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Homicídio

Homem é encontrado morto em rua de Cariacica

Vítima, segundo a polícia, tinha 32 anos e foi encontrada já sem vida. Crime ocorreu na tarde deste domingo (19), na localidade de Morrinhos, em Cariacica Sede

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 11:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2022 às 11:08
Polícia
A área em frente à casa onde o crime ocorreu foi isolada pela Polícia Militar, em Cariacica Crédito: Internauta
Um homem de 32 anos foi encontrado morto na tarde deste domingo (19), na região de Morrinhos, em Cariacica Sede. Assim que chegou ao local onde o crime ocorreu, a Polícia Militar verificou que a vítima já estava morta. A área foi posteriormente isolada até a chegada da perícia da Polícia Civil.
Em nota, a PM informou ter sido acionada para verificar a ocorrência de homicídio em Cariacica Sede, na tarde deste domingo (19). Uma guarnição prosseguiu até o local e constatou o óbito de um homem de 32 anos. Ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime. Nenhum suspeito foi detido no momento do fato.
A Polícia Civil destacou que o caso seguirá sob investigação da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.
Até o momento não foram esclarecidas como o homem foi morto e também a identificação da vítima.

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