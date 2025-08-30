Irresistível

Bolo de chocolate fácil de fazer e bem molhadinho: veja receita

Veja o passo a passo dessa dica do HZ para adoçar o fim de semana. A dica para finalizar é preparar uma cobertura cremosa de brigadeiro

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 06:00

Bolo de chocolate fica molhadinho e você pode finalizar com brigadeiro cremoso Crédito: Marca Renata

Quer uma receita de doce fácil e irresistível para o fim de semana? Então aqui vai uma dica: bolo de chocolate com calda cremosa de brigadeiro.

Você pode preparar a receita no liquidificador e ela fica pronta em no máximo 60 minutos. Acompanhe abaixo o passo a passo!

Bolo de chocolate fácil

Ingredientes:

Massa:

4 ovos

1 xícara e 1/2 (chá) de açúcar refinado



3/4 xícara (chá) de óleo



1/2 xícara (chá) de água quente



2 colheres (sopa) de cacau em pó 100%



1 xícara e 1/2 (chá) de Farinha de trigo Renata Dia a Dia



1 colher (sopa) de fermento químico

Calda cremosa:

1 xícara (chá) de leite integral

1/2 caixa de creme de leite



1 colher (sopa) de chocolate em pó 50%



1 colher (sopa) de manteiga



3 colheres (sopa) de açúcar

Cobertura de brigadeiro:

1 lata de leite condensado

2 colheres (sopa) de chocolate em pó 50%



1 caixa de creme de leite



1 colher (sopa) de manteiga



Confeitos de chocolate granulado a gosto para decorar



Modo de preparo:

Comece pela massa, batendo no liquidificador os ovos, o açúcar, o óleo, a água quente e o cacau em pó. Assim que a mistura estiver homogênea, transfira a mistura batida para uma tigela e adicione a farinha de trigo peneirada e o fermento químico. Misture delicadamente com o fouet e despeje em uma assadeira de 20x30x5 cm previamente untada.

Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos ou até que a massa esteja assada.

Enquanto isso, prepare a calda cremosa, colocando todos os ingredientes na panela. Leve ao fogo, mexendo sempre.

Assim que começar a levantar fervura, abaixe o fogo, mantenha por mais um minuto e desligue. Reserve.

Para a cobertura de brigadeiro, misture todos os ingredientes na panela e cozinhe em fogo médio, mexendo sem parar até atingir o ponto cremoso.

Despeje sobre o bolo ainda quente ou morno e decore com o confeito de chocolate granulado.

Sirva na temperatura de sua preferência.



Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Este vídeo pode te interessar