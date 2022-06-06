Motorista embriagada bate em carro estacionado em Vila Velha

Uma motorista que seguia na Rua Ceará, na Praia da Costa, em Vila Velha, bateu em um veículo que estava estacionado, no início da noite de domingo (5). Segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar, ela estava em alta velocidade quando atingiu a traseira do automóvel. A PM informou que a condutora do Hyundai Creta apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi conduzida à Delegacia Regional de Vila Velha.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que a motorista foi autuada em flagrante por embriaguez ao volante. A mulher, que não teve idade e nome divulgados, foi liberada após pagar fiança. O valor não foi informado.
Segundo boletim de ocorrência, o veículo atingido, que estava estacionado, seria da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). A mulher, ainda de acordo com o registro, estava com dificuldade no equilíbrio, fala alterada e odor etílico.
A reportagem demandou a Sefaz, que seria a responsável pelo veículo atingido no acidente. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.