Capixaba Henrique Melo treina com a seleção brasileira sub-20 no Kleber Andrade

Henrique Melo está treinando com a seleção brasileira sub-20 Crédito: Pedro Alves/CBF

O Torneio Internacional do Espírito Santo, que acontecerá a partir desta quarta-feira (08) no estádio Kleber Andrade , em Cariacica , já está proporcionando uma experiência e tanto para o jovem capixaba Henrique Melo. O jogador do Porto Vitória, que disputa o Campeonato Capixaba Sub-20, foi convidado para compor os treinamentos da seleção brasileira da categoria.

Campeão do Campeonato Capixaba sub-17 em 2021, Henrique Melo foi titular em todos os jogos na campanha da Copa do Brasil do mesmo ano, onde o Porto Vitória surpreendeu ao chegar nas quartas de final. Treinando com a Seleção desde segunda-feira (06), o jogador foi um pedido do técnico Ramon Menezes. A princípio, ele passa a semana participando dos treinos.

"Uma experiência gigante. Todos os atletas sonham estar na Seleção. Não importa a categoria, todos querem estar ali no meio. Uma experiência gigante, gigante mesmo. Estou tentando aprender e extrair o máximo que eu puder para poder evoluir na minha carreira. Quem eu tive mais contato foi o Marlon (Gomes), meia do Vasco. Esteve a todo momento ali do meu lado tentando me dar conselhos, me ajudar com algumas dicas de posicionamento. Foi com quem eu mais tive contato e me aproximei", afirmou o jogador que não esconde a empolgação com a oportunidade e relembrou como recebeu o convite.

"Eu estava no ônibus. Foi no sábado. O presidente do Porto Vitória, Vinícius (Coelho), me ligou dizendo que estavam solicitando que eu treinasse esta semana com a Seleção. De início eu nem acreditei. Perguntei a ele umas três vezes para ver se era verdade mesmo, até o coordenador da seleção brasileira me ligar e me avisar. Foi aí que a ficha caiu. Mas, na realidade, a ficha só cai quando você está lá no meio mesmo. Cheguei em casa, fui falar com minha família, minha mãe. Ela achou que era golpe, me deu até uma bronca."

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