Após dois anos sem ser realizada devido à pandemia, a tradicional festa de Corpus Christi em Castelo, no Sul do Espírito Santo, já começou e turistas já ocupam a cidade e conferem os coloridos tapetes que enfeitam as ruas da cidade nesta quinta-feira (16) de feriado. Evento é o maior do tipo no Estado e uma das dez maiores manifestações religiosas do Brasil.

Tradição e fé: tapetes de Corpus Christi enfeitam as ruas de Castelo

Judite Thuler e o namorado José Humberto Quinelato acordaram às 5h para prestigiar a Festa de Corpus Christi no município. Eles saíram do interior de Muniz Freire. “É a primeira vez que venho. Sempre vi na TV, e agora estou realizando um sonho. Isso é uma obra de arte. Estou encantada”, disse Judite.

Judite Thuler e o namorado José Humberto Quinelato acordaram às 5h para prestigiar a Festa de Corpus Christi em Castelo Crédito: Beatriz Caliman

Para os castelense Nilson Ribeiro Moreira, de 23 anos, voltar a ver os tapetes nas ruas da cidade é uma alegria. “Sempre estive envolvido nos trabalhos, mas na confecção dos tapetes, como voluntário é a primeira vez. É uma alegria celebrar a festa de Cristo, todo esse empenho, trabalho é uma doação para um bem maior, o evangelho”, disse o voluntário. Para a Festa de Corpus Christi, três mil voluntários se unem por meses para a produção dos materiais, escolha dos temas e confecção nas ruas.

Para o castelense Nilson Ribeiro Moreira, 23 anos, voltar a ver os tapetes nas ruas da cidade é uma alegria Crédito: Beatriz Caliman

A aposentada Cristina Lopes saiu em uma van, com 17 amigas de São Francisco do Itabapoana, Rio de Janeiro, para conferir os tapetes em Castelo. “É minha primeira vez aqui e virei outras vezes. Tudo muito lindo. Estão de Parabéns”, disse.

Cristina Lopes saiu em uma van com 17 amigas de São Francisco do Itabapoana (RJ) para ver os tapetes em Castelo Crédito: Beatriz Caliman