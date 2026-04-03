Bolo de chocolate fofinho: confira receita passo a passo

Quem resiste a uma fatia de bolo de chocolate fofinho? Pouquíssima gente, concorda? Então, se você é daqueles que ama essa gostosura, principalmente se ela vier junto com um café fresquinho, confira abaixo o passo a passo de uma receita fácil e deliciosa selecionada por HZ.
O rendimento da preparação é de 10 fatias, e o bolo leva menos de uma hora para ficar pronto. Acompanhe as instruções:
Bolo de chocolate fofinho
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 50 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 50 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
- 1 e meia xícara (chá) de açúcar refinado
- 1 xícara (chá) de chocolate em pó
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- Meia colher (chá) de bicarbonato de sódio
- 1 xícara (chá) de óleo
- 3 ovos
- 2 xícaras (chá) de leite integral
Modo de preparo:
- Em um recipiente, peneire a farinha de trigo, o açúcar, o chocolate em pó, o fermento e o bicarbonato de sódio.
- Misture bem para que os ingredientes secos fiquem bem distribuídos.
- No mesmo recipiente, adicione o óleo, os ovos e o leite integral. Misture com um batedor de arame (fouet) até obter uma massa homogênea.
- Despeje a massa em uma forma de furo central (24 cm de diâmetro), untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo.
- Leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo.
- Retire do forno e deixe o bolo esfriar por 10 minutos antes de desenformar. Sirva em fatias e aproveite!
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.