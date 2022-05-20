Capixaba Richarlison faz gol e ajuda Everton a escapar do rebaixamento

Em uma virada sensacional com direito a invasão da torcida no campo antes mesmo da partida acabar, o Everton venceu o Crystal Palace por 3 a 2 nesta quinta-feira (19) depois de sair para o intervalo perdendo por 2 a 0 e se livrou do rebaixamento no Campeonato Inglês. Um dos principais jogadores da equipe na temporada, o capixaba Richarlison marcou o segundo dos Toffes na partida.
A partida era atrasada, válida pela 33ª rodada do campeonato e o Everton precisava vencer para espantar o fantasma do rebaixamento, que assombrou a equipe durante grande parte da competição. O Crystal Palace, por sua vez, já não tinha chances de queda e nem brigava por vaga nas competições continentais, apenas cumprindo tabela.
Apesar da necessidade da vitória, o começo da partida não foi nada bom para o Everton. O time de Richarlison terminou o primeiro tempo perdendo por 2 a 0, com gols de Mateta, aos 21 minutos e Ayew, aos 36. E o drama se instaurou no estádio Goodison Park, casa do Everton.
A parada para o intervalo, porém, realmente pareceu fazer bem ao Everton. Os comandados de Frank Lampard voltaram ao campo com outro ímpeto e, logo aos 9 minutos, Keane marcou.
O Everton teve muitas chances de empatar, com Richarlison, Calvert-Lewin e Gray. Um verdadeiro bombardeio. Aos 30 minutos, porém, o capixaba conseguiu furar a muralha do Palace e igualou o placar do jogo. Apenas dez minutos depois, aos 40, Calvert-Lewin marcou o gol que levou a torcida do Everton à loucura.
Alguns torcedores, inclusive, invadiram o gramado logo após o gol da virada, ainda com a partida em andamento. Eles retornaram à arquibancada, mas, depois do apito final, não teve jeito. O campo do Goodison Park virou um grande mar de torcedores, que não conseguiram conter a felicidade em comemorar a permanência do time na primeira divisão inglesa.
RICHARLISON É DESTAQUE DO TIME NA TEMPORADA
Um dos principais jogadores do Everton na temporada foi Richarlison. O capixaba ajudou na arrancada do time de Liverpool, marcando seis gols e dando uma assistência nas últimas nove partidas e contribuindo diretamente para que a equipe chegasse aos 39 pontos, salvando-se do rebaixamento.
Com o gol marcado, Richarlison chegou aos 10 tentos no Campeonato Inglês na temporada. Segundo o site Opta, especializado em estatísticas no esporte, é a terceira vez que o capixaba atinge a marca de uma dezena de gols marcados na competição.
De acordo com o Opta, a marca de três temporadas marcando 10 ou mais gols pelos Toffes só é inferior à de Romelu Lukaku, ex-jogador do Everton e atualmente no Chelsea, também da Inglaterra, que fez no mínimo 10 gols pela equipe do "Pombo" em quatro temporadas distintas.
O capixaba também chegou a uma dezena de bolas na rede nas temporadas 2018-19 e 2019-20.