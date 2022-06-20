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De 25 anos

Jovem é morto a tiros na frente de casa em Marataízes

Crime foi registrado na noite de domingo (19). Segundo a PM, Everaldo Louzada e Souza Junior chegou a ser socorrido por populares e levado para hospital, mas não resistiu

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 13:00

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 jun 2022 às 13:00
Delegacia de Marataízes
Caso será investigado pela Delegacia de Marataízes Crédito: Reprodução/Google Maps
Um rapaz de 25 anos morreu após ser baleado na frente de casa no bairro Roseta, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. O crime foi registrado na noite de domingo (19). A vítima, segundo a Polícia Militar, é Everaldo Louzada e Souza Junior. Ele chegou a ser socorrido por populares e levado para hospital, mas não resistiu.
O crime, de acordo com a polícia, foi no bairro Roseta, perto do antigo colégio Caic. Segundo informações de populares aos militares, moradores ouviram os disparos e depois encontraram a vítima caída na rua.
A Polícia Militar fez buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado no momento do fato e o caso foi encaminhado à Polícia Civil para investigação.
Sobre o crime, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Marataízes. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Denúncias que possam ajudar na apuração do caso podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

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