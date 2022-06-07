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Oportunidade

Capixaba Henrique Melo treina com a seleção brasileira sub-20 no Kleber Andrade

Meia que defende o Porto Vitória foi convidado pelo técnico Ramon Menezes para participar dos treinos da seleção para o Torneio Internacional do Espírito Santo

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 18:38

Vitor Nicchio

Vitor Nicchio

Publicado em 

07 jun 2022 às 18:38
Henrique Melo está treinando com a seleção brasileira sub-20
Henrique Melo está treinando com a seleção brasileira sub-20 Crédito: Pedro Alves/CBF
O Torneio Internacional do Espírito Santo, que acontecerá a partir desta quarta-feira (08) no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, já está proporcionando uma experiência e tanto para o jovem capixaba Henrique Melo. O jogador do Porto Vitória, que disputa o Campeonato Capixaba Sub-20, foi convidado para compor os treinamentos da seleção brasileira da categoria. 
Campeão do Campeonato Capixaba sub-17 em 2021, Henrique Melo foi titular em todos os jogos na campanha da Copa do Brasil do mesmo ano, onde o Porto Vitória surpreendeu ao chegar nas quartas de final. Treinando com a Seleção desde segunda-feira (06), o jogador foi um pedido do técnico Ramon Menezes. A princípio, ele passa a semana participando dos treinos.

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"Uma experiência gigante. Todos os atletas sonham estar na Seleção. Não importa a categoria, todos querem estar ali no meio. Uma experiência gigante, gigante mesmo. Estou tentando aprender e extrair o máximo que eu puder para poder evoluir na minha carreira. Quem eu tive mais contato foi o Marlon (Gomes), meia do Vasco. Esteve a todo momento ali do meu lado tentando me dar conselhos, me ajudar com algumas dicas de posicionamento. Foi com quem eu mais tive contato e me aproximei", afirmou o jogador que não esconde a empolgação com a oportunidade e relembrou como recebeu o convite. 
"Eu estava no ônibus. Foi no sábado. O presidente do Porto Vitória, Vinícius (Coelho), me ligou dizendo que estavam solicitando que eu treinasse esta semana com a Seleção. De início eu nem acreditei. Perguntei a ele umas três vezes para ver se era verdade mesmo, até o coordenador da seleção brasileira me ligar e me avisar. Foi aí que a ficha caiu. Mas, na realidade, a ficha só cai quando você está lá no meio mesmo. Cheguei em casa, fui falar com minha família, minha mãe. Ela achou que era golpe, me deu até uma bronca."

TORNEIO

A Seleção Brasileira Sub-20 vai enfrentar Equador, Paraguai e Uruguai, nos dias 8, 10 e 12 de junho, em uma competição no formato de quadrangular. Na rodada de estreia, o Brasil enfrenta o Paraguai, às 20h30.

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