Motorista de aplicativo é morto em estrada deserta de Cariacica

Cápsulas e outros objetos que estavam próximos ao local onde corpo de motorista de aplicativo assassinado foi encontrado Crédito: Ronaldo Rodrigues

Um homem foi assassinado em uma estrada deserta na madrugada deste domingo (19), no bairro Vila Cajueiro, em Cariacica , na Grande Vitória . Uma mulher que se identificou como companheira da vítima disse que o homem trabalhava como motorista de aplicativo.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi até o local, na Rua das Pedras, próximo ao Porto das Pedras, depois que um chamado foi feito pelo Ciodes. Lá encontraram a vítima já sem vida.

O corpo tinha ferimentos por arma de fogo. A mulher que se identificou como companheira da vítima estava no local e identificou o homem como sendo Charles Souza da Cruz, de 24 anos.

Ela contou aos policiais que o homem trabalhava como motorista de aplicativo, mas que, naquela noite, estava fazendo um trabalho particular. A mulher disse não saber para quem o companheiro estava prestando serviço.

O carro não estava no mesmo local onde o corpo foi encontrado, mas a polícia conseguiu localizá-lo com a ajuda do rastreador do automóvel. O veículo estava a aproximadamente 15 quilômetros dali, na Rua Principal do bairro Porto Novo.

Havia cápsulas de diferentes calibres próximo ao corpo da vítima. Segundo a perícia, o homem foi atingido principalmente nas costas e no rosto.

Em nota, a Policia Militar informou que o corpo foi encontrado por volta das 2h da madrugada e que ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime.

O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil e, até a última atualização, ninguém havia sido detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

*Com informações do g1 ES