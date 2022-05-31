Seleção Brasileira sub-20 vai treinar na AEST para Torneio Internacional do ES

A Seleção brasileira sub-20 já sabe onde vai treinar para o Torneio Internacional do Espírito Santo. A Associação Esportiva de Tubarão (AEST), localizada em Manguinho, na Serra, vai receber o Brasil para os treinamentos dos dias 07, 08 e 11 de junho. As atividades serão sempre à tarde e fechadas ao público.
Pela equipe brasileira, o técnico Ramon Menezes convocou, há poucos dias, os 23 jogadores para torneio quadrangular que será disputado em junho, aqui no Espírito Santo. A seleção brasileira vai enfrentar Equador, Paraguai e Uruguai nos dias 08, 10 e 12 de junho, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, num total de três rodadas com dois confrontos por dia.
A competição no Estado capixaba é mais uma etapa de preparação da equipe sub-20 visando o Torneio Sul-Americano Conmebol da categoria, previsto para os primeiros meses de 2023. A disputa é classificatória para a Copa do Mundo FIFA Sub-20.
INGRESSOS
Os ingressos para o torneio já estão à venda. Os valores das entradas custam R$ 60 (inteira) e R$ 30* (meia-entrada). As vendas estão acontecendo em pontos físicos, nas lojas Move On e Ademar Cunha, localizadas nos municípios de Cariacica, Guarapari, Serra, Vila Velha e Vitória, e também na de forma on-line, pelo site On Ticket (www.onticket.com.br).
LOCAIS DE VENDA
- Ademar Cunha (Vila Velha)
Endereço: Av. Sérgio Cardoso, 248 - Novo Mexico, Vila Velha - ES, 29104-025
Telefone: (27) 99252-3906
- Ademar Cunha (Cariacica)
Endereço: Av. Expedito Garcia, 771 - Campo Grande, Cariacica - ES, 29146-201
Telefone: (27) 3336-5016
- Ademar Cunha (Serra)
Endereço: Av. Central, 515 - Parque Res. Laranjeiras, Serra - ES, 29165-130
Telefone: (27) 99257-8994
- Ademar Cunha (Guarapari)
Endereço: R. Santo Antônio, 263 - Muquiçaba, Guarapari - ES, 29215-030
Telefone: (27) 99311-5366
- Move On Esporte (Vitória)
Endereço: Shopping Vitória - Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá
Telefone: (27) 99237-8784
- Move On Esporte (Vila Velha)
Endereço: Shopping Vila Velha - Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha
- Move On (Serra)
Endereço: Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300, Bairro de Fátima