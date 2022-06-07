Capixaba Henrique Melo treina com a seleção brasileira sub-20 no Kleber Andrade

O Torneio Internacional do Espírito Santo, que acontecerá a partir desta quarta-feira (08) no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, já está proporcionando uma experiência e tanto para o jovem capixaba Henrique Melo. O jogador do Porto Vitória, que disputa o Campeonato Capixaba Sub-20, foi convidado para compor os treinamentos da seleção brasileira da categoria.
Campeão do Campeonato Capixaba sub-17 em 2021, Henrique Melo foi titular em todos os jogos na campanha da Copa do Brasil do mesmo ano, onde o Porto Vitória surpreendeu ao chegar nas quartas de final. Treinando com a Seleção desde segunda-feira (06), o jogador foi um pedido do técnico Ramon Menezes. A princípio, ele passa a semana participando dos treinos.
"Uma experiência gigante. Todos os atletas sonham estar na Seleção. Não importa a categoria, todos querem estar ali no meio. Uma experiência gigante, gigante mesmo. Estou tentando aprender e extrair o máximo que eu puder para poder evoluir na minha carreira. Quem eu tive mais contato foi o Marlon (Gomes), meia do Vasco. Esteve a todo momento ali do meu lado tentando me dar conselhos, me ajudar com algumas dicas de posicionamento. Foi com quem eu mais tive contato e me aproximei", afirmou o jogador que não esconde a empolgação com a oportunidade e relembrou como recebeu o convite.
TORNEIO
A Seleção Brasileira Sub-20 vai enfrentar Equador, Paraguai e Uruguai, nos dias 8, 10 e 12 de junho, em uma competição no formato de quadrangular. Na rodada de estreia, o Brasil enfrenta o Paraguai, às 20h30.