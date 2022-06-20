Van escolar invade loja de roupas e causa prejuízo em Cariacica

Uma van escolar invadiu uma loja de roupas na noite deste domingo (19), no bairro Vila Palestina, em Cariacica , e o motorista, que se recusou a realizar o teste do bafômetro, acabou detido pela Polícia Militar por embriaguez ao volante devido ao comportamento e sinais físicos apresentados compatíveis para o consumo de álcool.

De acordo com o proprietário da boutique, que mora na casa sobre a loja, era por volta das 18h30 quando ele escutou um barulho e foi olhar o que havia ocorrido. Ao descer, ele notou que o veículo quebrou a vitrine, o balcão e ainda danificou muitas peças de roupa no interior do estabelecimento.

Na van estava apenas o motorista, um homem de 31 anos. Ele acabou autuado por dirigir embriagado e foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica, onde foi estipulada uma fiança no valor de três salários mínimos - pouco mais de R$ 3,6 mil. Ainda de acordo com a ocorrência, não houve feridos no acidente.