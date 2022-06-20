Zagueiro do Real Noroeste é detido após confusão em jogo da Série D no ES

Zagueiro Vinicius Leandro, do Real Noroeste, foi detido depois da partida deste domingo (19) Crédito: Leitor de A Gazeta

O zagueiro Vinícius Leandro, do Real Noroeste, foi contido e algemado por policiais militares após reclamar da arbitragem. O jogo teve polêmicas envolvendo a arbitragem que foram decisivas para a derrota da equipe de Águia Branca.

Após o apito final da partida, quando foi questionar o trio de arbitragem por conta das decisões controversas, Vinícius Leandro foi detido pelos agentes. O motivo teria sido desacato aos militares que faziam a segurança da partida.

O clima começou a esquentar ainda no primeiro tempo, quando o árbitro Osimar Moreira da Silva Júnior expulsou o goleiro Weide Andrade e assinalou pênalti para o Nova Venécia. A decisão demorou cerca de cinco minutos para ser confirmada, após a reclamação dos jogadores do Real. Na cobrança, o goleiro Waldson defendeu a finalização de Arhtur.

Na ida para o intervalo, uma nova confusão se formou em volta do juiz, envolvendo inclusive o presidente do Real Noroeste, Flaris Olímpio da Rocha, que foi contido pelo zagueiro Vinícius Leandro. No fim do jogo, o defensor acabou sendo detido pela Polícia Militar.

O QUE DIZ A PM

Polícia Militar explicou que o atleta tentou furar o bloqueio de militares que faziam a escolta da equipe de arbitragem do jogo para brigar com outro jogador. Ele foi impedido pelos policiais que exigiram que ele saísse do campo. "No entanto, ao se retirar, o homem proferiu xingamentos e desrespeitou os policiais, que deram voz de prisão", disse a corporação.

Segundo a corporação, Vinicius Leandro resistiu à ação dos policiais e incitou outras pessoas para que impedissem que ele fosse detido. Por isso, conforme a polícia, foi necessário uso de força para conter o atleta. "O homem foi encaminhado a Delegacia Regional, onde confirmou ter tido uma atitude indevida e se desculpou com a equipe. Ele assinou um Termo Circunstanciado e foi liberado", completou a nota da PM.

JOGADOR RELATA TRUCULÊNCIA EM ABORDAGEM POLICIAL

Vinicius Leandro afirmou que não houve briga e que ele estava apenas conversando com jogadores adversários quando a abordagem aconteceu. O zagueiro apontou que houve truculência na abordagem dos policiais. Ele disse que os militares usaram os escudos para empurrar os atletas e até deram tapas nos jogadores. Ele admitiu que disse um palavrão para o policial.

"O policial agiu de uma forma que não deveria, pois não estava tendo brigas e sim estávamos conversando e querendo entender a decisão do árbitro no lance do jogo. Com isso, os polícias chegaram dando com os escudos na gente e dando tapa em nossos peitos para afastar, eu recebi um e disse que o policial estava abusando da autoridade fazendo aquilo. Em seguida falei um palavrão, ele se sentiu ofendido, veio me dando voz de prisão por desacato e mandou me algemar", argumentou, em entrevista ao ge.

O QUE DIZ O REAL NOROESTE

De acordo com uma nota emitida pela diretoria do Real Noroeste, após o registro do boletim de ocorrência e duas horas de espera, o zagueiro foi liberado. No documento publicado pelo clube consta que Vinícius foi acusado injustamente por um dos policiais militares de desacato. O time nega a acusação e afirma que o defensor foi vítima de abuso de autoridade pelo policial. Confira a nota completa abaixo:

Se não bastassem os erros da arbitragem que descaradamente prejudicaram a equipe do Real Noroeste, após o apito final, como é de costume, os atletas do Real Noroeste cumprimentam os atletas adversários, que por vezes são amigos próximos, e foi exatamente isso que o atleta Vinícius Leandro fez. Ao contrário do que foi veiculado em mídias, o zagueiro Vinícius Leandro não estava reclamando com a arbitragem, tanto é que não há relatos na súmula de jogo sobre tal situação. Pois bem, em que pese todo empenho da PM em promover a segurança pública em eventos desportivos, ficou comprovado que, no jogo do Nova Venécia contra o Real Noroeste, em 19/06/2022, há completo despreparo por parte de alguns militares.

O atleta Vinícius Leandro sofreu abuso de autoridade por parte de determinado militar, que ao que parece, entendeu que estava havendo uma discussão entre o zagueiro Vinícius e um atleta do Nova Venécia, (sendo que o que de fato estava acontecendo era um cumprimento de amigos (risadas altas e abraços)), com essa situação o zagueiro tentou explicar que não estava acontecendo nada e o militar entendeu que o referido atleta tinha o desacatado (o que não ocorreu), e decidiu por imobilizar, algemar (embora o atleta não tenha oferecido resistência, ou mesmo demonstrado agressividade para o uso de algemas – o que mais uma vez comprova o despreparo do militar, nesse caso) e conduzi-lo à DEPOL, onde foi lavrado BO e em seguida (após mais de 2hs) o atleta foi liberado.

O Real Noroeste reafirma que não permitirá que seus atletas, membros de comissão técnica ou staff sofra arbitrariedades por quem quer que seja, e está tomando as medidas legais cabíveis ao caso, tanto em relação a vexatória condução do zagueiro Vinícius Leandro a Delegacia, quanto aos erros cometidos pela arbitragem.

Com informações do ge/ES