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Seleção Sub-20 vai disputar torneio internacional no Kleber Andrade

Brasil vai enfrentar Equador, Paraguai e Uruguai nos dias 08, 10 e 12 de junho. Competição faz parte da preparação da seleção para o Sul-Americano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2022 às 18:20

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 18:20

Estádio Kleber Andrade vai receber mais um torneio internacional
Estádio Kleber Andrade vai receber mais um torneio internacional Crédito: Henrique Montovanelli/FES
A seleção brasileira Sub-20 vai disputar o Torneio Internacional do Espírito Santo, na próxima Data-Fifa, em junho. O Brasil enfrentará as seleções do Equador, Paraguai e Uruguai nos dias 8, 10 e 12 de junho, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Serão três rodadas com dois confrontos por dia.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o torneio nesta quinta-feira (19). Mas a negociação já estava adiantada há dois meses, como informou com exclusividade o colunista Filipe Souza, em A Gazeta. A competição no Espírito Santo é mais uma etapa de preparação da equipe sub-20 visando o Torneio Sul-Americano Conmebol da categoria, previsto para os primeiros meses de 2023. A disputa é classificatória para a Copa do Mundo FIFA Sub-20.  
  • Dia 08 de junho (quarta-feira) 
    18h - Uruguai x Chile 
    20h30 - Brasil x Paraguai 

  • Dia 10 de junho (sexta-feira) 
    18h - Paraguai x Uruguai 
    20h30 - Brasil x Equador 

  • Dia 12 e junho (domingo) 
    18h - Chile x Paraguai 
    20h30 - Brasil x Uruguai
"O período no Espírito Santo será muito importante para seguirmos com o processo de construção e fortalecimento da nossa equipe. Oportunidade de conhecer mais nossos adversários sul-americanos e de dar rodagem ao grupo vestindo a camisa da Seleção Brasileira. Já deixo aqui o convite para que o torcedor capixaba compareça aos nossos jogos. A torcida brasileira é sempre um incentivo a mais para nossos jogadores. Esse contato também faz parte do processo de desenvolvimento dentro da Seleção", acredita Ramon Menezes, que anunciou a convocação da seleção também nesta quinta-feira (19). Confira a convocação no final da matéria 
O Torneio Internacional Sub-20 do Espírito Santo é organizado pela CBF em parceria com a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo. Apaixonado por futebol e pela Seleção Brasileira, o público capixaba terá a oportunidade de, mais uma vez, acompanhar a Amarelinha de pertinho. A última vez foi em 2016 quando a Seleção Olímpica enfrentou a Nigéria durante a preparação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
“A CBF está muito feliz de realizar esse evento no Espírito Santo, onde temos uma parceria muito exitosa com o Governo do Estado e a Federação de Futebol. Quero agradecer a disponibilidade do futebol capixaba em receber a Seleção Brasileira e convocar todos os apaixonados torcedores para prestigiarem os jogos. Certamente desfrutarão da ótima estrutura do estádio Kleber Andrade e poderão ver os futuros craques sul-americanos em ação”, elogiou o Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.
O Presidente da entidade capixaba, Gustavo Vieira, comentou a importância da realização do torneio no Estado. "É um torneio muito importante para a o estado do Espírito Santo, visto que desde 2016 uma Seleção Brasileira não vem ao estado. Após um longo período sem a possibilidade de realização de grandes eventos, o Espírito Santo volta a receber um de grande porte e dessa vez o futebol, então é com grande honra que vamos receber a seleção. Sua presença no estado vai mover toda a cadeia hoteleira, turística, gastronômica e de entretenimento. É um evento para o povo capixaba, seguindo as novas diretrizes do presidente Ednaldo Rodrigues, de aproximar a Seleção Brasileira do povo, e então a seleção conta com a presença dos capixabas no estádio".

LISTA DE CONVOCADOS PARA O TORNEIO INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO

  • Goleiros 
    Cayo Fellipe - Fluminense
    Kauê - Corinthians 
    Mycael - Athletico-PR 

  • Laterais 
    Lucas Cawan - Grêmio 
    Vinicius Tobias - Real Madrid Castilla 
    Cuiabano - Grêmio 
    Patryck - São Paulo 

  • Zagueiros 
    Kaiky Fernandes - Santos 
    Luccas Beraldo - São Paulo 
    Robert - Corinthians 
    Weverton - Cruzeiro 

  • Meio-campista 
    Alexsander - Fluminense 
    Andrey Santos - Vasco 
    Jader - Athletico-PR 
    Juninho - Athletico-PR 
    Marlon Gomes - Vasco 
    Arthur - Fluminense 

  • Atacantes 
    Caio - São Paulo 
    Kayky - Manchester City 
    Marcos Leonardo - Santos 
    Matheus Martins - Fluminense 
    Matheus Nascimento - Botafogo 
    Vitor Roque - Athletico-PR

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