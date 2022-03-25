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Brasil no Klebão

Seleção Brasileira Sub-20 pode disputar torneio internacional no Kleber Andrade

Competição acontece em junho e terá a participação de Chile, Paraguai e Uruguai. Acerto e anúncio oficial estão por detalhes

Publicado em 25 de Março de 2022 às 03:00

Públicado em 

25 mar 2022 às 03:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

A Seleção Sub-20 está em Salvador, onde participa de um torneio amistoso contra equipes baianas
A Seleção Sub-20 está em Salvador, onde participa de um torneio amistoso contra equipes baianas Crédito: Pietro Carpi/CBF
Um dos palcos da Copa do Mundo Sub-17 em 2019, o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, está muito perto de receber mais uma competição internacional. Desta vez, trata-se um torneio Sub-20 que será disputado, no mês de junho, por Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) e a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) já avançaram nas tratativas. Inclusive, o Kleber Andrade já passou por visita e vistoria realizada pela entidade máxima do futebol brasileiro sendo classificado como apto para receber a competição.

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Nos bastidores, as negociações são tratadas como ‘bem avançadas” e há o sentimento que o acordo para que a competição seja realizada no Espírito Santo está “praticamente fechado”. Presidente da FES, Gustavo Vieira informou à coluna que o torneio ainda não foi confirmado em terras capixabas, mas frisou que existe a possibilidade.
O campeonato, que pode vir a acontecer no Kleber Andrade, faz parte da preparação da Seleção Brasileira Sub-20 para o Sul-Americano da categoria, que acontece no início de 2023. A equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes está em Salvador, onde disputa um torneio quadrangular contra equipes baianas. 

ATACANTE CAPIXABA PODE PINTAR NA ÁREA

Presença carimbada nas convocações das seleções de base, o atacante capixaba Sávio, do Atlético-MG, pode defender as cores do Brasil jogando bem perto de casa. Em Salvador na disputa do torneio quadrangular contra equipes baianas, o jogador tem a confiança do técnico Ramon Menezes, o que lhe dá grandes chances de ser convocado para estar no torneio internacional que pode acontecer no Kleber Andrade. 

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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