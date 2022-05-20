Capixaba Richarlison faz gol e ajuda Everton a escapar do rebaixamento

Richarlison marcou o segundo gol do Everton na vitória por 3 a 2 sobre o Crystal Palace Crédito: Reprodução/Twitter @Everton_PT

Em uma virada sensacional com direito a invasão da torcida no campo antes mesmo da partida acabar, o Everton venceu o Crystal Palace por 3 a 2 nesta quinta-feira (19) depois de sair para o intervalo perdendo por 2 a 0 e se livrou do rebaixamento no Campeonato Inglês. Um dos principais jogadores da equipe na temporada, o capixaba Richarlison marcou o segundo dos Toffes na partida.

A partida era atrasada, válida pela 33ª rodada do campeonato e o Everton precisava vencer para espantar o fantasma do rebaixamento, que assombrou a equipe durante grande parte da competição. O Crystal Palace, por sua vez, já não tinha chances de queda e nem brigava por vaga nas competições continentais, apenas cumprindo tabela.

Apesar da necessidade da vitória, o começo da partida não foi nada bom para o Everton. O time de Richarlison terminou o primeiro tempo perdendo por 2 a 0, com gols de Mateta, aos 21 minutos e Ayew, aos 36. E o drama se instaurou no estádio Goodison Park, casa do Everton.

A parada para o intervalo, porém, realmente pareceu fazer bem ao Everton. Os comandados de Frank Lampard voltaram ao campo com outro ímpeto e, logo aos 9 minutos, Keane marcou.

O Everton teve muitas chances de empatar, com Richarlison, Calvert-Lewin e Gray. Um verdadeiro bombardeio. Aos 30 minutos, porém, o capixaba conseguiu furar a muralha do Palace e igualou o placar do jogo. Apenas dez minutos depois, aos 40, Calvert-Lewin marcou o gol que levou a torcida do Everton à loucura.

Alguns torcedores, inclusive, invadiram o gramado logo após o gol da virada, ainda com a partida em andamento. Eles retornaram à arquibancada, mas, depois do apito final, não teve jeito. O campo do Goodison Park virou um grande mar de torcedores, que não conseguiram conter a felicidade em comemorar a permanência do time na primeira divisão inglesa.

RICHARLISON É DESTAQUE DO TIME NA TEMPORADA

Um dos principais jogadores do Everton na temporada foi Richarlison. O capixaba ajudou na arrancada do time de Liverpool, marcando seis gols e dando uma assistência nas últimas nove partidas e contribuindo diretamente para que a equipe chegasse aos 39 pontos, salvando-se do rebaixamento.

Richarlison nos últimos 9 jogos pela #PL:



6 gols ⚽

1 assistência ?️



Seus gols impactaram diretamente na conquista de 7 pontos nessa reta final da @premierleague! ???



via: @SofaScoreBR pic.twitter.com/Zra3akkopk — Everton (@Everton_PT) May 19, 2022

Com o gol marcado, Richarlison chegou aos 10 tentos no Campeonato Inglês na temporada. Segundo o site Opta, especializado em estatísticas no esporte, é a terceira vez que o capixaba atinge a marca de uma dezena de gols marcados na competição.

3 - Richarlison has reached 10+ goals in a Premier League season for a third time for Everton (also 2018-19 and 2019-20), only the second player to do so for the club, after Romelu Lukaku (4). Responsibility. pic.twitter.com/N8dGoumPSm — OptaJoe (@OptaJoe) May 19, 2022

De acordo com o Opta, a marca de três temporadas marcando 10 ou mais gols pelos Toffes só é inferior à de Romelu Lukaku, ex-jogador do Everton e atualmente no Chelsea, também da Inglaterra, que fez no mínimo 10 gols pela equipe do "Pombo" em quatro temporadas distintas.