Técnico cita desgaste e pode mudar Seleção para jogo desta sexta (10) no ES

Ramon Menezes citou "grande desgaste" e pode promover mudanças no time titular da Seleção sub-20 Crédito: Foto FC / Pedro Vale / CBF

Depois do jogo contra o Paraguai, Ramon citou o grande desgaste físico causado principalmente pelo fato do Brasil ter ficado com um jogador a menos em campo desde os 10 minutos do segundo tempo, quando Marcos Leonardo foi expulso. Ele frisou que a situação de cada atleta seria avaliada junto à comissão técnica para, então, definir o time que vai à campo nesta sexta-feira.

"Vamos pensar, ter calma. Hoje (8) houve um desgaste muito grande na parte física, eu ainda não tive tempo ainda também para pensar, conversar com o Sandro, que é nosso fisiologista, com o Léo, que é nosso preparador físico. Vou conversar com a comissão técnica, ver direitinho, sentir todos os jogadores, como eles estão, como vão acordar. Isso vai fazer parte para o próximo jogo e a gente já começa nossa preparação aqui dentro do vestiário agora", argumentou, logo após o apito final.

Seleção Brasileira sub-20 goleia o Paraguai no Kleber Andrade

Além da questão física, o rodízio do time titular é uma boa oportunidade para Ramon observar novos jogadores em clima de competição. O técnico, que assumiu o comando do time em março deste ano, ressaltou que o Torneio Internacional do Espírito Santo promove o primeiro encontro dele com alguns atletas, então, vê-los em campo em partidas competitivas será importante para avaliar todo o elenco.

"Estrear com vitória é sempre muito bom, mas isso aqui faz parte de uma preparação. Oportunizar os jogadores. É o primeiro contato com vários atletas e nosso objetivo está distante, que é o Sul-Americano. Isso vale muito para a gente, essa preparação", completou o treinador.

Caso repita a escalação da vitória elástica sobre o Paraguai, o time de Ramon Menezes vai a campo com: Mycael; Tobias, Kaiky Fernandes, Robert, Cuiabano; Juninho, Jader, Alexsander; Kayky, Matheus Nascimento e Caio. Por conta do cartão vermelho, o atacante Marcos Leonardo, que começou a partida da quarta-feira no banco de reservas, não poderá atuar contra o Equador.

SELEÇÃO PODE SER CAMPEÃ JÁ NESTA SEXTA (10)

Uma combinação simples de resultados pode garantir o troféu à Seleção já nesta sexta-feira (10). Para isso, o Brasil tem que torcer para que Uruguai e Paraguai, que se enfrentam às 18h, empatem o jogo. Caso isso aconteça, uma vitória simples do time canarinho sobre o Equador, às 20h30, assegura o título.

Seleção Brasileira-Sub-20 pode ser campeã nesta sexta (10) no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros

Isso porque Uruguai e Equador empataram na partida inaugural do torneio. Assim, a classificação ficou da seguinte forma:

1º - Brasil, com 3 pontos

2º - Equador, com 1 ponto



3º - Uruguai, com 1 ponto

4º - Paraguai, com 0 pontos