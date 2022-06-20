Homem é encontrado morto em rua de Cariacica

A área em frente à casa onde o crime ocorreu foi isolada pela Polícia Militar, em Cariacica Crédito: Internauta

Um homem de 32 anos foi encontrado morto na tarde deste domingo (19), na região de Morrinhos, em Cariacica Sede. Assim que chegou ao local onde o crime ocorreu, a Polícia Militar verificou que a vítima já estava morta. A área foi posteriormente isolada até a chegada da perícia da Polícia Civil

Em nota, a PM informou ter sido acionada para verificar a ocorrência de homicídio em Cariacica Sede, na tarde deste domingo (19). Uma guarnição prosseguiu até o local e constatou o óbito de um homem de 32 anos. Ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime. Nenhum suspeito foi detido no momento do fato.

A Polícia Civil destacou que o caso seguirá sob investigação da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.