Bolo de chocolate fácil de fazer e bem molhadinho: veja receita

Veja o passo a passo dessa dica do HZ para adoçar o fim de semana. A dica para finalizar é preparar uma cobertura cremosa de brigadeiro

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 06:00

Bolo-de-chocolate
Bolo de chocolate fica molhadinho e você pode finalizar com brigadeiro cremoso Crédito: Marca Renata

Quer uma receita de doce fácil e irresistível para o fim de semana? Então aqui vai uma dica: bolo de chocolate com calda cremosa de brigadeiro.    

Você pode preparar a receita no liquidificador e ela fica pronta em no máximo 60 minutos. Acompanhe abaixo o passo a passo!

Bolo de chocolate fácil 

Ingredientes:

Massa:

  • 4 ovos
  • 1 xícara e 1/2 (chá) de açúcar refinado
  • 3/4 xícara (chá) de óleo
  • 1/2 xícara (chá) de água quente
  • 2 colheres (sopa) de cacau em pó 100%
  • 1 xícara e 1/2 (chá) de Farinha de trigo Renata Dia a Dia
  • 1 colher (sopa) de fermento químico

Calda cremosa:

  • 1 xícara (chá) de leite integral
  • 1/2 caixa de creme de leite
  • 1 colher (sopa) de chocolate em pó 50%
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 3 colheres (sopa) de açúcar

Cobertura de brigadeiro:

  • 1 lata de leite condensado
  • 2 colheres (sopa) de chocolate em pó 50%
  • 1 caixa de creme de leite
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • Confeitos de chocolate granulado a gosto para decorar

Modo de preparo:

  1. Comece pela massa, batendo no liquidificador os ovos, o açúcar, o óleo, a água quente e o cacau em pó. Assim que a mistura estiver homogênea, transfira a mistura batida para uma tigela e adicione a farinha de trigo peneirada e o fermento químico.
  2. Misture delicadamente com o fouet e despeje em uma assadeira de 20x30x5 cm previamente untada.
  3. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos ou até que a massa esteja assada.
  4. Enquanto isso, prepare a calda cremosa, colocando todos os ingredientes na panela. Leve ao fogo, mexendo sempre.
  5. Assim que começar a levantar fervura, abaixe o fogo, mantenha por mais um minuto e desligue. Reserve.
  6. Para a cobertura de brigadeiro, misture todos os ingredientes na panela e cozinhe em fogo médio, mexendo sem parar até atingir o ponto cremoso.
  7. Despeje sobre o bolo ainda quente ou morno e decore com o confeito de chocolate granulado.
  8. Sirva na temperatura de sua preferência.

Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

