Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pedras semipreciosas

PM Ambiental flagra mineração em floresta perto do Parque Nacional do Caparaó

A polícia encontrou um túnel de aproximadamente 30 metros de comprimento no interior da montanha. A extração estava sendo feita no meio de uma floresta, na localidade de Forquilha do Rio, bem próximo ao portal do parque

Publicado em 24 de Março de 2021 às 10:21

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

24 mar 2021 às 10:21
A polícia encontrou um túnel de aproximadamente 30 metros de comprimento no interior da montanha
PM Ambiental flagra mineração em floresta perto do Parque Nacional do Caparaó Crédito: Polícia Militar Ambiental
Uma mineração ilegal de pedras semipreciosas foi flagrada pela Polícia Militar Ambiental, na tarde desta terça-feira (23), em Dores do Rio Preto, no Caparaó Capixaba. No local, foi encontrado um túnel de aproximadamente 30 metros de comprimento no interior da montanha.
Segundo a polícia, os militares chegaram até o local depois de uma denúncia de que cerca de oito pessoas estavam garimpando para extrair substância que aparentava ser água-marinha, uma variedade do berilo.
A polícia disse ainda que existia uma movimentação de solo e subsolo de aproximadamente 65 metros cúbicos de terra e rochas, com um túnel e uma área de 0,020 hectares (200 m²) degradadas. Também foram encontrados equipamentos e ferramentas para escavação, gerador de energia a gasolina, rompedor de rocha, cavadeiras, carrinho de mão e outros.
A polícia encontrou um túnel de aproximadamente 30 metros de comprimento no interior da montanha
PM Ambiental flagra mineração em floresta perto do Parque Nacional do Caparaó Crédito: Polícia Militar Ambiental
A extração estava sendo feita no meio de uma floresta, na localidade de Forquilha do Rio, bem próximo ao Portal do Parque Nacional do Caparaó e nenhuma pessoa foi conduzida à delegacia.
A polícia informou que o responsável poderá responder pelo crime de instalar ou fazer funcionar obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes. A pena é de detenção de seis meses a um ano e multa.
A polícia encontrou um túnel de aproximadamente 30 metros de comprimento no interior da montanha
PM Ambiental flagra mineração em floresta perto do Parque Nacional do Caparaó Crédito: Polícia Militar Ambiental
Quem quiser denunciar, pode fazer anonimamente pelo site disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo telefone 181 e ainda, para região do Caparaó, pelo número 28 3553-1398.
A polícia encontrou um túnel de aproximadamente 30 metros de comprimento no interior da montanha
PM Ambiental flagra mineração em floresta próximo ao Parque Nacional do Caparaó Crédito: Polícia Militar Ambiental

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Dores do Rio Preto Polícia Ambiental Mineração
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ana Candiotto, tenista brasileira
Brasil pega Canadá por vaga na elite da Billie Jean King Cup
Raquele é cantora, empreendedora e influencer digital
Ex-BBB capixaba investe em carreira musical e aposta no arrocha: "Realização de um sonho"
Jovem de 28 anos teve a bicicleta elétrica roubada por grupo criminoso na Serra
Bikes elétricas eram alvo de bandidos em ação com morte na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados