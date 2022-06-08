Brasil sub-20 estreia nesta quarta (8) em torneio internacional no Kleber Andrade

A Seleção Brasileira sub-20 entra em campo na noite desta quarta-feira (8), às 20h30, para enfrentar o Paraguai pela primeira partida do Torneio Internacional do Espírito Santo, competição que será disputada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O campeonato é uma forma de preparação para o Sul-Americano Conmebol da categoria, que acontece em 2023 e serve de classificatória para a Copa do Mundo da FIFA Sub-20.
O torneio será uma ótima oportunidade para o técnico da seleção canarinho, Ramon Menezes, observar os jogadores à disposição. A lista de convocados conta com atletas já consolidados em grandes equipes do futebol brasileiro, como o zagueiro Kaiky Fernandes, do Santos, e os atacantes Marcos Leonardo e Matheus Nascimento, de Santos e Botafogo, respectivamente.
Além disso, também foram chamados atletas que já figuram em times europeus. O atacante Kayky, destaque do Fluminense, que foi vendido ao Manchester City, da Inglaterra, e o lateral Vinicius Tobias, do Real Madrid Castilla, o time B do gigante espanhol, vieram ao Espírito Santo.
Ramon Menezes também terá a chance de disputar um torneio à frente da Seleção, mesmo que seja uma competição ainda de teor amistoso. O técnico, que tem experiências como treinador em equipes como Vasco, Vitória-BA e CRB, assumiu a sub-20 em março deste ano e disputará pela primeira vez um campeonato com a equipe.
"O período no Espírito Santo será muito importante para seguirmos com o processo de construção e fortalecimento da nossa equipe. Oportunidade de conhecer mais nossos adversários sul-americanos e de dar rodagem ao grupo vestindo a camisa da Seleção Brasileira. Já deixo aqui o convite para que o torcedor capixaba compareça aos nossos jogos. A torcida brasileira é sempre um incentivo a mais para nossos jogadores. Esse contato também faz parte do processo de desenvolvimento dentro da Seleção", disse o treinador.
Após estrear contra o Paraguai, o Brasil ainda joga na sexta-feira (10), contra o Equador, e fecha a participação no torneio contra o Uruguai, no domingo (12). Com três jogos em curto espaço de tempo, a expectativa é de que Ramon Menezes faça testes e mexa bastante na equipe.
Os ingressos para o torneio já estão à venda (veja mais abaixo os locais de compra). Os valores das entradas custam R$ 60 (inteira) e R$ 30* (meia-entrada). As vendas estão acontecendo em pontos físicos, nas lojas Move On e Ademar Cunha, localizadas nos municípios de Cariacica, Guarapari, Serra, Vila Velha e Vitória, e também na de forma on-line, pelo site On Ticket (www.onticket.com.br).
CAPIXABA CHAMADO
A lista de convocados não conta com nenhum capixaba, mas o Espírito Santo está representado nos treinos da Seleção sub-20. Isso porque Henrique Mello, que joga na base do Porto Vitória, foi chamado para completar os treinamentos da equipe canarinho.
Campeão do Campeonato Capixaba sub-17 em 2021, Henrique Melo foi titular em todos os jogos na campanha da Copa do Brasil do mesmo ano, quando o Porto Vitória surpreendeu ao chegar nas quartas de final. Treinando com a Seleção desde segunda-feira (6), o jogador foi um pedido do técnico Ramon Menezes.
"Uma experiência gigante. Todos os atletas sonham estar na Seleção. Não importa a categoria, todos querem estar ali no meio. Uma experiência gigante, gigante mesmo. Estou tentando aprender e extrair o máximo que eu puder para poder evoluir na minha carreira. Quem eu tive mais contato foi o Marlon (Gomes), meia do Vasco. Esteve a todo momento ali do meu lado tentando me dar conselhos, me ajudar com algumas dicas de posicionamento. Foi com quem eu mais tive contato e me aproximei", afirmou o jogador que não esconde a empolgação com a oportunidade e relembrou como recebeu o convite.
CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS PARA O TORNEIO
- Goleiros
Cayo Fellipe - Fluminense
Kauê - Corinthians
Mycael - Athletico-PR
- Laterais
Lucas Cawan - Grêmio
Vinicius Tobias - Real Madrid Castilla
Cuiabano - Grêmio
Patryck - São Paulo
- Zagueiros
Kaiky Fernandes - Santos
Luccas Beraldo - São Paulo
Robert - Corinthians
Weverton - Cruzeiro
- Meio-campista
Alexsander - Fluminense
Andrey Santos - Vasco
Jader - Athletico-PR
Juninho - Athletico-PR
Marlon Gomes - Vasco
Arthur - Fluminense
- Atacantes
Caio - São Paulo
Kayky - Manchester City
Marcos Leonardo - Santos
Matheus Martins - Fluminense
Matheus Nascimento - Botafogo
Vitor Roque - Athletico-PR
ONDE COMPRAR INGRESSOS
- Ademar Cunha (Vila Velha)
Endereço: Av. Sérgio Cardoso, 248 - Novo Mexico, Vila Velha - ES, 29104-025
Telefone: (27) 99252-3906
- Ademar Cunha (Cariacica)
Endereço: Av. Expedito Garcia, 771 - Campo Grande, Cariacica - ES, 29146-201
Telefone: (27) 3336-5016
- Ademar Cunha (Serra)
Endereço: Av. Central, 515 - Parque Res. Laranjeiras, Serra - ES, 29165-130
Telefone: (27) 99257-8994
- Ademar Cunha (Guarapari)
Endereço: R. Santo Antônio, 263 - Muquiçaba, Guarapari - ES, 29215-030
Telefone: (27) 99311-5366
- Move On Esporte (Vitória)
Endereço: Shopping Vitória - Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá
Telefone: (27) 99237-8784
- Move On Esporte (Vila Velha)
Endereço: Shopping Vila Velha - Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha
- Move On (Serra)
Endereço: Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300, Bairro de Fátima