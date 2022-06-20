Um homem foi assassinado em uma estrada deserta na madrugada deste domingo (19), no bairro Vila Cajueiro, em Cariacica, na Grande Vitória. Uma mulher que se identificou como companheira da vítima disse que o homem trabalhava como motorista de aplicativo.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi até o local, na Rua das Pedras, próximo ao Porto das Pedras, depois que um chamado foi feito pelo Ciodes. Lá encontraram a vítima já sem vida.
O corpo tinha ferimentos por arma de fogo. A mulher que se identificou como companheira da vítima estava no local e identificou o homem como sendo Charles Souza da Cruz, de 24 anos.
Ela contou aos policiais que o homem trabalhava como motorista de aplicativo, mas que, naquela noite, estava fazendo um trabalho particular. A mulher disse não saber para quem o companheiro estava prestando serviço.
O carro não estava no mesmo local onde o corpo foi encontrado, mas a polícia conseguiu localizá-lo com a ajuda do rastreador do automóvel. O veículo estava a aproximadamente 15 quilômetros dali, na Rua Principal do bairro Porto Novo.
Havia cápsulas de diferentes calibres próximo ao corpo da vítima. Segundo a perícia, o homem foi atingido principalmente nas costas e no rosto.
Em nota, a Policia Militar informou que o corpo foi encontrado por volta das 2h da madrugada e que ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime.
O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil e, até a última atualização, ninguém havia sido detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
*Com informações do g1 ES
Motorista de aplicativo é morto em estrada deserta de Cariacica