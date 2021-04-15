Notaer ajuda nas buscas por lutador que sumiu em cachoeira de Castelo

Notaer ajuda nas buscas por Felippe Gussão, na Cachoeira do Bambuzal, em Castelo Crédito: Divulgação | Secretaria de Segurança Pública (SESP)

Buscas por Felippe Gussão, na Cachoeira do Bambuzal, em Castelo

Na segunda-feira, dia do desaparecimento de Felippe, foram feitas buscas superficiais e subaquáticas. O trabalho se repetiu a partir da manhã seguinte. Sem sucesso, as buscas superficiais continuaram a ser feitas ao longo desta semana. Após 72 horas do desaparecimento, então, o Notaer foi acionado para apoiar as equipes de solo.

ACESSO DIFÍCIL E TRABALHO COMPLICADO

A Gazeta, na quarta-feira (14), que o lugar onde a vítima mergulhou é de difícil acesso e que características da correnteza do local também dificultam o trabalho de buscas. Comandante do Corpo de Bombeiros de Cachoeiro de Itapemirim , que atende a região, Herbert Carvalho explicou à reportagem de, na quarta-feira (14), que o lugar onde a vítima mergulhou é de difícil acesso e que características da correnteza do local também dificultam o trabalho de buscas.

"De maneira simplificada, é como se no fundo do rio tivesse um liquidificador, mas por cima parecesse que a água segue normal. O nível de refluxo onde o rapaz mergulhou é muito intenso e isso atrapalha significativamente. O corpo dele pode ter sido enterrado pelo refluxo ou descido com a correnteza", disse.

Felippe Gussão é lutador de jiu-jitsu e participa de competições no Estado Crédito: arquivo pessoal

O DESAPARECIMENTO