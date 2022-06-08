Acidente com ambulância de prefeitura deixa feridos na BR 101 em Aracruz

Um acidente envolvendo uma ambulância da Prefeitura de Linhares deixou ao menos seis pessoas feridas na BR 101, em trecho conhecido como Curva do Assombro, próximo ao distrito de Guaraná, em Aracruz, na noite desta terça-feira (7). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou o local do acidente e informou que equipes da corporação foram ao local para prestar atendimento.
A Eco101 informou que o acidente aconteceu por volta de 20h20, na altura do km 183,6, e disse que, para atendimento, foram acionados recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da PRF para apoio. Não houve interdição de pista durante atendimento.
Em nota, a Prefeitura de Linhares disse que um caminhão teria invadido a contramão e batido de frente com a ambulância, que retornava de Vitória com pacientes. Equipes dos Bombeiros, da concessionária Eco 101 e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) teriam sido acionadas, segundo a administração municipal.
O motorista foi encaminhado para o Hospital Rio Doce. Os demais ocupantes do veículo receberam atendimento no Hospital Geral de Linhares (HGL).
Segundo a Prefeitura de Linhares, estavam na ambulância:
- O motorista, que ficou preso às ferragens. Ele passou por exames, mas não sofreu fraturas. Deve ser avaliado por um cirurgião;
- A guia que estava no carona. Ela sofreu uma fratura na mão, recebeu curativo e está em casa
- Um paciente, que sofreu uma fratura na clavícula e a equipe médica avaliará, hoje, se será necessária cirurgia
- Um paciente e dois acompanhantes não tiveram ferimentos, passam bem e estão em casa
A Prefeitura de Linhares destacou ainda que presta toda a assistência aos ocupantes da ambulância com uma equipe no local.
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA FALA SOBRE ACIDENTE
A Prefeitura de Linhares encaminhou um vídeo do motorista da ambulância Vanderley dos Santos Barbosa, gravado no quarto do hospital onde a vítima está internada. Ele comentou sobre a dinâmica do acidente e disse que foi possível evitar o pior.
O QUE DIZ DEFESA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO
A advogada do caminhoneiro, que pediu para não ser identificada, disse que consta em boletim de ocorrência que os dois veículos envolvidos no acidente estariam invadindo a pista contrária, e, assim que o motorista do caminhão viu a ambulância, tentou desviar para evitar a colisão frontal, mas o veículo acabou atingindo a ambulância.
Ainda de acordo com ela, também constaria no documento que a mulher que estava no carona da ambulância não teria sofrido fraturas, apenas escoriações, e nem que um paciente tenha sofrido uma fratura.
Por fim, a advogada disse que o motorista do caminhão aguardou no local do acidente até a chegada da PRF, que realizou o teste do bafômetro, que teria dado negativo para o consumo de bebida alcoólica. Segundo ela, o caminhoneiro foi liberado para seguir viagem.
Atualização
08/06/2022 - 8:03
Após a publicação desta matéria, a advogada do motorista do caminhão entrou em contato com a reportagem e se manifestou sobre o caso. O texto foi atualizado.