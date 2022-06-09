Vítimas de acidente com 'carreta da alegria' serão enterradas no ES

O acidente com carreta de São Mateus aconteceu nessa terça-feira (7), na BR 259, em Minas Gerais Crédito: Leitor de A Gazeta

Na quarta (8), as famílias de Anderson Almeida Rodrigues, de 23 anos, e de Carlos Rocha Ferreira, de 49, estavam em Minas Gerais para cuidar dos procedimentos de liberação e do transporte dos corpos, informou o grupo de entretenimento em uma publicação na página do Instagram.

“A família Expresso da Alegria lamenta profundamente a trágica morte de seus queridos amigos e colaboradores Anderson Almeida Rodrigues e Carlos Rocha Ferreira, e está muito abalada, consternada com a perda de duas pessoas muito queridas”, diz um trecho do post.

Nota de pesar publicada por grupo em que vítimas atuavam Crédito: Reprodução/Instagram

A previsão é que os corpos cheguem ao Espírito Santo ainda nesta quinta, segundo o dono da carreta, em informação obtida pela TV Gazeta Norte. A reportagem ainda não obteve a confirmação da data do velório e sepultamento dos dois.

O ACIDENTE

De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros , o veículo caiu em um barranco de cerca de 15 metros de altura, às margens da BR 259 — que liga o Estado mineiro ao território capixaba. Devido à queda sofrida, a carreta pegou fogo e o incêndio foi contido pela corporação.

Após a extinção das chamas, as equipes localizaram uma das vítimas, que estava "parcialmente soterrada e presa pelo peso da cabine". Para soltá-la das ferragens, foi preciso que um guincho levantasse a estrutura — momento em que a segunda vítima foi encontrada, por volta das 5h desta quarta-feira (8).

Ainda segundo a corporação, os dois ocupantes foram achados carbonizados. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Governador Valadares, e a identificação só pôde ser feita no local na manhã desta quarta-feira (8), devido ao estado dos cadáveres.