Homem leva golpes de canivete e fica gravemente ferido, em Castelo

Um homem ficou gravemente ferido após ser atingido com golpes de canivete na manhã deste domingo (19) no bairro Niterói em Castelo, no Sul do Estado. Ele estava dentro de um carro com o motorista, suspeito que conseguiu fugir em seguida. Ninguém foi preso até o momento e a motivação do crime é desconhecida.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima identificada como Ronildo dos Santos Velozo chegou de carona no veículo modelo Toyota Corola de cor prata no bairro Niterói, por volta de 8h30. Logo em seguida ele e o condutor do veículo teriam se desentendido e o motorista teria dado vários golpes de canivete em Ronildo.
Ronildo teve ferimentos profundos no rosto, nos braços e nas costas. Ele foi socorrido pelo resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para Hospital Municipal de Castelo. O estado de saúde ele não foi divulgado.
Por meio de nota a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Castelo e até o momento nenhum suspeito foi detido. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.