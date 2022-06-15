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"Pombo aquático"

De férias no ES, Richarlison reúne primos para passeio de barco em Nova Venécia

Horas antes de participar da final do Torneio Internacional Sub-20, no Kleber Andrade, no último domingo (12), o jogador capixaba se divertiu em um barquinho com os familiares, em Nova Venécia; Assista ao vídeo

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 16:22

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

15 jun 2022 às 16:22
Não chega a ser novidade que o atacante Richarlison, sempre que pode, dá o ar da graça no Espírito Santo para matar a saudade dos familiares, amigos e do próprio Estado. E desta vez não foi diferente.
De férias no ES, Richarlison reúne primos para passeio de barco em Nova Venécia
De férias após o fim da temporada do Campeonato Inglês, no qual teve papel decisivo na permanência do Everton na elite, o jogador tem sido visto em vários pontos do ES desde que chegou por aqui nos últimos dias.
Entre as muitas aparições do Pombo, a participação dele no Torneio Internacional Sub-20 nos jogos da Seleção Brasileira foi a mais vista. Ele esteve presente no Kleber Andrade na sexta-feira (10) e também no último domingo (12), quando a molecada do Brasil aplicou uma goleada de 7 a 0 no Uruguai e sagrou-se campeã da competição. Até "rolê" em viatura ele arrumou pelos lados de Cariacica.
Richarlison
Curtindo os últimos momentos de férias no ES, Richarlison deu uma voltinha de barco com os primos em Nova Venécia no domingo (12) Crédito: Internauta
Mas o que poucos sabem, é que horas antes de pintar no Klebão há três dias, ele arrumou tempo para curtir em família. Em Nova Venécia, cidade onde nasceu, Richarlison alugou um sítio e reuniu parentes e amigos. Por lá, o craque mostrou habilidade para remar um barquinho de madeira e garantiu a diversão dos primos.
O registro foi feito no período da manhã. Após a diversão, o Pombo voou, literalmente (de helicóptero), para a Grande Vitória, onde à noite acompanhou a garotada da Seleção sub-20.

"PÉ QUENTE"

Se pela manhã ele fez a alegria dos primos, no gramado foi a vez dele colocar o sorriso no rosto dos jogadores: estrela da solenidade de premiação, coube ao mais ilustre dos venecianos da atualidade colocar a medalha de campeão em cada um dos atletas do time canarinho.
Richarlison esteve presente na vitória da Seleção sub-20 no Kleber Andrade nesta sexta (11)
Richarlison esteve presente na vitória da Seleção sub-20 no Kleber Andrade na sexta e no último domingo (12) Crédito: Henrique Montovanelli/FES
Alheio às especulações envolvendo o próprio futuro - o nome dele é colocado no Tottenham, que estaria disposto a pagar até 60 milhões de euros (cerca de R$ 315 milhões) - Richarlison aproveita os últimos momentos ao lado dos familiares em Nova Venécia.
Valorizado não apenas na Inglaterra, o jogador é frequentemente chamado por Tite para a Seleção principal e possui ótimas chances de ser um dos convocados para a Copa do Mundo do Catar, em novembro. 

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