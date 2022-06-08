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Batida grave

Vídeo: motociclista é arremessado em acidente impressionante na Serra

Condutor da motocicleta teve uma fratura exposta depois de bater contra o carro e ser catapultado no bairro São Diogo, na Serra, na manhã desta quarta (8)

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 10:22

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

08 jun 2022 às 10:22
Duas pessoas ficaram feridas em um acidente grave envolvendo um carro e uma motocicleta no bairro São Diogo, na Serra, na manhã desta quarta-feira (8). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher, que conduzia o carro, ficou presa às ferragens, enquanto o piloto da motocicleta teve uma fratura exposta. Ambos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu.
Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente. Nas imagens (veja acima), é possível ver o carro se aproximando em alta velocidade de um cruzamento quando, ao cruzar a via, é atingido pela motocicleta, que também estava muito rápida e vinha pela pista perpendicular.
Com a batida, o motociclista é lançado no ar e o carro acaba atingindo o muro de uma casa.
Um outro vídeo, enviado à reportagem de A Gazeta mostra o carro momentos depois do acidente. Nas imagens, é possível ver que a parte da frente do veículo ficou completamente amassada depois de a condutora bater contra a parede da casa. Veja abaixo:
Prefeitura da Serra informou que o Departamento de Operações de Trânsito (DOT) foi acionado para a ocorrência, mas que, quando a equipe chegou ao local do acidente, os veículos envolvidos já tinham sido removidos.
A Polícia Militar, por sua vez, explicou que o acidente entre o carro e a motocicleta aconteceu por volta das 6h30 na Rua José de Alencar. A corporação confirmou que o motociclista sofreu uma fratura exposta e que a motorista do carro também ficou ferida. Eles foram socorridos por equipes dos Bombeiros e do Samu.

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