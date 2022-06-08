Acidente com ambulância de prefeitura deixa feridos na BR 101 em Aracruz

Acidente em Aracruz envolvendo ambulância da Prefeitura de Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente envolvendo uma ambulância da Prefeitura de Linhares deixou ao menos seis pessoas feridas na BR 101 , em trecho conhecido como Curva do Assombro, próximo ao distrito de Guaraná, em Aracruz , na noite desta terça-feira (7). A Polícia Rodoviária Federal ( PRF ) confirmou o local do acidente e informou que equipes da corporação foram ao local para prestar atendimento.

A Eco101 informou que o acidente aconteceu por volta de 20h20, na altura do km 183,6, e disse que, para atendimento, foram acionados recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da PRF para apoio. Não houve interdição de pista durante atendimento.

Em nota, a Prefeitura de Linhares disse que um caminhão teria invadido a contramão e batido de frente com a ambulância, que retornava de Vitória com pacientes. Equipes dos Bombeiros, da concessionária Eco 101 e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) teriam sido acionadas, segundo a administração municipal.

O motorista foi encaminhado para o Hospital Rio Doce. Os demais ocupantes do veículo receberam atendimento no Hospital Geral de Linhares (HGL).

Segundo a Prefeitura de Linhares, estavam na ambulância:

O motorista, que ficou preso às ferragens. Ele passou por exames, mas não sofreu fraturas. Deve ser avaliado por um cirurgião;



A guia que estava no carona. Ela sofreu uma fratura na mão, recebeu curativo e está em casa



Um paciente, que sofreu uma fratura na clavícula e a equipe médica avaliará, hoje, se será necessária cirurgia



Um paciente e dois acompanhantes não tiveram ferimentos, passam bem e estão em casa



A Prefeitura de Linhares destacou ainda que presta toda a assistência aos ocupantes da ambulância com uma equipe no local.

Acidente em Aracruz envolvendo ambulância da Prefeitura de Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA FALA SOBRE ACIDENTE

A Prefeitura de Linhares encaminhou um vídeo do motorista da ambulância Vanderley dos Santos Barbosa, gravado no quarto do hospital onde a vítima está internada. Ele comentou sobre a dinâmica do acidente e disse que foi possível evitar o pior.

O QUE DIZ DEFESA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO

A advogada do caminhoneiro, que pediu para não ser identificada, disse que consta em boletim de ocorrência que os dois veículos envolvidos no acidente estariam invadindo a pista contrária, e, assim que o motorista do caminhão viu a ambulância, tentou desviar para evitar a colisão frontal, mas o veículo acabou atingindo a ambulância.

Ainda de acordo com ela, também constaria no documento que a mulher que estava no carona da ambulância não teria sofrido fraturas, apenas escoriações, e nem que um paciente tenha sofrido uma fratura.

Por fim, a advogada disse que o motorista do caminhão aguardou no local do acidente até a chegada da PRF, que realizou o teste do bafômetro, que teria dado negativo para o consumo de bebida alcoólica. Segundo ela, o caminhoneiro foi liberado para seguir viagem.