Bolo de chocolate fácil de fazer e bem molhadinho: veja receita

30 de agosto de 2025
Quer uma receita de doce fácil e irresistível para o fim de semana? Então aqui vai uma dica: bolo de chocolate com calda cremosa de brigadeiro.
Você pode preparar a receita no liquidificador e ela fica pronta em no máximo 60 minutos. Acompanhe abaixo o passo a passo!
Ingredientes:
Massa:
Calda cremosa:
Cobertura de brigadeiro:
Modo de preparo:
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.
