Com capixaba Richarlison, Tite convoca Seleção para amistosos

Capixaba Richarlison é convocado por Tite para amistosos contra Coreia do Sul e Japão em junho Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O técnico da Seleção Brasileira de futebol masculino, Tite, fez nesta quarta-feira (11) a convocação para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul, que serão disputados em junho. E quem marcou presença na lista do treinador foi o capixaba Richarlison, atacante do Everton, da Inglaterra.

Esta foi a penúltima convocação antes da lista oficial de jogadores que irão com a Seleção para o Catar disputar a Copa do Mundo, entre novembro e dezembro deste ano. A presença pode ter garantido ao "Pombo", que completou 25 anos nesta terça-feira (10), um pé - ou uma asa - na competição.

Time de Richarlison, o Everton está na 16ª colocação da Premier League, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Uma queda à segunda divisão poderia prejudicar uma possível ida do capixaba ao Catar. Individualmente, porém, Richarlison se destaca: marcou o gol da vitória contra o Chelsea, atual campeão europeu, no dia 1º de maio, por exemplo.

E na Seleção, o capixaba justifica ainda mais a presença constante nas listas de Tite. Nas últimas partidas das Eliminatórias, marcou três gols, sendo dois contra a Bolívia e um contra o Chile.

Convocação praticamente garantiu a presença de alguns nomes na lista final de Tite para a Copa do Mundo Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Além de praticamente sacramentar a presença de nomes como Lucas Paquetá, Alex Sandro e Raphinha na Copa do Mundo do Catar, a convocação desta quarta-feira também trouxe uma surpresa. Danilo, meio-campista do Palmeiras de apenas 21 anos, foi chamado por Tite. Em 2022, a jovem promessa tem três gols e uma assistência em 21 jogos, destacando-se mais pelos números defensivos.

O Brasil enfrenta a Coreia do Sul no dia 2 de junho e, em seguida, encara o Japão, no dia 6. Um amistoso contra a Argentina no dia 11 de junho foi cancelado e a Seleção ainda tem outros dois compromissos agendados até a Copa do Mundo. Um amistoso contra o México e a partida contra a própria Argentina, válida pelas Eliminatórias, que foi paralisada depois da intervenção de agentes da Anvisa, em setembro de 2021.

OS CONVOCADOS

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Zagueiros: Eder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea)

Laterais: Daniel Alves (Barcelona), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Manchester United) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Meio-Campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Real Madrid), Danilo (Palmeiras) Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (Lyon) e Philippe Coutinho (Aston Villa)