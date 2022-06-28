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Acidente

Motociclista é atingida por carreta na BR 101, em Linhares

De acordo com a PRF, a moto vinha pela pista lateral e não observou a preferência da carreta, que seguia pela via central, quando houve a colisão

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 10:09

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 jun 2022 às 10:09
Moto foi parar embaixo de carreta após acidente na BR 101
Moto foi parar embaixo de carreta após acidente na BR 101 Crédito: Leitor de A Gazeta
Uma motociclista ficou ferida em um acidente de trânsito na noite de segunda-feira (27) na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima pilotava uma moto que cruzou a pista e foi atingida por uma carreta. Ela teve fratura na região das pernas.
Em uma foto, é possível observar que a moto que a vítima pilotava acabou ficando embaixo de uma carreta. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Rio Doce, na mesma cidade.
O acidente aconteceu em um trecho da rodovia em que há uma ligação entre a via central e lateral, na altura do km 147. De acordo com a PRF, a motociclista veio da lateral e não observou o direito de preferência de quem seguia pela pista central, quando ocorreu a colisão.

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