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Contra o Paraguai

Brasil sub-20 estreia nesta quarta (8) em torneio internacional no Kleber Andrade

Seleção inicia o quadrangular, que contará ainda com Uruguai e Equador, às 20h30, no Klebão, em Cariacica. Competição servirá de preparação para o Sul-Americano da categoria em 2023

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 12:31

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

08 jun 2022 às 12:31
A Seleção Sub-20 está em Salvador, onde participa de um torneio amistoso contra equipes baianas
A Seleção sub-20 estreia hoje contra o Paraguai pelo Torneio Internacional do Espírito Santo Crédito: Pietro Carpi/CBF
A Seleção Brasileira sub-20 entra em campo na noite desta quarta-feira (8), às 20h30, para enfrentar o Paraguai pela primeira partida do Torneio Internacional do Espírito Santo, competição que será disputada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O campeonato é uma forma de preparação para o Sul-Americano Conmebol da categoria, que acontece em 2023 e serve de classificatória para a Copa do Mundo da FIFA Sub-20.
O torneio será uma ótima oportunidade para o técnico da seleção canarinho, Ramon Menezes, observar os jogadores à disposição. A lista de convocados conta com atletas já consolidados em grandes equipes do futebol brasileiro, como o zagueiro Kaiky Fernandes, do Santos, e os atacantes Marcos Leonardo e Matheus Nascimento, de Santos e Botafogo, respectivamente.
Além disso, também foram chamados atletas que já figuram em times europeus. O atacante Kayky, destaque do Fluminense, que foi vendido ao Manchester City, da Inglaterra, e o lateral Vinicius Tobias, do Real Madrid Castilla, o time B do gigante espanhol, vieram ao Espírito Santo.
Ramon Menezes também terá a chance de disputar um torneio à frente da Seleção, mesmo que seja uma competição ainda de teor amistoso. O técnico, que tem experiências como treinador em equipes como Vasco, Vitória-BA e CRB, assumiu a sub-20 em março deste ano e disputará pela primeira vez um campeonato com a equipe.
"O período no Espírito Santo será muito importante para seguirmos com o processo de construção e fortalecimento da nossa equipe. Oportunidade de conhecer mais nossos adversários sul-americanos e de dar rodagem ao grupo vestindo a camisa da Seleção Brasileira. Já deixo aqui o convite para que o torcedor capixaba compareça aos nossos jogos. A torcida brasileira é sempre um incentivo a mais para nossos jogadores. Esse contato também faz parte do processo de desenvolvimento dentro da Seleção", disse o treinador.
Após estrear contra o Paraguai, o Brasil ainda joga na sexta-feira (10), contra o Equador, e fecha a participação no torneio contra o Uruguai, no domingo (12). Com três jogos em curto espaço de tempo, a expectativa é de que Ramon Menezes faça testes e mexa bastante na equipe.
Os ingressos para o torneio já estão à venda (veja mais abaixo os locais de compra). Os valores das entradas custam R$ 60 (inteira) e R$ 30* (meia-entrada). As vendas estão acontecendo em pontos físicos, nas lojas Move On e Ademar Cunha, localizadas nos municípios de Cariacica, Guarapari, Serra, Vila Velha e Vitória, e também na de forma on-line, pelo site On Ticket (www.onticket.com.br).

CAPIXABA CHAMADO

A lista de convocados não conta com nenhum capixaba, mas o Espírito Santo está representado nos treinos da Seleção sub-20. Isso porque Henrique Mello, que joga na base do Porto Vitória, foi chamado para completar os treinamentos da equipe canarinho.
Henrique Melo está treinando com a seleção brasileira sub-20
Henrique Melo está treinando com a seleção brasileira sub-20 Crédito: Pedro Alves/CBF
Campeão do Campeonato Capixaba sub-17 em 2021, Henrique Melo foi titular em todos os jogos na campanha da Copa do Brasil do mesmo ano, quando o Porto Vitória surpreendeu ao chegar nas quartas de final. Treinando com a Seleção desde segunda-feira (6), o jogador foi um pedido do técnico Ramon Menezes.
"Uma experiência gigante. Todos os atletas sonham estar na Seleção. Não importa a categoria, todos querem estar ali no meio. Uma experiência gigante, gigante mesmo. Estou tentando aprender e extrair o máximo que eu puder para poder evoluir na minha carreira. Quem eu tive mais contato foi o Marlon (Gomes), meia do Vasco. Esteve a todo momento ali do meu lado tentando me dar conselhos, me ajudar com algumas dicas de posicionamento. Foi com quem eu mais tive contato e me aproximei", afirmou o jogador que não esconde a empolgação com a oportunidade e relembrou como recebeu o convite.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS PARA O TORNEIO

  • Goleiros 
    Cayo Fellipe - Fluminense
    Kauê - Corinthians 
    Mycael - Athletico-PR 

  • Laterais 
    Lucas Cawan - Grêmio 
    Vinicius Tobias - Real Madrid Castilla 
    Cuiabano - Grêmio 
    Patryck - São Paulo 

  • Zagueiros 
    Kaiky Fernandes - Santos 
    Luccas Beraldo - São Paulo 
    Robert - Corinthians 
    Weverton - Cruzeiro 

  • Meio-campista 
    Alexsander - Fluminense 
    Andrey Santos - Vasco 
    Jader - Athletico-PR 
    Juninho - Athletico-PR 
    Marlon Gomes - Vasco 
    Arthur - Fluminense 

  • Atacantes 
    Caio - São Paulo 
    Kayky - Manchester City 
    Marcos Leonardo - Santos 
    Matheus Martins - Fluminense 
    Matheus Nascimento - Botafogo 
    Vitor Roque - Athletico-PR

ONDE COMPRAR INGRESSOS

  • Ademar Cunha (Vila Velha) 
    Endereço: Av. Sérgio Cardoso, 248 - Novo Mexico, Vila Velha - ES, 29104-025 
    Telefone: (27) 99252-3906 

  • Ademar Cunha (Cariacica) 
    Endereço: Av. Expedito Garcia, 771 - Campo Grande, Cariacica - ES, 29146-201 
    Telefone: (27) 3336-5016 

  • Ademar Cunha (Serra) 
    Endereço: Av. Central, 515 - Parque Res. Laranjeiras, Serra - ES, 29165-130 
    Telefone: (27) 99257-8994 

  • Ademar Cunha (Guarapari) 
    Endereço: R. Santo Antônio, 263 - Muquiçaba, Guarapari - ES, 29215-030 
    Telefone: (27) 99311-5366  

  • Move On Esporte (Vitória) 
    Endereço: Shopping Vitória - Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá 
    Telefone: (27) 99237-8784   

  • Move On Esporte (Vila Velha) 
    Endereço: Shopping Vila Velha - Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha 

  • Move On (Serra) 
    Endereço: Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300, Bairro de Fátima

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