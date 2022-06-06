Carro sai da pista e tomba dentro da Baía de Vitória, em Cariacica

Quem passou pela orla de Porto de Santana, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (06), se deparou com uma cena intrigante: um carro tombado dentro do mar da Baía de Vitória. O veículo, um Volkswagen Santana, de cor branca, ficou em meio às pedras, bem perto de um píer com um barco atracado.
Não há informações se alguém se feriu no acidente, bem como a dinâmica de como o carro foi parar na água. As imagens foram gravadas pelo repórter fotográfico Ricardo Medeiros, de A Gazeta.
A Prefeitura de Cariacica informou que a Gerência de Trânsito não foi acionada para atender a ocorrência. "Cabe ao proprietário retirar o veículo do local", informou por meio de nota.