Após dois anos sem ser realizada devido à pandemia, a tradicional festa de Corpus Christi em Castelo, no Sul do Espírito Santo, já começou e turistas já ocupam a cidade e conferem os coloridos tapetes que enfeitam as ruas da cidade nesta quinta-feira (16) de feriado. Evento é o maior do tipo no Estado e uma das dez maiores manifestações religiosas do Brasil.
Tradição e fé: tapetes de Corpus Christi enfeitam as ruas de Castelo
Judite Thuler e o namorado José Humberto Quinelato acordaram às 5h para prestigiar a Festa de Corpus Christi no município. Eles saíram do interior de Muniz Freire. “É a primeira vez que venho. Sempre vi na TV, e agora estou realizando um sonho. Isso é uma obra de arte. Estou encantada”, disse Judite.
Para os castelense Nilson Ribeiro Moreira, de 23 anos, voltar a ver os tapetes nas ruas da cidade é uma alegria. “Sempre estive envolvido nos trabalhos, mas na confecção dos tapetes, como voluntário é a primeira vez. É uma alegria celebrar a festa de Cristo, todo esse empenho, trabalho é uma doação para um bem maior, o evangelho”, disse o voluntário. Para a Festa de Corpus Christi, três mil voluntários se unem por meses para a produção dos materiais, escolha dos temas e confecção nas ruas.
A aposentada Cristina Lopes saiu em uma van, com 17 amigas de São Francisco do Itabapoana, Rio de Janeiro, para conferir os tapetes em Castelo. “É minha primeira vez aqui e virei outras vezes. Tudo muito lindo. Estão de Parabéns”, disse.
Um dos tapetes, na frente da Igreja de Nossa Senhora da Penha, homenageou o jovem Felipe Gussão, lutador que morreu no ano passado após mergulhar em um rio no interior do município.