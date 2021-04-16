Bombeiros entram no 5° dia de buscas por lutador desaparecido em cachoeira do ES

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, Herbert Carvalho, na manhã desta sexta-feira uma equipe continua com as buscas no local, mas sem a utilização do helicóptero. “Ontem (15), o helicóptero percorreu toda a área necessária. Como lá é uma área relativamente pequena, diferente do mar, não há necessidade do helicóptero retornar nesta sexta”, explicou.