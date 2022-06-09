Vídeo: incêndio atinge loja no Centro de Linhares

TV Gazeta Norte, moradores do prédio residencial localizado em cima do estabelecimento precisaram sair de casa por causa da fumaça. Um incêndio atinge uma loja de doces no Centro de Linhares , no Norte do Espírito Santo , desde o início da noite desta quinta-feira (9). Segundo apuração da, moradores do prédio residencial localizado em cima do estabelecimento precisaram sair de casa por causa da fumaça.

O Corpo de Bombeiros informou para a repórter Ariele Rui, da TV Gazeta Norte, que o trabalho de contenção do fogo durou mais de uma hora até que o incêndio fosse controlado. Segundo relatos de vizinhos, o dono do estabelecimento chegou a ir no local, mas passou mal e precisou ser hospitalizado. Havia uma semana que ele estava com a loja de doces.

Segundo informações dos Bombeiros no local, foi preciso da ajuda de um caminhão-pipa para controlar o fogo. Por segurança, moradores dos três apartamentos que ficam em cima da loja foram retirados. A fumaça preta atingiu em cheio o primeiro andar. Por fim, com as chamas controladas, os militares fizeram um trabalho de rescaldo no local.

Ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio. Uma perícia deve ser feita para tentar identificar as possíveis causas, mas moradores vizinhos disseram para a reportagem da TV Gazeta Norte que o fogo se concentrou mais na sobreloja, onde fica o estoque, e é justamente lá onde a equipe dos Bombeiros focaram para controlar as chamas.

*Com informações de Ariele Rui, da TV Gazeta Norte