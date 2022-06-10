Corpus Christi: governo do ES decreta ponto facultativo nos dias 16 e 17

PONTO FACULTATIVO NAS CIDADES
- Vitória: a prefeitura da Capital destacou que terá feriado na quinta-feira (16), conforme o calendário. A sexta-feira (17) será ponto facultativo.
- Serra: a prefeitura informou que quinta-feira será ponto facultativo e na sexta também.
- Colatina: o Executivo municipal disse que seguirá o Estado e manterá ponto facultativo na sexta-feira (17).
- Cariacica: também terá ponto facultativo, com alguns serviços funcionando normalmente: coleta de lixo e serviços de varrição; PA do Trevo de Alto Lage, Defesa Civil e Conselho Tutelar: 24h; PA de Bela Vista: das 7h às 17 horas.
O que é Corpus Christi?
Corpus Christi é uma expressão originária do latim e, em tradução para o português, significa “Corpo de Cristo”. A celebração de comemoração ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia como fonte e centro da vida de toda a comunidade cristã. Nesse dia o Corpo de Cristo se transforma em remédio e alimento para os sentidos dos homens.