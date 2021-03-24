PM Ambiental flagra mineração em floresta perto do Parque Nacional do Caparaó Crédito: Polícia Militar Ambiental

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Segundo a polícia, os militares chegaram até o local depois de uma denúncia de que cerca de oito pessoas estavam garimpando para extrair substância que aparentava ser água-marinha, uma variedade do berilo.

A polícia disse ainda que existia uma movimentação de solo e subsolo de aproximadamente 65 metros cúbicos de terra e rochas, com um túnel e uma área de 0,020 hectares (200 m²) degradadas. Também foram encontrados equipamentos e ferramentas para escavação, gerador de energia a gasolina, rompedor de rocha, cavadeiras, carrinho de mão e outros.

PM Ambiental flagra mineração em floresta perto do Parque Nacional do Caparaó Crédito: Polícia Militar Ambiental

A extração estava sendo feita no meio de uma floresta, na localidade de Forquilha do Rio, bem próximo ao Portal do Parque Nacional do Caparaó e nenhuma pessoa foi conduzida à delegacia.

A polícia informou que o responsável poderá responder pelo crime de instalar ou fazer funcionar obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes. A pena é de detenção de seis meses a um ano e multa.

PM Ambiental flagra mineração em floresta perto do Parque Nacional do Caparaó Crédito: Polícia Militar Ambiental

Quem quiser denunciar, pode fazer anonimamente pelo site disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo telefone 181 e ainda, para região do Caparaó, pelo número 28 3553-1398.