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Carro sai da pista e tomba dentro da Baía de Vitória, em Cariacica

Quem passou pela orla do município se deparou com a situação inusitada logo no início da manhã

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 10:42

Julia Barcelos

Julia Barcelos

Publicado em 

06 jun 2022 às 10:42
Quem passou pela orla de Porto de Santana, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (06), se deparou com uma cena intrigante: um carro tombado dentro do mar da Baía de Vitória. O veículo, um Volkswagen Santana, de cor branca,  ficou em meio às pedras, bem perto de um píer com um barco atracado.
Não há informações se alguém se feriu no acidente, bem como a dinâmica de como o carro foi parar na água. As imagens foram gravadas pelo repórter fotográfico Ricardo Medeiros, de A Gazeta. 
A Prefeitura de Cariacica informou que a Gerência de Trânsito não foi acionada para atender a ocorrência. "Cabe ao proprietário retirar o veículo do local", informou por meio de nota.

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