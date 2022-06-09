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Tragédia em MG

Vítimas de acidente com 'carreta da alegria' serão enterradas no ES

Famílias foram até Minas, na quarta-feira (8), para resolverem os procedimentos de liberação e transporte dos corpos até São Mateus, no Norte do Estado

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 12:35

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 jun 2022 às 12:35
Acidente com carreta de São Mateus aconteceu nessa terça-feira (7), na BR 259, em Minas Gerais
O acidente com carreta de São Mateus aconteceu nessa terça-feira (7), na BR 259, em Minas Gerais Crédito: Leitor de A Gazeta
Familiares das vítimas do grave acidente na BR 259, no cidade mineira de Governador Valadares, que envolveu o veículo “Carreta Expresso da Alegria”, na noite de terça-feira (7), vão trazer os corpos para o enterro em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.
Na quarta (8), as famílias de Anderson Almeida Rodrigues, de 23 anos, e de Carlos Rocha Ferreira, de 49, estavam em Minas Gerais para cuidar dos procedimentos de liberação e do transporte dos corpos, informou o grupo de entretenimento em uma publicação na página do Instagram.
“A família Expresso da Alegria lamenta profundamente a trágica morte de seus queridos amigos e colaboradores Anderson Almeida Rodrigues e Carlos Rocha Ferreira, e está muito abalada, consternada com a perda de duas pessoas muito queridas”, diz um trecho do post.
Nota de pesar publicada por grupo em que vítimas atuavam
Nota de pesar publicada por grupo em que vítimas atuavam Crédito: Reprodução/Instagram
A previsão é que os corpos cheguem ao Espírito Santo ainda nesta quinta, segundo o dono da carreta, em informação obtida pela TV Gazeta Norte. A reportagem ainda não obteve a confirmação da data do velório e sepultamento dos dois.

O ACIDENTE

De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, o veículo caiu em um barranco de cerca de 15 metros de altura, às margens da BR 259 — que liga o Estado mineiro ao território capixaba. Devido à queda sofrida, a carreta pegou fogo e o incêndio foi contido pela corporação.
Após a extinção das chamas, as equipes localizaram uma das vítimas, que estava "parcialmente soterrada e presa pelo peso da cabine". Para soltá-la das ferragens, foi preciso que um guincho levantasse a estrutura — momento em que a segunda vítima foi encontrada, por volta das 5h desta quarta-feira (8).
Ainda segundo a corporação, os dois ocupantes foram achados carbonizados. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Governador Valadares, e a identificação só pôde ser feita no local na manhã desta quarta-feira (8), devido ao estado dos cadáveres.
Em apuração da TV Gazeta Norte, foi informado que a carreta seguia para o Maranhão, no Nordeste do Brasil.

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