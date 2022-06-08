Brasil sub-20 estreia nesta quarta (8) em torneio internacional no Kleber Andrade

A Seleção sub-20 estreia hoje contra o Paraguai pelo Torneio Internacional do Espírito Santo Crédito: Pietro Carpi/CBF

A Seleção Brasileira sub-20 entra em campo na noite desta quarta-feira (8), às 20h30, para enfrentar o Paraguai pela primeira partida do Torneio Internacional do Espírito Santo , competição que será disputada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica . O campeonato é uma forma de preparação para o Sul-Americano Conmebol da categoria, que acontece em 2023 e serve de classificatória para a Copa do Mundo da FIFA Sub-20.

O torneio será uma ótima oportunidade para o técnico da seleção canarinho, Ramon Menezes, observar os jogadores à disposição. A lista de convocados conta com atletas já consolidados em grandes equipes do futebol brasileiro, como o zagueiro Kaiky Fernandes, do Santos, e os atacantes Marcos Leonardo e Matheus Nascimento, de Santos e Botafogo, respectivamente.

Além disso, também foram chamados atletas que já figuram em times europeus. O atacante Kayky, destaque do Fluminense, que foi vendido ao Manchester City, da Inglaterra, e o lateral Vinicius Tobias, do Real Madrid Castilla, o time B do gigante espanhol, vieram ao Espírito Santo.

Ramon Menezes também terá a chance de disputar um torneio à frente da Seleção, mesmo que seja uma competição ainda de teor amistoso. O técnico, que tem experiências como treinador em equipes como Vasco, Vitória-BA e CRB, assumiu a sub-20 em março deste ano e disputará pela primeira vez um campeonato com a equipe.

"O período no Espírito Santo será muito importante para seguirmos com o processo de construção e fortalecimento da nossa equipe. Oportunidade de conhecer mais nossos adversários sul-americanos e de dar rodagem ao grupo vestindo a camisa da Seleção Brasileira. Já deixo aqui o convite para que o torcedor capixaba compareça aos nossos jogos. A torcida brasileira é sempre um incentivo a mais para nossos jogadores. Esse contato também faz parte do processo de desenvolvimento dentro da Seleção", disse o treinador.

Após estrear contra o Paraguai, o Brasil ainda joga na sexta-feira (10), contra o Equador, e fecha a participação no torneio contra o Uruguai, no domingo (12). Com três jogos em curto espaço de tempo, a expectativa é de que Ramon Menezes faça testes e mexa bastante na equipe.

Os ingressos para o torneio já estão à venda (veja mais abaixo os locais de compra). Os valores das entradas custam R$ 60 (inteira) e R$ 30* (meia-entrada). As vendas estão acontecendo em pontos físicos, nas lojas Move On e Ademar Cunha, localizadas nos municípios de Cariacica, Guarapari, Serra, Vila Velha e Vitória, e também na de forma on-line, pelo site On Ticket (www.onticket.com.br).

CAPIXABA CHAMADO

A lista de convocados não conta com nenhum capixaba, mas o Espírito Santo está representado nos treinos da Seleção sub-20. Isso porque Henrique Mello, que joga na base do Porto Vitória, foi chamado para completar os treinamentos da equipe canarinho.

Henrique Melo está treinando com a seleção brasileira sub-20 Crédito: Pedro Alves/CBF

Campeão do Campeonato Capixaba sub-17 em 2021, Henrique Melo foi titular em todos os jogos na campanha da Copa do Brasil do mesmo ano, quando o Porto Vitória surpreendeu ao chegar nas quartas de final. Treinando com a Seleção desde segunda-feira (6), o jogador foi um pedido do técnico Ramon Menezes.

"Uma experiência gigante. Todos os atletas sonham estar na Seleção. Não importa a categoria, todos querem estar ali no meio. Uma experiência gigante, gigante mesmo. Estou tentando aprender e extrair o máximo que eu puder para poder evoluir na minha carreira. Quem eu tive mais contato foi o Marlon (Gomes), meia do Vasco. Esteve a todo momento ali do meu lado tentando me dar conselhos, me ajudar com algumas dicas de posicionamento. Foi com quem eu mais tive contato e me aproximei", afirmou o jogador que não esconde a empolgação com a oportunidade e relembrou como recebeu o convite.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS PARA O TORNEIO

Goleiros

Cayo Fellipe - Fluminense

Kauê - Corinthians

Mycael - Athletico-PR





Cayo Fellipe - Fluminense Kauê - Corinthians Mycael - Athletico-PR Laterais

Lucas Cawan - Grêmio

Vinicius Tobias - Real Madrid Castilla

Cuiabano - Grêmio

Patryck - São Paulo





Lucas Cawan - Grêmio Vinicius Tobias - Real Madrid Castilla Cuiabano - Grêmio Patryck - São Paulo Zagueiros

Kaiky Fernandes - Santos

Luccas Beraldo - São Paulo

Robert - Corinthians

Weverton - Cruzeiro





Kaiky Fernandes - Santos Luccas Beraldo - São Paulo Robert - Corinthians Weverton - Cruzeiro Meio-campista

Alexsander - Fluminense

Andrey Santos - Vasco

Jader - Athletico-PR

Juninho - Athletico-PR

Marlon Gomes - Vasco

Arthur - Fluminense





Alexsander - Fluminense Andrey Santos - Vasco Jader - Athletico-PR Juninho - Athletico-PR Marlon Gomes - Vasco Arthur - Fluminense Atacantes

Caio - São Paulo

Kayky - Manchester City

Marcos Leonardo - Santos

Matheus Martins - Fluminense

Matheus Nascimento - Botafogo

Vitor Roque - Athletico-PR

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