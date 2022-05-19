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Atacante de 16 anos

Capixaba Batata assina primeiro contrato profissional com o Botafogo

A promessa de 16 anos terá multa rescisória de 50 milhões de dólares (cerca de 246 milhões de reais) e passará por período de teste no Porto, de Portugal

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 20:02

Vitor Nicchio

Vitor Nicchio

Publicado em 

19 mai 2022 às 20:02
O atacante capixaba João Henrique Zampier, conhecido como
O atacante capixaba João Henrique Zampier, conhecido como "Batata", assinou seu primeiro contrato profissional com o Botafogo Crédito: Botafogo/Divulgação
O atacante capixaba João Henrique Zampier, conhecido como "Batata", assinou seu primeiro contrato profissional com o Botafogo, nesta quinta-feira (19). A promessa de 16 anos terá multa rescisória de 50 milhões de dólares (cerca de 246 milhões de reais) e passará por período de teste no Porto, de Portugal.
Batata firmou vínculo com o clube alvinegro até abril de 2025. O jogador atuava na equipe sub-17 do Botafogo. No Glorioso, ele disputava o Campeonato Carioca da categoria.
Tratado como joia do Fogão, o jogador de 16 anos nasceu em Vila Velha. O atacante capixaba rumou para o Rio de Janeiro após se destacar na R9 Academy-ES, pela Go Cup 2017, disputada em Goiânia.
"Estou muito feliz. Cheguei aqui no clube faz cinco anos já. Passei por muitos momentos difíceis e é muito gratificante assinar o contrato com 16 anos só. Felicidade enorme para mim e para toda a minha família", declarou . 
Batata em ação com a camisa do Botafogo
Batata em ação com a camisa do Botafogo Crédito: Botafogo/Divulgação
Aos 16 anos, Batata deve ser utilizado no time B do FC Porto, onde passará por avaliações. O clube internacional que quiser contar com os serviços do atleta antes do fim do contrato, deverá desembolsar 50 milhões de dólares. O Porto, por outro lado, tem preferência e pode exercer a opção de compra fixada no contrato.
O atacante, visto como grande promessa, ficou no Botafogo dos 12 anos aos 16 anos e ruma para Portugal, na noite desta sexta-feira (20), acompanhado do pai e do empresário. Batata ficará emprestado ao Porto por 20 dias.
"Recebi a notícia há pouco tempo. Fiquei muito feliz deles reconhecerem meu trabalho. Quero fazer muitos gols. Vai ser uma experiência e sensação incrível. Todo jogador sonha em jogar na Europa. Vou fazer o meu melhor lá para, se Deus quiser, dar tudo certo." 

FICHA TÉCNICA

  • Nome completo: João Henrique Pimentel Zampier
  • Data de Nascimento: 27/12/2005 (16 anos)
  • Local de Nascimento: Vila Velha
  • Posição: Atacante

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