Golaço de bicicleta do Nova Venécia na Série D é eleito o Gol do Fantástico

O Nova Venécia venceu o Real Noroeste por 2 a 1 em jogo válido pela Série D do Campeonato Brasileiro neste domingo (19), no estádio Zenor Pedrosa, em Nova Venécia e se manteve na liderança do Grupo 6. Além da vitória, a partida valeu um prêmio a parte para o Leão do Norte, especialmente para Arthur, autor do primeiro gol do jogo.
E foi um golaço! Arthur marcou com uma linda bicicleta da ponta esquerda da área do Real Noroeste, encobrindo o goleiro adversário. E a pintura do atacante foi coroada como o Gol do Fantástico durante o programa exibido pela TV Globo neste domingo.
A jogada começou com uma ligação direta da defesa ao ataque pelo goleiro Harrison, do Nova Venécia. O zagueiro do Real Noroeste Vinicius Leandro afastou mal e Arthur não pensou duas vezes. O atacante do Leão viu a bola descendo praticamente em linha reta e emendou uma linda bicicleta que passou por cima do goleiro Weide Andrade e morreu no fundo do gol. Assista ao lance abaixo:
A pintura de Arthur foi de muita dificuldade, já que a bola estava muito alta e o atacante tinha pouco tempo para definir a jogada. Muito por isso, o atacante comemorou a perfeita execução da bicicleta e o gol marcado.
"Foi um lance muito rápido em que percebi que o goleiro estava um pouco adiantado e tive um pouco de espaço. Consegui tomar a melhor decisão no momento e fui premiado", disse Arthur.
Arthur afirmou que ainda não estava sabendo da repercussão do lance plástico. O jogador do Nova Venécia celebrou o reconhecimento pelo gol e também a sensação de representar a equipe dele em âmbito nacional.
"Não estava sabendo ainda, foi uma surpresa muito boa. Fiquei muito feliz pelo reconhecimento, com certeza é uma sensação única", resumiu o atacante.
VITÓRIA NOS MINUTOS FINAIS
O gol inaugural do jogo saiu aos 8 minutos e o próprio Arthur perdeu a chance de ampliar nos acréscimos da primeira etapa, quando perdeu um pênalti. O Nova Venécia viu o Real Noroeste chegar ao empate com Ícaro logo com 1 minuto do segundo tempo. O time da casa teve um gol anulado antes de conseguir marcar o da vitória aos 43, com Matheus Firmino.
As equipes voltam a campo pela 11ª rodada do Grupo 6 no sábado (25). O Nova Venécia enfrenta a Ferroviária-SP fora de casa, no estádio Fonte Luminosa, enquanto o Real Noroeste pega a Inter de Limeira no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo.
GOL ESPANTOU ATÉ RICHARLISON
O gol de Arthur deixou de queixo caído um craque do futebol mundial. O capixaba Richarlison, jogador do Everton, da Inglaterra, compartilhou no Twitter a pintura do atacante do Nova Venécia, time do qual o "Pombo" é um dos acionistas. "Que gol foi esse???", indagou o craque.
Golaço de bicicleta do Nova Venécia na Série D é eleito o Gol do Fantástico