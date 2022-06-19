Homem leva golpes de canivete e fica gravemente ferido, em Castelo

Homem é gravemente ferido por golpes de canivete em Castelo Crédito: Divulgação - Polícia Militar

Um homem ficou gravemente ferido após ser atingido com golpes de canivete na manhã deste domingo (19) no bairro Niterói em Castelo , no Sul do Estado. Ele estava dentro de um carro com o motorista, suspeito que conseguiu fugir em seguida. Ninguém foi preso até o momento e a motivação do crime é desconhecida.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima identificada como Ronildo dos Santos Velozo chegou de carona no veículo modelo Toyota Corola de cor prata no bairro Niterói, por volta de 8h30. Logo em seguida ele e o condutor do veículo teriam se desentendido e o motorista teria dado vários golpes de canivete em Ronildo.

Ronildo teve ferimentos profundos no rosto, nos braços e nas costas. Ele foi socorrido pelo resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para Hospital Municipal de Castelo. O estado de saúde ele não foi divulgado.