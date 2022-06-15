Não chega a ser novidade que o atacante Richarlison, sempre que pode, dá o ar da graça no Espírito Santo para matar a saudade dos familiares, amigos e do próprio Estado. E desta vez não foi diferente.
De férias no ES, Richarlison reúne primos para passeio de barco em Nova Venécia
De férias após o fim da temporada do Campeonato Inglês, no qual teve papel decisivo na permanência do Everton na elite, o jogador tem sido visto em vários pontos do ES desde que chegou por aqui nos últimos dias.
Entre as muitas aparições do Pombo, a participação dele no Torneio Internacional Sub-20 nos jogos da Seleção Brasileira foi a mais vista. Ele esteve presente no Kleber Andrade na sexta-feira (10) e também no último domingo (12), quando a molecada do Brasil aplicou uma goleada de 7 a 0 no Uruguai e sagrou-se campeã da competição. Até "rolê" em viatura ele arrumou pelos lados de Cariacica.
Mas o que poucos sabem, é que horas antes de pintar no Klebão há três dias, ele arrumou tempo para curtir em família. Em Nova Venécia, cidade onde nasceu, Richarlison alugou um sítio e reuniu parentes e amigos. Por lá, o craque mostrou habilidade para remar um barquinho de madeira e garantiu a diversão dos primos.
O registro foi feito no período da manhã. Após a diversão, o Pombo voou, literalmente (de helicóptero), para a Grande Vitória, onde à noite acompanhou a garotada da Seleção sub-20.
"PÉ QUENTE"
Se pela manhã ele fez a alegria dos primos, no gramado foi a vez dele colocar o sorriso no rosto dos jogadores: estrela da solenidade de premiação, coube ao mais ilustre dos venecianos da atualidade colocar a medalha de campeão em cada um dos atletas do time canarinho.
Alheio às especulações envolvendo o próprio futuro - o nome dele é colocado no Tottenham, que estaria disposto a pagar até 60 milhões de euros (cerca de R$ 315 milhões) - Richarlison aproveita os últimos momentos ao lado dos familiares em Nova Venécia.
Valorizado não apenas na Inglaterra, o jogador é frequentemente chamado por Tite para a Seleção principal e possui ótimas chances de ser um dos convocados para a Copa do Mundo do Catar, em novembro.