Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Quinta e sexta

Corpus Christi: governo do ES decreta ponto facultativo nos dias 16 e 17

A medida foi publicada nesta sexta-feira (10) no Diário Oficial e compreende os dias 16 e 17 de junho, data de Corpus Christi, celebrada pelos católicos

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 08:17

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 jun 2022 às 08:17
Festa de Corpus Christi, em Castelo, Sul do ES
Festa de Corpus Christi, em Castelo, Sul do ES Crédito: Prefeitura de Castelo
O governador  Renato Casagrande (PSB) decretou ponto facultativo na próxima quinta-feira (16), dia de Corpus Christi, e no dia seguinte, sexta-feira (17). A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado, nesta sexta-feira (10), e compreende os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual do Poder Executivo. 
Ficam excluídos da medida apenas os órgãos e entidades que desempenham serviços essenciais, que tenham o funcionamento ininterrupto ou regime de escala.

PONTO FACULTATIVO NAS CIDADES

  • Vitória: a prefeitura da Capital destacou que terá feriado na quinta-feira (16), conforme o calendário. A sexta-feira (17) será ponto facultativo.
  • Serra: a prefeitura informou que quinta-feira será ponto facultativo e na sexta também. 
  • Colatina: o Executivo municipal disse que seguirá o Estado e manterá ponto facultativo na sexta-feira (17).
  • Cariacica: também terá ponto facultativo, com alguns serviços funcionando normalmente: coleta de lixo e serviços de varrição; PA do Trevo de Alto Lage, Defesa Civil e Conselho Tutelar: 24h; PA de Bela Vista: das 7h às 17 horas. 
À medida que outras cidades responderem, o texto será atualizado. 

O que é Corpus Christi?

Corpus Christi é uma expressão originária do latim e, em tradução para o português, significa “Corpo de Cristo”. A celebração de comemoração ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia como fonte e centro da vida de toda a comunidade cristã. Nesse dia o Corpo de Cristo se transforma em remédio e alimento para os sentidos dos homens.

Atualização

14/06/2022 - 10:01
Após a publicação da matéria, a Prefeitura da Serra corrigiu a informação que havia enviado à reportagem na última sexta (10) de que a quinta-feira (16) seria feriado. Segundo a administração, o dia será um ponto facultativo, assim como a sexta (17). O texto foi atualizado. 

Atualização

15/06/2022 - 10:13
A Prefeitura de Vitória publicou decreto na terça-feira (14), informando que a sexta-feira (17) terá ponto facultativo. O texto foi atualizado. 

Veja Também

Vídeo: incêndio atinge loja no Centro de Linhares

Em nove dias, casos de Covid-19 no ES já superam maio inteiro

Menina que caiu de brinquedo em Alegre queria ter ido em outro assento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Castelo feriado Grande Vitória Governo do ES Corpus Christi
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CertidÃ£o de Nascimento
STJ autoriza retirada de sobrenome do pai por abandono afetivo
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Pão francês caseiro
Quer aprender a fazer pão de sal caseiro? Receita traz instruções passo a passo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados