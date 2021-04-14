Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Denúncia

Polícia flagra desmatamento de 19 mil m² de floresta em Domingos Martins

Proprietário não tinha autorização para fazer a derrubada e foi preso. Denúncia foi feita ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e a polícia precisou de dois dias de fiscalização para fazer o flagrante

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 20:30

Roger Santana

Roger Santana

Publicado em 

14 abr 2021 às 20:30
Área desmatada em Domingos Martins
Área desmatada em Domingos Martins Crédito: Rafael Zambe | TV Gazeta
Uma área de 19 mil metros quadrados de floresta foi desmatada no entorno do Parque Estadual da Pedra Azul, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. O proprietário não tinha autorização para fazer a derrubada e foi preso.
A denúncia foi feita ao Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema). A Polícia Militar Ambiental foi ao local no final de semana e precisou de dois dias de fiscalização para fazer o flagrante.
"No primeiro dia, no mesmo local, estava o desmate. Foi feito o boletim, mas não havia ninguém no local. No segundo dia de fiscalização, o pessoal passou por lá novamente e encontrou os cinco homens, um com moto serra e os outros ajudando a queimar e a derrubar as árvores", descreveu o subtenente Ricardo, que estava na operação.
Os cinco homens encontrados na propriedade foram levados para a delegacia e liberados. O proprietário chegou a ser levado para o Complexo Prisional de Viana, mas foi liberado após uma audiência de custódia. A área foi embargada e o proprietário deverá recuperar a parte desmatada.

Veja Também

PM Ambiental flagra mineração em floresta perto do Parque Nacional do Caparaó

Em dezembro, a prefeitura de Santa Teresa, na mesma região, denunciou o desmatamento para a construção de condomínios. Em dois anos, o município recebeu mais de 100 denúncias de compra e venda de terrenos irregulares, bem maiores que os 30 mil metros quadrados permitidos pelo município.
Segundo o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), em 2019 e 2020 foram derrubados mais de 150 hectares de mata, o que representa menos de 1% da área florestal do Estado.
O governador Renato Casagrande (PSB) assinou um documento em que governadores brasileiros pedem ajuda internacional para desenvolver políticas de proteção ao clima. A carta será endereçada ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sugerindo uma parceria com o país para implantação de um modelo econômico mais sustentável e menos agressivo ao meio ambiente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Domingos Martins espírito santo Iema IDAF Polícia Ambiental
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados