Amigos prestam homenagem a lutador desaparecido em cachoeira de Castelo

Amigos de Felippe Gussão, de 32 anos, que está desaparecido na última segunda-feira (19), após mergulhar na Cachoeira do Bambuzal, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, fizeram uma homenagem ao lutador neste domingo (18), bem próximo ao local onde aconteceu o desaparecimento. Faixas de jiu-jitsu foram colocadas no local.
Segundo Raphael Cardoso, amigo de Felippe, a homenagem aconteceu durante uma celebração organizada pela família. “A família preparou uma celebração, que foi feita a poucos metros da cachoeira. Daí o pessoal do jiu-jitsu resolveu ir de quimono para homenagear.”
Durante a homenagem, teve oração, música e depoimentos de familiares e amigos. Na hora do encerramento, os amigos do lutador de jiu-jitsu se abraçaram. “Foi bonito, simples e emocionante. Nos abraçamos como se estivéssemos abraçando ele. Depois cada um colocou sua faixa em um arranjo de flores para homenageá-lo, porque a faixa no jiu-jitsu representa o que a pessoa é”, falou Raphael.
Raphael estava com Felippe no dia do desaparecimento e contou o que aconteceu. “Ele pulou e apareceu. Pensamos que era brincadeira. Depois ele apareceu de novo e sumiu. Outro amigo pulou e tentou encontrá-lo, mas não conseguiu”, disse.