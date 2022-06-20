Confusão em motel vira caso de polícia em Linhares

Uma confusão em um motel do bairro Aviso em Linhares , no Norte do Espírito Santo , virou caso de polícia no último sábado (18). Segundo o delegado Fabrício Lucindo, titular da 16ª Delegacia Regional do município, o dono do estabelecimento acionou a Polícia Civil . Aos policiais, testemunhas contaram que tudo começou após um homem contratar três travestis para um programa e se negar a pagar o valor cobrado a mais depois do ato sexual. O trio teria usado uma filmagem em que o cliente apareceria para obrigá-lo a fazer o pagamento. Transtornado, ele quebrou o portão do motel. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Segundo informações de testemunhas para os policiais, as travestis teriam exigido um valor maior que o cobrado normalmente, o que também teria revoltado o homem. O proprietário do motel denunciou o caso devido aos danos causados no local. A Polícia Civil informou que também investiga a filmagem feita pelas travestis e usada para chantagear o cliente, para saber se se houve crime de extorsão.

De acordo com o delegado, as imagens contidas no vídeo foram enviadas para a polícia e mostram o homem na cama, durante a relação sexual. A polícia ainda tenta identificar tanto as travestis, que aparecem na filmagem, quanto o homem.

“Estamos tentando chegar a esse cliente, que se sentiu extorquido. Assim que ele for identificado, ele será chamado para prestar depoimento para esclarecer os fatos e se realmente houve crime”, disse Fabrício Lucindo.

Segundo o delegado, a polícia também investiga se as travestis teriam gravado outros clientes e usado as imagens para exigirem mais dinheiro. “Até o momento, só temos detalhes para a investigação sobre este caso. Mas recebemos a informação que houve um precedente em que as travestis também teriam filmado outro cliente”, afirmou o delegado.