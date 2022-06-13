Corpus Christi é feriado? Saiba quais os seus direitos trabalhistas

Na próxima quinta-feira (16) é celebrado Corpus Christi. Mas afinal, a data é um feriado? Para a surpresa de muitos, a resposta é não. Não é um feriado nacional, mas ponto facultativo para órgãos públicos, ou seja, só serviços públicos essenciais são mantidos. Por isso, as empresas definem se haverá expediente.
O advogado empresarial Victor Passos explica que os municípios têm autonomia para decretar feriado, por lei municipal. Na Grande Vitória, é o que acontece em Vitória, Cariacica e Vila Velha. Na Serra, o Executivo decreta ponto facultativo.