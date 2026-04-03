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Bolo de chocolate fofinho: confira receita passo a passo

Sugestão do HZ é perfeita para acompanhar um cafezinho no lanche da tarde. Acompanhe as instruções de preparo e aproveite!
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 03 de Abril de 2026 às 08:00

Bolo de chocolate fofinho
A receita do bolo de chocolate rende em média 10 fatias Crédito: Marca Nestlé
Quem resiste a uma fatia de bolo de chocolate fofinho? Pouquíssima gente, concorda? Então, se você é daqueles que ama essa gostosura, principalmente se ela vier junto com um café fresquinho, confira abaixo o passo a passo de uma receita fácil e deliciosa selecionada por HZ. 
O rendimento da preparação é de 10 fatias, e o bolo leva menos de uma hora para ficar pronto. Acompanhe as instruções: 

Bolo de chocolate fofinho

Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 50 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 1 e meia xícara (chá) de açúcar refinado
  • 1 xícara (chá) de chocolate em pó
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • Meia colher (chá) de bicarbonato de sódio
  • 1 xícara (chá) de óleo
  • 3 ovos
  • 2 xícaras (chá) de leite integral
Modo de preparo:
  1. Em um recipiente, peneire a farinha de trigo, o açúcar, o chocolate em pó, o fermento e o bicarbonato de sódio.
  2. Misture bem para que os ingredientes secos fiquem bem distribuídos.
  3. No mesmo recipiente, adicione o óleo, os ovos e o leite integral. Misture com um batedor de arame (fouet) até obter uma massa homogênea.
  4. Despeje a massa em uma forma de furo central (24 cm de diâmetro), untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo.
  5. Leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo.
  6. Retire do forno e deixe o bolo esfriar por 10 minutos antes de desenformar. Sirva em fatias e aproveite!
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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