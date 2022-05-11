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De olho na Copa

Com capixaba Richarlison, Tite convoca Seleção para amistosos

Com a presença na lista desta quarta (11), o capixaba coloca um pé na Copa do Mundo; jogos serão contra a Coreia do Sul e Japão, nos dias 2 e 6 de junho, respectivamente

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 11:34

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

11 mai 2022 às 11:34
Richarlison marcou dois gols na goleada do Brasil sobre a Bolívia
Capixaba Richarlison é convocado por Tite para amistosos contra Coreia do Sul e Japão em junho Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O técnico da Seleção Brasileira de futebol masculino, Tite, fez nesta quarta-feira (11) a convocação para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul, que serão disputados em junho. E quem marcou presença na lista do treinador foi o capixaba Richarlison, atacante do Everton, da Inglaterra.
Esta foi a penúltima convocação antes da lista oficial de jogadores que irão com a Seleção para o Catar disputar a Copa do Mundo, entre novembro e dezembro deste ano. A presença pode ter garantido ao "Pombo", que completou 25 anos nesta terça-feira (10), um pé - ou uma asa - na competição.
Time de Richarlison, o Everton está na 16ª colocação da Premier League, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Uma queda à segunda divisão poderia prejudicar uma possível ida do capixaba ao Catar. Individualmente, porém, Richarlison se destaca: marcou o gol da vitória contra o Chelsea, atual campeão europeu, no dia 1º de maio, por exemplo.
E na Seleção, o capixaba justifica ainda mais a presença constante nas listas de Tite. Nas últimas partidas das Eliminatórias, marcou três gols, sendo dois contra a Bolívia e um contra o Chile.
Seleção
Convocação praticamente garantiu a presença de alguns nomes na lista final de Tite para a Copa do Mundo  Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Além de praticamente sacramentar a presença de nomes como Lucas Paquetá, Alex Sandro e Raphinha na Copa do Mundo do Catar, a convocação desta quarta-feira também trouxe uma surpresa. Danilo, meio-campista do Palmeiras de apenas 21 anos, foi chamado por Tite. Em 2022, a jovem promessa tem três gols e uma assistência em 21 jogos, destacando-se mais pelos números defensivos.
O Brasil enfrenta a Coreia do Sul no dia 2 de junho e, em seguida, encara o Japão, no dia 6. Um amistoso contra a Argentina no dia 11 de junho foi cancelado e a Seleção ainda tem outros dois compromissos agendados até a Copa do Mundo. Um amistoso contra o México e a partida contra a própria Argentina, válida pelas Eliminatórias, que foi paralisada depois da intervenção de agentes da Anvisa, em setembro de 2021.

OS CONVOCADOS

  • Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)
  • Zagueiros: Eder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea)
  • Laterais: Daniel Alves (Barcelona), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Manchester United) e Guilherme Arana (Atlético-MG)
  • Meio-Campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Real Madrid), Danilo (Palmeiras) Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (Lyon) e Philippe Coutinho (Aston Villa)
  • Atacantes: Gabriel Jesus (Manchester City), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Atlético de Madri), Neymar (Paris Saint-Germain), Raphinha (Leeds United), Richarlison (Everton), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Júnior (Real Madrid)

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