"O foco é ser campeão", diz Matheus Nascimento após brilhar na estreia do Brasil

Com dois gols marcados, Matheus Nascimento foi o destaque da goleada por 5 a 2 do Brasil sobre o Paraguai Crédito: Ricardo Medeiros

A atuação de Matheus foi fundamental não apenas pela contribuição dupla no placar, mas também pelo momento em que os gols vieram. O atacante do Botafogo foi o responsável por empatar e virar a partida, quando o Brasil perdia por 2 a 1, ainda no primeiro tempo. Ele valorizou a atuação individual e o ganho de confiança com a goleada.

"Quero agradecer a Deus pelo meu desempenho de hoje, pelos dois gols e por ter ajudado a Seleção Brasileira, que é o principal. Com certeza essa vitória foi muito importante para a gente, porque vai dando confiança para os próximos jogos. O foco é ser campeão", disse o camisa 23.

Seleção Brasileira sub-20 goleia o Paraguai no Kleber Andrade

A alegria de contribuir com o placar elástico da Seleção foi ainda maior para o garoto, já que o pai dele, seu Maurílio, estava na arquibancada do Kleber Andrade. Matheus celebrou o apoio da família, que sempre o acompanha nos jogos, seja no estádio ou pela televisão.

"Fico muito feliz, meu pai sempre me acompanha, minha mãe, minha avó. Elas não puderam vir, mas, com certeza, estavam assistindo de casa. Fico muito feliz com esse apoio da família toda", acrescentou.

O garoto também vive um bom momento no Botafogo, tendo marcado sete gols em 18 jogos em 2022 e recebendo cada vez mais oportunidades com o técnico português Luís Castro, que desenvolve bem jovens jogadores em cada clube que passa. O atacante valorizou as oportunidades que vem recebendo no clube carioca.

"Fico muito feliz pelo meu desempenho também no Botafogo, o professor Luís Castro está me dando oportunidades para desempenhar lá. Graças a deus está saindo tudo certo, como esperado", completou.

"GOSTEI DE TUDO O QUE VI"

A estreia do Brasil no Torneio Internacional do Espírito Santo foi a primeira chance que o técnico da Seleção sub-20, Ramon Menezes, que assumiu a equipe em março deste ano, teve de ver atletas atuando em um ambiente de competição. O treinador aprovou a atuação dos jogadores na goleada sobre o Paraguai, principalmente com o desafio de atuar com um jogador a menos depois da expulsão de Marcos Leonardo aos 10 minutos do segundo tempo.

"Um ótimo jogo. Não vamos olhar só o resultado, eu gostei de tudo o que eu vi. Depois da expulsão do Marcos, sem dúvida ficou diferente. Eu não vi o lance ainda na televisão, vou ver depois, mas achei que ele poderia ter continuado, tomado um amarelo, ou tivesse expulsado os dois. Você perde um atleta, fica com um jogador a menos em campo, não tem esse atleta que é muito importante para o próximo jogo, mas está todo mundo de parabéns. A importância de todos do grupo foi fundamental no jogo de hoje", comentou.

"Gostei do que vi", afirmou o técnico Ramon Menezes sobre desempenho da Seleção sub-20 Crédito: Ricardo Medeiros

O placar elástico pode enganar a quem não acompanhou a partida na noite desta quarta-feira (8). Isso porque, apesar de terminar goleando por 5 a 2, o Brasil chegou a estar atrás no placar, depois de abrir o placar logos aos três minutos e ver o Paraguai virar aos nove e aos 17 minutos.

Apesar do "apagão", Ramon Menezes preferiu valorizar a equipe adversária e, claro, o poder de reação dos atletas brasileiros, que conseguiram a virada ainda na primeira etapa.

"Acho que nem nervosismo, acho que do outro lado tem uma grande equipe. O Paraguai vem fazendo jogos contra equipes Sul-Americanas, eles fizeram jogos contra o Chile, contra o Uruguai e é uma equipe muito bem treinada. Oscilar dentro da partida, isso aí faz parte. Agora, cabe a nós buscar as correções, dar o máximo de crédito para esses atletas, porque, sem dúvida nenhuma, eles fizeram uma ótima partida. Dedicação não faltou no campo, a disciplina tática, enfim, tudo aquilo que nós planejamos e programamos para fazer aqui na estreia, acho que aconteceu", finalizou o comandante.

"PLACAR MEIO MENTIROSO"

Do outro lado, a sensação tanto entre atletas quando comissão técnica foi de que o Paraguai poderia ter se saído melhor na partida. O zagueiro Alexis Cantero afirmou que a equipe paraguaia teve momentos de superioridade no jogo e falou até em "placar mentiroso".

"A verdade é que ao Paraguai faltou um pouco mais de oportunismo. Penso que, na maior parte, tivemos a bola, tivemos chances de gol e, em algumas vezes, fomos superiores ao Brasil, em algumas partes do jogo. Foi um resultado meio mentiroso, porque creio que o Paraguai teve a bola e a teve chances para ganhar", pontuou.

Zagueiro Alexis Cantero falou em "placar mentiroso" na goleada sofrida pelo Paraguai nesta quarta (8) Crédito: Ricardo Medeiros

Já o técnico Aldo Bobadilla, ex-goleiro da seleção paraguaia, afirmou que o que mais prejudicou a equipe foram os erros individuais. Ele ressaltou que o Paraguai teve boa posse de bola, mas destacou a efetividade do time brasileiro para construir o placar.