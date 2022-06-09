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Apoio das arquibancadas

Jogadores elogiam torcida em goleada do Brasil sub-20 no ES: "Nos motivou"

Kleber Andrade recebeu cerca de 2,8 mil torcedores que apoiaram a Seleção durante os 90 minutos da goleada por 5 a 2 sobre o Paraguai nesta quarta (8)

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 09:35

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

09 jun 2022 às 09:35
Seleção Brasileira-Sub-20 goleia o Paraguai no Kleber Andrade
Seleção Brasileira-Sub-20 goleou o Paraguai com apoio do bom público presente no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros
Para quem não acompanhou o jogo, o placar elástico na vitória da Seleção Brasileira sub-20 sobre o Paraguai na noite desta quarta-feira (8) em Cariacica pode dar a impressão de que a partida foi tranquila, mas a verdade é que o Brasil chegou a passar por apuros durante o primeiro tempo. Antes de fechar o placar em 5 a 2, a seleção canarinho chegou a estar perdendo por 2 a 1 após sofrer gols em um intervalo de poucos minutos, algo que poderia abalar uma equipe dentro de campo.
E para os atletas, a principal motivação para conseguir a virada e ampliar o placar ainda no primeiro tempo veio das arquibancadas. O estádio Kleber Andrade recebeu um bom público, com cerca de 2,8 mil pessoas nas arquibancadas apoiando os meninos do time sub-20 durante os 90 minutos.
Destaque da partida com dois gols marcados, o atacante Matheus Nascimento, do Botafogo, afirmou que a plateia capixaba foi a força que deu combustível  no campo e possibilitou a virada brasileira.
"O apoio da torcida foi muito importante. Acredito que a torcida nos levantou do jogo, estávamos perdendo a partida, a torcida gritando bastante motivou a todos e conseguimos virar o jogo e vencer", disse.

Seleção Brasileira sub-20 goleia o Paraguai no Kleber Andrade

O atacante Caio, que marcou o primeiro gol brasileiro logo aos três minutos de jogo, também elogiou os torcedores capixabas e valorizou os gritos de apoio durante toda a partida, mesmo quando o Brasil ainda estava perdendo por 2 a 1.
"Quando o apoio vem da arquibancada é importantíssimo para o jogador dentro de campo, acho que é isso que motiva. O que faz a gente correr foi a torcida gritando", destacou o garoto.
Matheus Martins, atacante do Fluminense que entrou no segundo tempo e deu números finais ao jogo, foi outro atleta que valorizou o apoio vindo das arquibancadas do Kleber Andrade.
"A torcida veio, apoiou a gente e fez uma festa linda, contagiou a gente dentro de campo também", disse o atacante, que marcou o quinto gol brasileiro no momento em que o público presente entoava cantos de "Brasil, Brasil".
Seleção Brasileira-Sub-20 goleia o Paraguai no Kleber Andrade
Matheus Martins marcou o quinto gol brasileiro sobre o Paraguai Crédito: Ricardo Medeiros
Ex-jogador com passagem marcante pelo Vasco, o técnico da seleção sub-20, Ramon Menezes, contou que não teve a chance de vir ao Espírito Santo como atleta, mas que esteve presente em uma partida quando ainda era auxiliar técnico da equipe carioca. Ele reforçou que o apoio vindo das arquibancadas é muito positivo e surte efeito dentro de campo.
"Eu tive a oportunidade de vir aqui quando estava trabalhando no Vasco como auxiliar técnico, isso aqui estava lotado. Sempre a gente recebe um calor, uma energia positiva muito boa e isso é fundamental, os atletas vestindo a camisa da Seleção Brasileira, a torcida vindo, apoiando. A gente espera que, no próximo jogo, tenha público presente para nos ajudar, nos apoiar, porque o jogador gosta disso também", argumentou o treinador.

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