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Sul do ES

Amigos prestam homenagem a lutador desaparecido em cachoeira de Castelo

Nesta segunda-feira (19), completa uma semana o desaparecimento de Felippe Gussão, de 32 anos, após mergulhar na Cachoeira do Bambuzal, em Castelo. Familiares e amigos fizeram uma celebração na cachoeira em homenagem ao lutador de jiu-jitsu

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 12:03

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

19 abr 2021 às 12:03
Nesta segunda-feira (19), completa uma semana que Felippe Gussão desapareceu após mergulhar em uma cachoeira, em Castelo
Amigos prestam homenagem a atleta desaparecido em cachoeira no ES Crédito: Raphael Cardoso
Amigos de Felippe Gussão, de 32 anos, que está desaparecido na última segunda-feira (19), após mergulhar na Cachoeira do Bambuzal, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, fizeram uma homenagem ao lutador neste domingo (18), bem próximo ao local onde aconteceu o desaparecimento. Faixas de jiu-jitsu foram colocadas no local.
Nesta segunda-feira (19), completa uma semana que Felippe Gussão desapareceu após mergulhar em uma cachoeira, em Castelo
Amigos prestam homenagem a atleta desaparecido em cachoeira no ES Crédito: Raphael Cardoso
Segundo Raphael Cardoso, amigo de Felippe, a homenagem aconteceu durante uma celebração organizada pela família. “A família preparou uma celebração, que foi feita a poucos metros da cachoeira. Daí o pessoal do jiu-jitsu resolveu ir de quimono para homenagear.”
Nesta segunda-feira (19), completa uma semana que Felippe Gussão desapareceu após mergulhar em uma cachoeira, em Castelo
Amigos prestam homenagem a atleta desaparecido em cachoeira no ES Crédito: Raphael Cardoso
Durante a homenagem, teve oração, música e depoimentos de familiares e amigos. Na hora do encerramento, os amigos do lutador de jiu-jitsu se abraçaram. “Foi bonito, simples e emocionante. Nos abraçamos como se estivéssemos abraçando ele. Depois cada um colocou sua faixa em um arranjo de flores para homenageá-lo, porque a faixa no jiu-jitsu representa o que a pessoa é”, falou Raphael.
Raphael estava com Felippe no dia do desaparecimento e contou o que aconteceu. “Ele pulou e apareceu. Pensamos que era brincadeira. Depois ele apareceu de novo e sumiu. Outro amigo pulou e tentou encontrá-lo, mas não conseguiu”, disse.

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