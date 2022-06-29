Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Susto

Dupla invade escola com facão e assalta funcionárias em Linhares

Um dos homens estava armado com um facão e fazia ameaças contra as funcionárias. Cinco delas tiveram pertences roubados pelos suspeitos

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 10:56

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 jun 2022 às 10:56
Fachada da escola invadida em Linhares
Fachada da escola invadida em Linhares Crédito: Ariele Rui
Dois homens invadiram uma escola no bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (29), e assaltaram cinco trabalhadoras da unidade. Segundo informações da Polícia Militar, eles levaram celulares das vítimas. Um dos indivíduos estava armado com um facão e fazia ameaças.
Professoras e serventes do Centro de Educação Infantil Municipal (Ceim) Valdir Gabriel Marim ainda não sabem como os suspeitos entraram no local, mas acreditam que eles tenham pulado o muro dos fundos e ficado no interior da escola esperando a chegada dos funcionários. Tudo teria acontecido por volta das 6h.
Uma servente contou que estava preparando a merenda quando foi abordada por um dos suspeitos. “Eu entrei na despensa para pegar os alimentos que a gente ia servir hoje, quando um cara entrou com uma roupa esquisita e um facão enorme. Ele pegou a minha colega e ficou ameaçando ela o tempo todo. A gente chega 6h da manhã, tá escuro ainda, e não temos segurança”, relatou a funcionária, que preferiu não se identificar, para a repórter Ariele Rui, da TV Gazeta Norte.
Além dos trabalhadores, a comunidade ficou assustada. Mãe de duas crianças, uma mulher disse que há uma câmera na escola que poderia registrar o acontecido, mas que não está funcionando. “Tinha uma câmera, mas ela estava desligada. A gente precisa de segurança para os nossos filhos. Se eles conseguiram entrar antes da aula, eles podem entrar quando nossos filhos estiverem aí e pode acontecer o pior”, disse a mãe que não quis ser identificada.
Uma das vítimas do assalto conseguiu acionar o alarme da escola. Logo em seguida, os suspeitos fugiram. Segundo a PM, eles ainda não foram localizados. Por volta das 8h, os funcionários da escola ainda estavam do lado de fora da unidade.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Prefeitura de Linhares, por nota, informou que as aulas não foram suspensas. Destacou que ocorre patrulhamento escolar da Guarda Civil Municipal na região nos horários de maior fluxo, como na entrada, intervalos e saídas dos estudantes. Perguntada sobre o funcionamento da câmera, a prefeitura respondeu que as imagens serão disponibilizadas à polícia.
Polícia Civil de Linhares investiga o caso.
Dupla invade escola com facão e assalta funcionárias em Linhares

Veja Também

Padrasto é preso suspeito de estuprar enteada em Linhares

Motociclista é atingida por carreta na BR 101, em Linhares

Obras contra alagamentos vão interditar ruas e avenidas em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Civil Prefeitura de Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Batizado da coelha, onde Wanessa e Bruno aparecem juntos
Wanessa Camargo assume namoro no batizado da coelha de Nicole Bals; conheça o ator
Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”
Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados