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Tradição e fé: tapetes de Corpus Christi enfeitam as ruas de Castelo

Tradicional festa ficou dois anos sem ser realizada por conta da pandemia. Evento é o maior do tipo no Estado e uma das dez maiores manifestações religiosas do Brasil.

Publicado em 16 de Junho de 2022 às 09:43

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 jun 2022 às 09:43
Após dois anos sem ser realizada devido à pandemia, a tradicional festa de Corpus Christi em Castelo, no Sul do Espírito Santo, já começou e turistas já ocupam a cidade e conferem os coloridos tapetes que enfeitam as ruas da cidade nesta quinta-feira (16) de feriado. Evento é o maior do tipo no Estado e uma das dez maiores manifestações religiosas do Brasil.

Tradição e fé: tapetes de Corpus Christi enfeitam as ruas de Castelo

Judite Thuler e o namorado José Humberto Quinelato acordaram às 5h para prestigiar a Festa de Corpus Christi no município. Eles saíram do interior de Muniz Freire. “É a primeira vez que venho. Sempre vi na TV, e agora estou realizando um sonho. Isso é uma obra de arte. Estou encantada”, disse Judite.
Judite Thuler e o namorado José Humberto Quinelato acordaram às 5h para prestigiar a Festa de Corpus Christi em Castelo
Judite Thuler e o namorado José Humberto Quinelato acordaram às 5h para prestigiar a Festa de Corpus Christi em Castelo Crédito: Beatriz Caliman
Para os castelense Nilson Ribeiro Moreira, de 23 anos, voltar a ver os tapetes nas ruas da cidade é uma alegria. “Sempre estive envolvido nos trabalhos, mas na confecção dos tapetes, como voluntário é a primeira vez. É uma alegria celebrar a festa de Cristo, todo esse empenho, trabalho é uma doação para um bem maior, o evangelho”, disse o voluntário. Para a Festa de Corpus Christi, três mil voluntários se unem por meses para a produção dos materiais, escolha dos temas e confecção nas ruas.
Tapetes de Corpus Christi em Castelo: para o castelense Nilson Ribeiro Moreira, 23 anos, voltar a ver os tapetes nas ruas da cidade é uma alegria
Para o castelense Nilson Ribeiro Moreira, 23 anos, voltar a ver os tapetes nas ruas da cidade é uma alegria Crédito: Beatriz Caliman
A aposentada Cristina Lopes saiu em uma van, com 17 amigas de São Francisco do Itabapoana, Rio de Janeiro, para conferir os tapetes em Castelo. “É minha primeira vez aqui e virei outras vezes. Tudo muito lindo. Estão de Parabéns”, disse.
Corpus Christi: Cristina Lopes saiu em uma van com 17 amigas de São Francisco do Itabapoana (RJ) para ver os tapetes em Castelo
Cristina Lopes saiu em uma van com 17 amigas de São Francisco do Itabapoana (RJ) para ver os tapetes em Castelo Crédito: Beatriz Caliman
Um dos tapetes, na frente da Igreja de Nossa Senhora da Penha, homenageou o jovem Felipe Gussão, lutador que morreu no ano passado após mergulhar em um rio no interior do município.
Tapetes de Corpus Christi enfeitam as ruas de Castelo, no Sul do ES
Tapetes de Corpus Christi enfeitam as ruas de Castelo, no Sul do ES Crédito: Beatriz Caliman

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