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5 receitas de bolo de chocolate para o final de semana

Veja como preparar opções simples e deliciosas para surpreender os familiares
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 13:14

Imagem Edicase Brasil
Bolo de chocolate simples  Crédito: Marcus Z-pics | Shutterstock
bolo de chocolate é uma delícia que transcende as preferências individuais, conquistando os mais variados paladares com sua irresistível combinação de sabor rico e textura macia. Sua versatilidade na culinária permite que seja apreciado de várias maneiras, desde a clássica receita simples até variações mais elaboradas.
Por isso, a seguir, confira cinco receitas de bolos de chocolate para o final de semana! 

Bolo de chocolate simples

Ingredientes:

Massa
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 xícara de chá de óleo
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de chocolate em pó
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 2 ovos
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

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Cobertura
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 3 colheres de sopa de chocolate em pó
  • 395 g de leite condensado
  • 200 g de creme de leite

Modo de preparo:

Massa
No liquidificador, coloque os ovos e bata por 3 minutos. Acrescente os demais ingredientes, exceto o fermento químico, e bata até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento químico e bata novamente para misturar. Reserve.
Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 45 minutos. Em seguida, desligue o forno, espere o bolo esfriar, desenforme e reserve. 
Cobertura
Em uma panela, coloque a manteiga, o leite condensado e o chocolate e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e misture bem. Despeje a cobertura sobre a massa e sirva em seguida. 

Bolo de chocolate branco com limão

Ingredientes:

Massa
  • 200 g de creme de leite
  • 150 g de chocolate branco
  • 3 gemas de ovo
  • 3 claras de ovo
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Raspas de limão a gosto
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura
  • 100 g de chocolate branco derretido
  • 200 g de creme de leite
  • Raspas de limão a gosto

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Modo de preparo:

Massa
Na batedeira, bata as claras em neve e reserve. Em uma panela, coloque o creme de leite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o chocolate branco, mexa até incorporar e transfira para um recipiente. Coloque as gemas, a farinha de trigo, o açúcar e o limão e misture bem. Acrescente o fermento químico e mexa novamente. Junte as claras em neve e mexa delicadamente. Reserve.
Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Após, desligue o forno, espere o bolo esfriar, desenforme e reserve.
Cobertura
Em um recipiente, coloque o creme de leite e o chocolate branco e misture bem. Despeje a cobertura sobre a massa, decore com as raspas de limão e sirva em seguida.

Bolo de chocolate com café

Ingredientes:

Massa

  • 1 xícara de chá de café forte
  • 1 xícara de chá de óleo
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de chocolate em pó
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 2 ovos
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 3 colheres de sopa de chocolate em pó
  • 395 g de leite condensado
  • 200 g de creme de leite
  • 1 colher de sopa de café solúvel

Modo de preparo:

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o óleo e o café por 5 minutos. Adicione os demais ingredientes, exceto o fermento, e bata até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento e bata rapidamente para incorporar. Unte com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo uma assadeira, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos. Deixe esfriar e desenforme. Reserve.

Cobertura

Em uma panela, misture a manteiga, o leite condensado, o chocolate em pó e o café solúvel. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture bem. Cubra o bolo com a cobertura e sirva.
Imagem Edicase Brasil
Bolo de chocolate com nozes  Crédito: Elena Hramova | Shutterstock

Bolo de chocolate com nozes

Ingredientes:

Massa
  • 4 gemas de ovo
  • 4 claras de ovo batidas em neve
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de água morna
  • 1 xícara de chá de chocolate em pó
  • 1 xícara de chá de óleo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 xícara de chá de nozes trituradas
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 3 colheres de sopa de chocolate em pó
  • 395 g de leite condensado
  • 200 g de creme de leite
  • 1 xícara de chá de nozes trituradas

Modo de preparo:

Massa
Em um recipiente, coloque as gemas, a água e o açúcar e bata até formar uma espuma. Adicione o restante dos ingredientes, exceto as claras e o fermento químico, e mexa bem até obter uma massa homogênea. Acrescente as claras e o fermento e misture delicadamente. Reserve.
Unte uma assadeira redonda com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Em seguida, desligue o forno, espere o bolo esfriar, desenforme e reserve. 
Cobertura
Em uma panela, coloque a manteiga, o leite condensado e o chocolate em pó e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Após, desligue o fogo, adicione o creme de leite e misture bem. Despeje a cobertura sobre o bolo, decore com as nozes e sirva em seguida.

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Bolo de chocolate com laranja

Ingredientes:

Massa

  • 1 xícara de chá de suco de laranja
  • 1 xícara de chá de óleo
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de chocolate em pó
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 2 ovos
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Raspas de 1 laranja
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 3 colheres de sopa de chocolate em pó
  • 395 g de leite condensado
  • 200 g de creme de leite
  • Raspas de laranja para decorar

Modo de preparo:

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o óleo e o suco de laranja por 5 minutos. Adicione os demais ingredientes, exceto o fermento e as raspas de laranja, e bata até obter uma massa homogênea. Incorpore o fermento e as raspas de laranja e bata rapidamente para misturar. Unte com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo uma assadeira, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos. Deixe esfriar e desenforme.

Cobertura

Em uma panela, misture a manteiga, o leite condensado e o chocolate em pó. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture bem. Cubra o bolo com a cobertura e decore com raspas de laranja. Sirva em seguida.

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