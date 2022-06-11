Técnico do Brasil sub-20 elogia elenco em vitória no ES: "São os melhores"

Ramon Menezes rasgou elogios ao grupo que vem fazendo bonito no Torneio Internacional do ES Crédito: Ricardo Medeiros

Depois de mais uma goleada, dessa vez por 4 a 1 sobre o Equador , o técnico Ramon Menezes rasgou elogios aos atletas que estão no elenco da Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do Torneio Internacional do Espírito Santo . Em entrevista coletiva após a partida desta sexta-feira (10), o treinador afirmou que o grupo que veio ao Estado é formado pelos melhores jogadores disponíveis.

Por conta do curto intervalo de tempo entre os jogos - são três partidas em cinco dias - o técnico resolveu mexer no time titular e promoveu a entrada de peças novas, como Andrey, Vitor Roque e Marlon Gomes. Mesmo com as novidades, a Seleção deu conta do recado e aplicou a segunda goleada em dois jogos, o que rendeu elogios do técnico Ramon Menezes.

"Isso é uma preparação e a preparação passa também pela observação. O mais importante é que todos os atletas aqui convocados estão preparados para entrar, todo mundo sabe o que tem que fazer. São os melhores aqui, então sai um, entra outro, a qualidade tem que ser mantida e eles estão entendendo isso. Por isso que a gente está conseguindo os resultados", celebrou o treinador.

"São os melhores", disse técnico Ramon Menezes sobre elenco da Seleção sub-20 Crédito: Foto FC / Pedro Vale / CBF

Um dos principais pontos positivos citados pelo técnico durante a coletiva de imprensa após a partida desta sexta-feira foi a capacidade do Brasil de manter a cabeça no lugar mesmo depois de abrir o placar logo no começo. Isso não aconteceu no jogo de estreia, quando a Seleção abriu o placar logo aos 3 minutos, mas viu o Paraguai empatar e virar aos 9 e aos 17, respectivamente.

Ramon Menezes afirmou que isso foi algo discutido entre atletas e comissão técnica e comemorou a capacidade dos jogadores de seguir o que foi proposto para não deixar o adversário crescer na partida.

"A equipe que nós temos, a gente espera logo começar bem. Lógico que o adversário é bem treinado, nós sabíamos que iríamos enfrentar uma dificuldade muito grande, principalmente no começo do jogo. A gente entra para fazer uma marcação forte e ali nós começamos logo no primeiro minuto de jogo fazer o primeiro gol, como aconteceu no primeiro jogo, que logo no começo fizemos nosso primeiro gol e aí oscilamos dentro da partida, nós conversamos muito sobre isso. E hoje não, a equipe continuou marcando pressão, bem organizada, bem distribuída, quando a gente tinha a bola nós conseguimos circular e colocar uma dificuldade muito grande para o Equador", detalhou o treinador.

ATAQUE CONFIANTE

O destaque da partida foi o atacante Matheus Martins, que balançou as redes duas vezes. O atleta, cria da base do Fluminense, chegou aos três gols na competição e empatou na artilharia com Matheus Nascimento, que marcou o primeiro gol da vitória sobre o Equador.

O atacante Matheus Martins foi destaque da vitória do Brasil sobre o Equador nesta sexta Crédito: Ricardo Medeiros

Martins citou a disputa sadia entre os atacantes e garantiu que o mais importante é poder ajudar o time a chegar a mais uma vitória na competição.

"Eu fiz uma grande partida, não só eu como o grupo todo. Agora é descansar para a gente fazer o último jogo e sair com a vitória também. A gente quer só ajudar o Brasil, quem fizer o gol vai ser importante. Temos que dar continuidade para chegar bem no Sul-Americano. Quando sai o primeiro gol, a confiança fica lá em cima, fico mais leve, mais solto e espero continuar marcando", disse.

DEFESA AINDA PRECISA DE AJUSTES

Se por um lado o Brasil tem, com sobras, o melhor ataque da competição, tendo marcado nove gols em duas partidas, o setor defensivo ainda precisa de ajustes. A Seleção sofreu três gols nos dois jogos disputados e erros individuais foram o principal fator que permitiu à equipe conceder gols.

O goleiro Mycael reforçou a necessidade de não sofrer gols na partida contra o Uruguai e apostou nos ajustes do técnico Ramon Menezes para fazer com que o Brasil possa conquistar mais uma vitória, mas, desta vez, sem ser vazado.