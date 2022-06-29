Dupla invade escola com facão e assalta funcionárias em Linhares

Fachada da escola invadida em Linhares Crédito: Ariele Rui

Professoras e serventes do Centro de Educação Infantil Municipal (Ceim) Valdir Gabriel Marim ainda não sabem como os suspeitos entraram no local, mas acreditam que eles tenham pulado o muro dos fundos e ficado no interior da escola esperando a chegada dos funcionários. Tudo teria acontecido por volta das 6h.

Uma servente contou que estava preparando a merenda quando foi abordada por um dos suspeitos. “Eu entrei na despensa para pegar os alimentos que a gente ia servir hoje, quando um cara entrou com uma roupa esquisita e um facão enorme. Ele pegou a minha colega e ficou ameaçando ela o tempo todo. A gente chega 6h da manhã, tá escuro ainda, e não temos segurança”, relatou a funcionária, que preferiu não se identificar, para a repórter Ariele Rui, da TV Gazeta Norte.

Além dos trabalhadores, a comunidade ficou assustada. Mãe de duas crianças, uma mulher disse que há uma câmera na escola que poderia registrar o acontecido, mas que não está funcionando. “Tinha uma câmera, mas ela estava desligada. A gente precisa de segurança para os nossos filhos. Se eles conseguiram entrar antes da aula, eles podem entrar quando nossos filhos estiverem aí e pode acontecer o pior”, disse a mãe que não quis ser identificada.

Uma das vítimas do assalto conseguiu acionar o alarme da escola. Logo em seguida, os suspeitos fugiram. Segundo a PM, eles ainda não foram localizados. Por volta das 8h, os funcionários da escola ainda estavam do lado de fora da unidade.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Prefeitura de Linhares , por nota, informou que as aulas não foram suspensas. Destacou que ocorre patrulhamento escolar da Guarda Civil Municipal na região nos horários de maior fluxo, como na entrada, intervalos e saídas dos estudantes. Perguntada sobre o funcionamento da câmera, a prefeitura respondeu que as imagens serão disponibilizadas à polícia.