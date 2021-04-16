Bombeiros entram no 5° dia de buscas por lutador desaparecido em cachoeira do ES

O Corpo de Bombeiros chegou, nesta sexta-feira (16), ao quinto dia de buscas pelo autador de jiu-jitsu que desapareceu após mergulhar em uma cachoeira, na última segunda-feira (12), em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Felippe Gussão, de 32 anos, estava com um grupo de amigos quando desapareceu no local.
A previsão é que as buscas se encerrem nesta sexta-feira, como determina o protocolo dos Bombeiros. Além da equipe que atua de forma superficial nas margens e superfícies do rio, as buscas também tiveram o apoio de mergulhadores e tripulantes do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer), com uso de helicóptero.
Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, Herbert Carvalho, na manhã desta sexta-feira uma equipe continua com as buscas no local, mas sem a utilização do helicóptero. “Ontem (15), o helicóptero percorreu toda a área necessária. Como lá é uma área relativamente pequena, diferente do mar, não há necessidade do helicóptero retornar nesta sexta”, explicou.