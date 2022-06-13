Brasil humilha o Uruguai e conquista o Torneio Internacional Sub-20 no Kleber Andrade

No duelo mais esperado do Torneio Internacional Sub-20 entre Brasil e Uruguai, deu o que a torcida no Kleber Andrade, em Cariacica, mais esperava. Com uma ótima exibição e goleada de 7 a 0, a molecada brasileira garantiu a festa do público que compareceu em bom número no estádio na noite deste domingo (12). O título veio de forma invicta, com três vitórias nas três partidas disputadas.
Antes da seleção celeste, o time canarinho venceu o Paraguai pelo placar de 5 a 2 na estreia, na última quarta-feira (8), e o Equador, por 4 a 1, na sexta-feira (10).
O JOGO
Podendo empatar para ficar com a taça, os comandados de Ramon Menezes entraram em campo sem tanta ofensividade. Nos primeiros minutos, o atacante Caio, do São Paulo, deu lugar a Marcos Leonardo, do Santos. O jogador tricolor sentiu uma lesão no joelho e precisou ser substituído. E a troca deu muito certo.
A mudança deu ânimo à seleção e o gol saiu logo depois. Vitor Roque subiu alto e cabeceou firme, abrindo o placar no Klebão. Com o Uruguai ainda tonto, o Brasil chegou ao segundo gol. Matheus Nascimento, do Botafogo, foi derrubado na área. Pênalti e muita confusão, com direito a expulsão do lateral-direito celeste.
Antes da cobrança, o goleiro uruguaio e ainda outro defensor cavaram a marca da cal no intuito de atrapalhar a cobrança brasileira. Por ironia, na hora em que correu para a bola, Marcos Leonardo, de cavadinha, ampliou o marcador para 2 a 0.
Brasil dá show, goleia o Uruguai e conquista o Torneio Internacional
Com um a mais em campo, o Brasil perdeu ótima chance de fazer o terceiro. Em linda jogada com direito a tabelinha entre Marcos Leonardo e Matheus Nascimento, o jovem atacante do Botafogo pegou mal na bola e finalizou por cima do gol, praticamente na pequena área uruguaia. Quase no minuto seguinte, nova jogada dos dois, mas foi a vez do goleador do Peixe perder na cara do goleiro.
Mas, camisa 9 que é, na chance seguinte o matador do alvinegro praiano, não desperdiçou. Em ótima jogada do lateral-esquerdo Patryck, do São Paulo, Marcos Leonardo aproveitou-se, fuzilou e fez 3 a 0 já nos minutos finais do primeiro tempo.
SEGUNDO TEMPO
Na volta da segunda etapa, o Brasil manteve o ímpeto, pressionou o Uruguai e logo chegou ao quarto. E a noite era dele: em linda bola de Matheus Nascimento, Marcos Leonardo, com muita categoria, tocou por cobertura. 4 a 0 e show no Kleber Andrade.
De tanto marcar, Marcos Leonardo resolveu servir. Em linda bola pelo meio, ele serviu Kayky, do Manchester City, que deslocou o goleiro para anotar o quinto gol.
Só que fome de atacante não acaba. Logo após dar a assistência para quinto gol, Marcos Leonardo foi às redes mais uma vez. Ele aproveitou a bola que sobrou na área e chutou firme. 6 a 0 e Uruguai desnorteado.
PINTOU O 7
Não acabou. Na sequência após dois gols relâmpagos, o Brasil chegou ao sétimo com o camisa 10 Jader, que recebeu pelo meio e deu números finais à surra brasileira sobre o Uruguai.
PARAGUAI VENCE
Na partida que antecedeu ao confronto entre Brasil e Uruguai, o Paraguai bateu o Equador pelo placar de 4 a 2.