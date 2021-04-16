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Em Castelo

Bombeiros entram no 5° dia de buscas por lutador desaparecido em cachoeira do ES

Equipes dos Bombeiros estão no local e, seguindo protocolo, a previsão é que as buscas por Felippe Gussão, de 32 anos, sejam encerradas nesta sexta-feira (16). Ele desapareceu após mergulhar na Cachoeira do Bambuzal na última segunda-feira (12)

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 12:01

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

16 abr 2021 às 12:01
Notaer ajuda nas buscas por Felippe Gussão, em cachoeira de Castelo
Notaer ajuda nas buscas por Felippe Gussão, em cachoeira de Castelo Crédito: Divulgação | Secretaria de Segurança Pública (SESP)
Corpo de Bombeiros chegou, nesta sexta-feira (16), ao quinto dia de buscas pelo autador de jiu-jitsu que desapareceu após mergulhar em uma cachoeira, na última segunda-feira (12), em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Felippe Gussão, de 32 anos, estava com um grupo de amigos quando desapareceu no local.
A previsão é que as buscas se encerrem nesta sexta-feira, como determina o protocolo dos Bombeiros. Além da equipe que atua de forma superficial nas margens e superfícies do rio, as buscas também tiveram o apoio de mergulhadores e tripulantes do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer), com uso de helicóptero.
Local onde atleta de jiu-jitsu desapareceu após mergulhar no dia 21 de abril
Cachoeira do Bambuzal em Castelo/ES, onde Felippe Gussão desapareceu Crédito: Divulgação/Sesp
Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, Herbert Carvalho, na manhã desta sexta-feira uma equipe continua com as buscas no local, mas sem a utilização do helicóptero. “Ontem (15), o helicóptero percorreu toda a área necessária. Como lá é uma área relativamente pequena, diferente do mar, não há necessidade do helicóptero retornar nesta sexta”, explicou.
felippe gussao afogado castelo
Felippe Gussão tem 32 anos Crédito: arquivo pessoal

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