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Praia da Costa

Motorista embriagada bate em carro estacionado em Vila Velha

Testemunhas relataram à PM que ela seguia em alta velocidade no momento do acidente. Mulher foi autuada em flagrante por embriaguez ao volante, e liberada após pagar fiança

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 19:31

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

06 jun 2022 às 19:31
Uma motorista que seguia na Rua Ceará, na Praia da Costa, em Vila Velha, bateu em um veículo que estava estacionado, no início da noite de domingo (5). Segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar, ela estava em alta velocidade quando atingiu a traseira do automóvel. A PM informou que a condutora do Hyundai Creta apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi conduzida à Delegacia Regional de Vila Velha. 
Carro estava estacionado e foi atingido por motorista embriagada em Vila Velha
Carro estava estacionado e foi atingido por motorista embriagada em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que a motorista foi autuada em flagrante por embriaguez ao volante. A mulher, que não teve idade e nome divulgados, foi liberada após pagar fiança. O valor não foi informado.
Segundo boletim de ocorrência, o veículo atingido, que estava estacionado, seria da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). A mulher, ainda de acordo com o registro, estava com dificuldade no equilíbrio, fala alterada e odor etílico.
A reportagem demandou a Sefaz, que seria a responsável pelo veículo atingido no acidente. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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