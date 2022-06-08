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De São Mateus

Acidente com 'carreta da alegria' do ES mata duas pessoas em MG

Veículo caiu em barranco às margens da BR 259, na cidade de Governador Valadares, nesta terça-feira (7); ocupantes morreram carbonizados

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 15:05

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

08 jun 2022 às 15:05
Acidente em Governador Valadares matou duas pessoas nessa terça-feira (7): Carlos Rocha Ferreira (foto superior) e Anderson Almeida Rodrigues (foto inferior)
Acidente em Governador Valadares matou duas pessoas nessa terça-feira (7): Carlos Rocha Ferreira (foto superior) e Anderson Almeida Rodrigues (foto inferior) Crédito: Leitores A Gazeta | Reprodução | Montagem A Gazeta
Dois homens morreram em um grave acidente que aconteceu na noite desta terça-feira (7), por volta das 22h, na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais. As vítimas eram os ocupantes da "Carreta Expresso da Alegria", de origem no município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo
As vítimas foram identificadas como Anderson Almeida Rodrigues, de 23 anos, e Carlos Rocha Ferreira, de 49 anos, segundo apuração da repórter Lorena Vale, da TV Inter, para a TV Gazeta Norte.
De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, o veículo caiu em um barranco de cerca de 15 metros de altura, às margens da BR 259 — que liga o Estado mineiro ao território capixaba. Devido à queda sofrida, a carreta pegou fogo e o incêndio foi contido pela corporação.
Após a extinção das chamas, as equipes localizaram uma das vítimas, que estava "parcialmente soterrada e presa pelo peso da cabine". Para soltá-la das ferragens, foi preciso que um guincho levantasse a estrutura — momento em que a segunda vítima foi encontrada, por volta das 5h desta quarta-feira (8).
Ainda segundo a corporação, os dois ocupantes foram achados carbonizados. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Governador Valadares, e a identificação só pôde ser feita no local na manhã desta quarta-feira (8), devido ao estado dos cadáveres.

Acidente com carreta mata duas pessoas em MG

Fotos enviadas por leitores de A Gazeta mostram a cabine da carreta bastante retorcida devido ao impacto. Nas imagens também dá para ver a carroceria colorida, típica de "trenzinhos da alegria". No perfil no Instagram, um story faz menção ao acidente, dizendo que "a única explicação se chama Deus".
Acidente com 'carreta da alegria' do ES mata duas pessoas em MG
Em perfil no Instagram, um story faz menção ao acidente, dizendo que "a única explicação se chama Deus" Crédito: Reprodução | Rede social
Por telefone, no início da tarde desta quarta-feira (8), o proprietário da carreta informou à reportagem de A Gazeta que estava a caminho da cidade mineira para obter mais informações e que as duas pessoas que morreram no acidente "eram como se fossem da família".

Acidente com carreta mata duas pessoas em MG

Atualização

08/06/2022 - 6:57
Após publicação desta matéria, a reportagem conseguiu mais informações sobre o acidente e falou com o proprietário da carreta. O texto foi atualizado.

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