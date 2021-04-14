Polícia flagra desmatamento de 19 mil m² de floresta em Domingos Martins

Área desmatada em Domingos Martins Crédito: Rafael Zambe | TV Gazeta

Uma área de 19 mil metros quadrados de floresta foi desmatada no entorno do Parque Estadual da Pedra Azul, em Domingos Martins , na Região Serrana do Espírito Santo . O proprietário não tinha autorização para fazer a derrubada e foi preso.

A denúncia foi feita ao Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) . A Polícia Militar Ambiental foi ao local no final de semana e precisou de dois dias de fiscalização para fazer o flagrante.

"No primeiro dia, no mesmo local, estava o desmate. Foi feito o boletim, mas não havia ninguém no local. No segundo dia de fiscalização, o pessoal passou por lá novamente e encontrou os cinco homens, um com moto serra e os outros ajudando a queimar e a derrubar as árvores", descreveu o subtenente Ricardo, que estava na operação.

Os cinco homens encontrados na propriedade foram levados para a delegacia e liberados. O proprietário chegou a ser levado para o Complexo Prisional de Viana, mas foi liberado após uma audiência de custódia. A área foi embargada e o proprietário deverá recuperar a parte desmatada.

Em dezembro, a prefeitura de Santa Teresa, na mesma região, denunciou o desmatamento para a construção de condomínios. Em dois anos, o município recebeu mais de 100 denúncias de compra e venda de terrenos irregulares, bem maiores que os 30 mil metros quadrados permitidos pelo município.

Segundo o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) , em 2019 e 2020 foram derrubados mais de 150 hectares de mata, o que representa menos de 1% da área florestal do Estado.