo das redes.

Ainda deu tempo do Brasil marcar o quarto, com o zaguerio Kaiky aos 41 minutos. Depois de cruzamento rasteiro, o capitão se adiantou ao goleiro paraguaio e empurrou pro gol.

Seleção Brasileira sub-20 goleia o Paraguai no Kleber Andrade

O segundo tempo começou com ânimos exaltados e, aos 10 minutos uma confusão se formou dentro da área depois de a bola ter saído em escanteio para o Brasil. O camisa 9 Marcos Leonardo, que entrou na partida no intervalo, acabou sendo expulso. Com um a menos, o técnico Ramon Menezes fechou o time buscando segurar a vantagem. As escapadas vinham em contra-ataques velozes pelas laterais.

A vitória virou goleada aos 34, com Matheus Martins marcando o quinto gol depois de cobrança de escanteio. Com cinco gols marcados e uma exibição de gala, a torcida fez a festa na arquibancada do Kleber Andrade, entoando cantos de “olé” com as trocas de passes brasileiras.

PÚBLICO COMPARECE EM MAIS UMA COMPETIÇÃO DE BASE

A torcida capixaba abraçou a Seleção Brasileira em mais uma competição de base disputada no Espírito Santo. Em 2019, o Kleber Andrade foi um dos palcos da Copa do Mundo Sub-17 e teve a melhor média de público da primeira fase da competição, quando recebeu 49.655 nos 16 jogos que sediou.