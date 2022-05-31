Seleção Brasileira sub-20 vai treinar na AEST para Torneio Internacional do ES

A Seleção Sub-20 já está convocada para o torneio que vai acontecer no Kleber Andrade Crédito: Pietro Carpi/CBF

A Seleção brasileira sub-20 já sabe onde vai treinar para o Torneio Internacional do Espírito Santo. A Associação Esportiva de Tubarão (AEST), localizada em Manguinho, na Serra, vai receber o Brasil para os treinamentos dos dias 07, 08 e 11 de junho. As atividades serão sempre à tarde e fechadas ao público.

Pela equipe brasileira, o técnico Ramon Menezes convocou, há poucos dias, os 23 jogadores para torneio quadrangular que será disputado em junho, aqui no Espírito Santo. A seleção brasileira vai enfrentar Equador, Paraguai e Uruguai nos dias 08, 10 e 12 de junho, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, num total de três rodadas com dois confrontos por dia.

A competição no Estado capixaba é mais uma etapa de preparação da equipe sub-20 visando o Torneio Sul-Americano Conmebol da categoria, previsto para os primeiros meses de 2023. A disputa é classificatória para a Copa do Mundo FIFA Sub-20.

INGRESSOS

Os ingressos para o torneio já estão à venda. Os valores das entradas custam R$ 60 (inteira) e R$ 30* (meia-entrada). As vendas estão acontecendo em pontos físicos, nas lojas Move On e Ademar Cunha, localizadas nos municípios de Cariacica, Guarapari, Serra, Vila Velha e Vitória, e também na de forma on-line, pelo site On Ticket (www.onticket.com.br).

LOCAIS DE VENDA