Amigos prestam homenagem a lutador desaparecido em cachoeira de Castelo

Amigos prestam homenagem a atleta desaparecido em cachoeira no ES Crédito: Raphael Cardoso

Amigos prestam homenagem a atleta desaparecido em cachoeira no ES Crédito: Raphael Cardoso

Segundo Raphael Cardoso, amigo de Felippe, a homenagem aconteceu durante uma celebração organizada pela família. “A família preparou uma celebração, que foi feita a poucos metros da cachoeira. Daí o pessoal do jiu-jitsu resolveu ir de quimono para homenagear.”

Amigos prestam homenagem a atleta desaparecido em cachoeira no ES Crédito: Raphael Cardoso

Durante a homenagem, teve oração, música e depoimentos de familiares e amigos. Na hora do encerramento, os amigos do lutador de jiu-jitsu se abraçaram. “Foi bonito, simples e emocionante. Nos abraçamos como se estivéssemos abraçando ele. Depois cada um colocou sua faixa em um arranjo de flores para homenageá-lo, porque a faixa no jiu-jitsu representa o que a pessoa é”, falou Raphael.