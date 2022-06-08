Vídeo: motociclista é arremessado em acidente impressionante na Serra

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente grave envolvendo um carro e uma motocicleta no bairro São Diogo, na Serra , na manhã desta quarta-feira (8). De acordo com o Corpo de Bombeiros , a mulher, que conduzia o carro, ficou presa às ferragens, enquanto o piloto da motocicleta teve uma fratura exposta. Ambos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu.

Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente. Nas imagens (veja acima), é possível ver o carro se aproximando em alta velocidade de um cruzamento quando, ao cruzar a via, é atingido pela motocicleta, que também estava muito rápida e vinha pela pista perpendicular.

Com a batida, o motociclista é lançado no ar e o carro acaba atingindo o muro de uma casa.

Um outro vídeo, enviado à reportagem de A Gazeta mostra o carro momentos depois do acidente. Nas imagens, é possível ver que a parte da frente do veículo ficou completamente amassada depois de a condutora bater contra a parede da casa. Veja abaixo:

Prefeitura da Serra informou que o Departamento de Operações de Trânsito (DOT) foi acionado para a ocorrência, mas que, quando a equipe chegou ao local do acidente, os veículos envolvidos já tinham sido removidos.