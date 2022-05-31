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Seleção Brasileira sub-20 vai treinar na AEST para Torneio Internacional do ES

Competição vai acontecer no Kleber Andrade nos dias 08, 10 e 12 de junho e terá ingressos a R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 20:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2022 às 20:26
A Seleção Sub-20 está em Salvador, onde participa de um torneio amistoso contra equipes baianas
A Seleção Sub-20 já está convocada para o torneio que vai acontecer no Kleber Andrade Crédito: Pietro Carpi/CBF
A Seleção brasileira sub-20 já sabe onde vai treinar para o Torneio Internacional do Espírito Santo. A Associação Esportiva de Tubarão (AEST), localizada em Manguinho, na Serra, vai receber o Brasil para os treinamentos dos dias 07, 08 e 11 de junho. As atividades serão sempre à tarde e fechadas ao público. 
Pela equipe brasileira, o técnico Ramon Menezes convocou, há poucos dias, os 23 jogadores para torneio quadrangular que será disputado em junho, aqui no Espírito Santo. A seleção brasileira vai enfrentar Equador, Paraguai e Uruguai nos dias 08, 10 e 12 de junho, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, num total de três rodadas com dois confrontos por dia.  

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A competição no Estado capixaba é mais uma etapa de preparação da equipe sub-20 visando o Torneio Sul-Americano Conmebol da categoria, previsto para os primeiros meses de 2023. A disputa é classificatória para a Copa do Mundo FIFA Sub-20.

INGRESSOS

Os ingressos para o torneio já estão à venda. Os valores das entradas custam R$ 60 (inteira) e R$ 30* (meia-entrada). As vendas estão acontecendo em pontos físicos, nas lojas Move On e Ademar Cunha, localizadas nos municípios de Cariacica, Guarapari, Serra, Vila Velha e Vitória, e também na de forma on-line, pelo site On Ticket (www.onticket.com.br). 

LOCAIS DE VENDA

  • Ademar Cunha (Vila Velha) 
    Endereço: Av. Sérgio Cardoso, 248 - Novo Mexico, Vila Velha - ES, 29104-025 
    Telefone: (27) 99252-3906 

  • Ademar Cunha (Cariacica) 
    Endereço: Av. Expedito Garcia, 771 - Campo Grande, Cariacica - ES, 29146-201 
    Telefone: (27) 3336-5016 

  • Ademar Cunha (Serra) 
    Endereço: Av. Central, 515 - Parque Res. Laranjeiras, Serra - ES, 29165-130 
    Telefone: (27) 99257-8994 

  • Ademar Cunha (Guarapari) 
    Endereço: R. Santo Antônio, 263 - Muquiçaba, Guarapari - ES, 29215-030 
    Telefone: (27) 99311-5366  

  • Move On Esporte (Vitória) 
    Endereço: Shopping Vitória - Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá 
    Telefone: (27) 99237-8784   

  • Move On Esporte (Vila Velha) 
    Endereço: Shopping Vila Velha - Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha 

  • Move On (Serra) 
    Endereço: Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300, Bairro de Fátima

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