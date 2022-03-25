Seleção Brasileira Sub-20 pode disputar torneio internacional no Kleber Andrade

A Seleção Sub-20 está em Salvador, onde participa de um torneio amistoso contra equipes baianas Crédito: Pietro Carpi/CBF

Um dos palcos da Copa do Mundo Sub-17 em 2019, o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, está muito perto de receber mais uma competição internacional. Desta vez, trata-se um torneio Sub-20 que será disputado, no mês de junho, por Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) e a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) já avançaram nas tratativas. Inclusive, o Kleber Andrade já passou por visita e vistoria realizada pela entidade máxima do futebol brasileiro sendo classificado como apto para receber a competição.

Nos bastidores, as negociações são tratadas como ‘bem avançadas” e há o sentimento que o acordo para que a competição seja realizada no Espírito Santo está “praticamente fechado”. Presidente da FES, Gustavo Vieira informou à coluna que o torneio ainda não foi confirmado em terras capixabas, mas frisou que existe a possibilidade.

O campeonato, que pode vir a acontecer no Kleber Andrade, faz parte da preparação da Seleção Brasileira Sub-20 para o Sul-Americano da categoria, que acontece no início de 2023. A equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes está em Salvador, onde disputa um torneio quadrangular contra equipes baianas.

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