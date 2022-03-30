Richarlison marca duas vezes, Brasil goleia a Bolívia e bate recorde

Richarlison marcou dois gols na goleada do Brasil sobre a Bolívia Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Baile na altitude. A Seleção Brasileira visitou a Bolívia nesta terça-feira (29), pela 18ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, no Estádio Hernando Siles, e o time de Tite não tomou conhecimento dos donos da casa. Mesmo jogando a 3.600 metros do nível do mar, a equipe canarinho venceu a La Verde por 4 a 0, estabelecendo um recorde na história da competição. Lucas Paquetá, Richarlison (duas vezes) e Bruno Guimarães marcaram os gols da partida.

Jogando na altitude de 3.600 metros de La Paz, a Seleção Brasileira iniciou a partida sem se impor tanto, algo que já era esperado, como o técnico Tite disse que faria antes da partida. Os donos da casa, por outro lado, tentaram aproveitar o costume de jogarem em casa tentando tomar conta do jogo, mas pararam na boa marcação canarinho. Henry Vaca teve boa chance aos 20 minutos, mas parou em boa defesa de Alisson.

Aos poucos o Brasil foi ganhando confiança e o time de Tite conseguiu abrir o placar aos 23 minutos da etapa inicial. Bruno Guimarães fez bela jogada pelo meio e entregou para Lucas Paquetá na entrada da área. O camisa 7 dominou e bateu na saída do goleiro Cordano para fazer o primeiro gol no Hernando Siles.

Ainda no primeiro tempo, a Seleção Brasileira marcou o segundo, desta vez com Richarlison. Fabinho iniciou jogada pelo meio e entregou para Antony na direita. O atacante do Ajax tentou o chute, que foi desviado pela defesa boliviana. A bola sobrou para o Pombo, sozinho na segunda trave, e ele só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio.

No segundo tempo, a dupla Lucas Paquetá e Bruno Guimarães mostrou que o entrosamento dos tempos de Lyon não foi esquecido. Aos 20 minutos, Gabriel Martinelli foi desarmado na entrada da área e a bola sobrou para Paquetá. De primeira, o camisa 7 lançou para Bruno, que bateu de chapa, sem deixar a bola cair, na gaveta, para fazer um golaço.

Nos acréscimos, Richarlison marcou o seu segundo gol na partida, o quarto da Seleção Brasileira, fechando a conta em La Paz. Rodrygo aproveitou passe de Bruno Guimarães, bateu para defesa do goleiro, e Pombo, novamente oportunista, pegou a sobra para fazer mais um.

A primeira e última vez que a Seleção Brasileira havia vencido a Bolívia em La Paz pelas Eliminatórias foi em 1981, por 2 a 1, com gols de Sócrates e Reinaldo. Em 1985, o Brasil venceu novamente fora de casa, por 2 a 0, com gols de Casagrande e Careca, mas o jogo foi em Santa Cruz de la Sierra, onde os efeitos da altitude não são sentidos. Em 2013, novamente em Santa Cruz de la Sierra, o Brasil bateu os bolivianos por 4 a 0. Os gols foram de Leandro Damião e Neymar, duas vezes cada um.

Com a vitória, a Seleção Brasileira chegou aos 45 pontos e quebrou o recorde de melhor campanha da história das Eliminatórias Sul-Americanas no formato atual. Até então, a Argentina, no ciclo para a Copa do Mundo de 2002, havia feito 43 pontos e era quem tinha a melhor marca.