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Corpo com marcas de tiro

Motorista de aplicativo é morto em estrada deserta de Cariacica

Mulher que se identificou como companheira da vítima contou para a polícia que o homem estava fazendo um trabalho particular, mas disse não saber para quem ele estava prestando o serviço

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 07:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2022 às 07:02
Cápsulas e outros objetos que estavam próximos ao local onde corpo de motorista de aplicativo assassinado foi encontrado Crédito: Ronaldo Rodrigues
Um homem foi assassinado em uma estrada deserta na madrugada deste domingo (19), no bairro Vila Cajueiro, em Cariacica, na Grande Vitória. Uma mulher que se identificou como companheira da vítima disse que o homem trabalhava como motorista de aplicativo.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi até o local, na Rua das Pedras, próximo ao Porto das Pedras, depois que um chamado foi feito pelo Ciodes. Lá encontraram a vítima já sem vida.
O corpo tinha ferimentos por arma de fogo. A mulher que se identificou como companheira da vítima estava no local e identificou o homem como sendo Charles Souza da Cruz, de 24 anos.
Ela contou aos policiais que o homem trabalhava como motorista de aplicativo, mas que, naquela noite, estava fazendo um trabalho particular. A mulher disse não saber para quem o companheiro estava prestando serviço.
O carro não estava no mesmo local onde o corpo foi encontrado, mas a polícia conseguiu localizá-lo com a ajuda do rastreador do automóvel. O veículo estava a aproximadamente 15 quilômetros dali, na Rua Principal do bairro Porto Novo.
Havia cápsulas de diferentes calibres próximo ao corpo da vítima. Segundo a perícia, o homem foi atingido principalmente nas costas e no rosto.
Em nota, a Policia Militar informou que o corpo foi encontrado por volta das 2h da madrugada e que ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime.
O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil e, até a última atualização, ninguém havia sido detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
*Com informações do g1 ES
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