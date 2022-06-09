Jogadores elogiam torcida em goleada do Brasil sub-20 no ES: "Nos motivou"

Seleção Brasileira-Sub-20 goleou o Paraguai com apoio do bom público presente no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros

Para quem não acompanhou o jogo, o placar elástico na vitória da Seleção Brasileira sub-20 sobre o Paraguai na noite desta quarta-feira (8) em Cariacica pode dar a impressão de que a partida foi tranquila, mas a verdade é que o Brasil chegou a passar por apuros durante o primeiro tempo. Antes de fechar o placar em 5 a 2, a seleção canarinho chegou a estar perdendo por 2 a 1 após sofrer gols em um intervalo de poucos minutos, algo que poderia abalar uma equipe dentro de campo.

E para os atletas, a principal motivação para conseguir a virada e ampliar o placar ainda no primeiro tempo veio das arquibancadas. O estádio Kleber Andrade recebeu um bom público, com cerca de 2,8 mil pessoas nas arquibancadas apoiando os meninos do time sub-20 durante os 90 minutos.

Destaque da partida com dois gols marcados, o atacante Matheus Nascimento, do Botafogo, afirmou que a plateia capixaba foi a força que deu combustível no campo e possibilitou a virada brasileira.

"O apoio da torcida foi muito importante. Acredito que a torcida nos levantou do jogo, estávamos perdendo a partida, a torcida gritando bastante motivou a todos e conseguimos virar o jogo e vencer", disse.

Seleção Brasileira sub-20 goleia o Paraguai no Kleber Andrade

O atacante Caio, que marcou o primeiro gol brasileiro logo aos três minutos de jogo, também elogiou os torcedores capixabas e valorizou os gritos de apoio durante toda a partida, mesmo quando o Brasil ainda estava perdendo por 2 a 1.

"Quando o apoio vem da arquibancada é importantíssimo para o jogador dentro de campo, acho que é isso que motiva. O que faz a gente correr foi a torcida gritando", destacou o garoto.

Matheus Martins, atacante do Fluminense que entrou no segundo tempo e deu números finais ao jogo, foi outro atleta que valorizou o apoio vindo das arquibancadas do Kleber Andrade.

"A torcida veio, apoiou a gente e fez uma festa linda, contagiou a gente dentro de campo também", disse o atacante, que marcou o quinto gol brasileiro no momento em que o público presente entoava cantos de "Brasil, Brasil".

Matheus Martins marcou o quinto gol brasileiro sobre o Paraguai Crédito: Ricardo Medeiros

Ex-jogador com passagem marcante pelo Vasco, o técnico da seleção sub-20, Ramon Menezes, contou que não teve a chance de vir ao Espírito Santo como atleta, mas que esteve presente em uma partida quando ainda era auxiliar técnico da equipe carioca. Ele reforçou que o apoio vindo das arquibancadas é muito positivo e surte efeito dentro de campo.