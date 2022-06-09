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Muita fumaça

Vídeo: incêndio atinge loja no Centro de Linhares

Bombeiros atuaram por mais de uma hora no local, desde o início da noite desta quinta-feira (9), para contenção das chamas. Moradores do prédio residencial em cima da loja saíram de casa por causa da fumaça

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 20:53

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

09 jun 2022 às 20:53
Um incêndio atinge uma loja de doces no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, desde o início da noite desta quinta-feira (9). Segundo apuração da TV Gazeta Norte, moradores do prédio residencial localizado em cima do estabelecimento precisaram sair de casa por causa da fumaça.
O Corpo de Bombeiros informou para a repórter Ariele Rui, da TV Gazeta Norte, que o trabalho de contenção do fogo durou mais de uma hora até que o incêndio fosse controlado. Segundo relatos de vizinhos, o dono do estabelecimento chegou a ir no local, mas passou mal e precisou ser hospitalizado. Havia uma semana que ele estava com a loja de doces.
Segundo informações dos Bombeiros no local, foi preciso da ajuda de um caminhão-pipa para controlar o fogo. Por segurança, moradores dos três apartamentos que ficam em cima da loja foram retirados. A fumaça preta atingiu em cheio o primeiro andar. Por fim, com as chamas controladas, os militares fizeram um trabalho de rescaldo no local.
Ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio. Uma perícia deve ser feita para tentar identificar as possíveis causas, mas moradores vizinhos disseram para a reportagem da TV Gazeta Norte que o fogo se concentrou mais na sobreloja, onde fica o estoque, e é justamente lá onde a equipe dos Bombeiros focaram para controlar as chamas.
*Com informações de Ariele Rui, da TV Gazeta Norte

Atualização

09/06/2022 - 9:59
Após publicação desta matéria, a reportagem apurou que o incêndio já havia sido controlado pelo Corpo de Bombeiros. O texto foi atualizado.

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